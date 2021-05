Enroques-Naranjas en la mira-Nogaleros criminalizados

Con todo y que la fiscal Anticorrupción se aplicó por todos los medios, hasta con amenazas y amagues a funcionarios municipales para que declararán en contra de la entonces alcaldesa de Chihuahua capital, Maru Campos, hoy alcaldesa con licencia y candidata del PAN a la gubernatura, para armarle una carpeta de investigación en su contra y cerrarle el paso a la silla principal del gobierno estatal, tal parece que el gobernador Javier Corral no quedó contento con el actuar de la fiscal Gema Chávez, pues por más que les hizo manita de puerco a excolaboradores de la entonces presidenta municipal, además de que hasta se quejó del actuar Poder Judicial y su magistrado presidente, Pablo Héctor González, la encargada de ponerle más piedras al camino de Maru a la gubernatura no ha podido lograr su cometido y rendirle cuentas a su jefe Corral, así que existe cierto disgusto del todavía inquilino de Palacio con la Fiscalía Anticorrupción, tanto, que a pesar de que se dicen autónomos e independientes de lo que se diga en el Ejecutivo, los malosos nos comentan que ya alistan varios enroques al interior, y aunque a la fiscal todavía le queda tiempo en el puesto, lo que sí se podría venir son cambios de agentes del Ministerio Público que la integran, sobre todo en diversas áreas de la Fiscalía General del Estado, ya que al parecer el mero mero no está contento con su trabajo.

******

Hablando de cuestiones leguleyas, y después de que le dimos a conocer en este mismo espacio que sí existe una denuncia en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano a la gubernatura y alcaldía de Chihuahua, Alfredo Lozoya y Miguel Riggs, por demoler una casa que presuntamente era utilizada como “picadero” en Punta Oriente, los malosos de la Fiscalía General del Estado nos informaron que será esta semana cuando se les cite a comparecer, incluso, nos confirman que ya uno de los encargados de abrirles la carpeta de investigación por daños, ya se comunicó con Riggs y le hizo saber que aunque la dueña de la casa no los denunció por demoler la vivienda, los moradores sí los denunciaron por el menaje destruido, que según la denuncia, asciende a los 40 mil pesos, que no es nada comparado con los gastos de campaña, pero que al menos sí los hará merecedores de que sean llamados por la Fiscalía.

Por cierto, esto ocurrirá en medio de fuertes rumores de que durante esta semana, “El Caballo” podría dejar las riendas y bajarse de la contienda para subirse a la campaña del morenista Juan Carlos Loera. Son rumores que deben tomarse con reserva, pero vaya que este fin de semana retumbaron bastante, además, quién sabe cómo lo tome la gente que detesta a Morena y también al PAN y al PRI, que veían a MC como alternativa seria, sobre todo porque Lozoya se la pasó quejándose de que Loera se robó el agua, pero como en la guerra y en la política todo se vale, en una de esas se baja de su penco y se monta al de los morenos. ¿Será?

******

Y quien no deja de tundirles a los nogaleros de la región centro-sur siempre que puede, es precisamente el candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera, quien por cierto, concluirá su campaña y nada que pisó Delicias, Camargo u Ojinaga. El hecho es que este fin de semana, el aspirante morenista llamó “huachicoleros del agua” a los dueños de nogales, acusando a la panista Maru Campos de defender a los “acaparadores del agua”, sin embargo, todo indica que Loera supone que todo aquel que posee nogales es rico y potentado, cuando no hay nada más lejos de la realidad, pues en ese negocio de la nuez es como en la vida misma, hay prósperos y hay jodidos, pero como el morenista desconoce por completo lo que ocurre con los productores agrícolas de la cuenca del Conchos, es bien sencillo denostarlos y criminalizarlos, igualito como le hace su patrón, el señor de las “mañaneras”.

******

Prende más la leña de pirul que la campaña que se aventaron en redes sociales los pocos simpatizantes que le quedan al gobernador Javier Corral, y es que después de que lo exhibieran como traidor a la causa panista y que ya se está procesando su expulsión de las filas de Acción Nacional, los que apoyan al góber porque todavía cobran de la nómina estatal, comenzaron a colocar en sus redes la frase “Corral ¡tu barrio te respalda!”, pero como son tan pocos los de ese barrio y la desilusión de su fallida administración de cinco es tal, la “barriada” fue insuficiente para darle respaldo.