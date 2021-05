Encuestas legislativas-Bonilla y Baeza-El pago

Tremendas buenas noticias que recibieron los candidatos de la oposición a diputados federales este fin de semana, pues a diferencia de lo que ocurría hace más de un mes, antes de que arrancaran oficialmente las campañas electorales, en esta ocasión, los aspirantes de la alianza Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD, además de los panistas en solitario, traen las preferencias consigo en lo que respecta a seis de los nueve distritos federales en los que se divide Chihuahua, mientras que Morena aventaja en los otros tres, que por cierto, tienen su sede en Ciudad Juárez, sin embargo, en el resto del estado, y sobre todo la capital, el rechazo a los candidatos morenistas a diputados federales se hace latente. ¿Será que la raza ya se dio cuenta que sólo son unos levantadedos, tapetes de AMLO?

Y que la alianza entre el PRIANRD, llamado así de manera despectiva por los morenistas, trae todas las de ganar en el Distrito 4, también con sede en Ciudad Juárez; en el 5 ni se diga, ese Distrito con sede en Delicias y que abarca todos los municipios de la cuenca del Río Conchos, esos a los que Morena y la 4T dejaron sin agua, la intención del voto está volcada hacia la dupla Mario Mata-Chava Alcántar, precisamente los más férreos defensores del agua de las presas. Lo mismo sucede en los Distritos 7 y 9, con sedes en Cuauhtémoc y Parral, en donde el prianismo las trae todas consigo. Mientras que en los Distritos 6 y 8, los de la capital del estado y en donde el PAN se aventó solo y sin alianza, las candidatas Laura Contreras y Rocío González también van a la cabeza.

Otro que va bien y las encuestas así se lo señalan, es el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua, Marco Bonilla, y es que no sólo trae las preferencias electorales consigo, sino que nos enteramos que quien le abrió las puertas de su empresa para que pudiera presentar propuestas de gobierno a los empleados de Bafar, es ni más ni menos que su dueño, Eugenio Baeza, el casi todopoderoso empresario, quien al parecer ya puso las cartas sobre la mesa respecto a sus quereres electorales, lo que muestra de nuevo que así su sobrino, Miguel Riggs, se lance una y otra vez en busca de la Presidencia Municipal de Chihuahua, no lo apoyará, pues en 2013, cuando Riggs fue candidato del PAN, don Eugenio se la jugó con el priista Javier Garfio, de quien fue alcalde suplente, mientras que ahora que Riggs Baeza es candidato de Movimiento Ciudadano, el conocido empresario le abrió la puerta al panista Marco Bonilla.

El que optó por quitarle el cascabel al gato, aunque dejó en claro que no estaba de acuerdo, fue el candidato de Morena a diputado local por el Distrito 18, Fermín Ordóñez, luego de que el Tribunal Estatal Electoral lo multara por la supuesta entrega de despensas y tras la denuncia que interpuso el PAN en su contra. Es así que para desarmar de una vez a los azules y obedecer a las instituciones, Fermín cumplió este fin de semana con el pago, no porque aceptara su culpa, sino por estrategia.

Y es que como él mismo respondió al TEE, no está de acuerdo, pero una impugnación significa tiempo perdido, que una campaña electoral tan corta y con tantas restricciones, simplemente no se puede dar el lujo, así que para callarle la boca a los demandantes y él dejar en claro que respeta las instituciones, el pago de 4,481 pesos, quedó saldado.

Retomando a los candidatos a las alcaldías, quien anduvo en Ciudad Juárez haciéndole proselitismo al candidato de Morena a la alcaldía de esa frontera, Cruz Pérez Cuéllar, fue ni más ni menos que Abraham Mendieta, el aplaudidor español de la 4T, acostumbrado a arrodillarse ante la supuesta “izquierda” que representa Andrés Manuel López Obrador. El caso es que la campaña de Cruz va tan bien que no necesita a extranjeros que en lugar de sumarle, le restan, ya que Mendieta no es bien visto mas que por sus correligionarios obradoristas, tanto, que la visita del español a Juárez se viralizó en las redes sociales, precisamente porque apenas el viernes, AMLO se estuvo quejando del presunto financiamiento que la Embajada de Estados Unidos le otorga a sus “adversarios”, pero dice nada respecto a que “Podemos”, partido político de España, también financió a Morena en las elecciones del 2018. Hipocresía nivel 4T.

Y para no dejar nada en el tintero de 4T y Morena, todavía no existe para cuándo, el candidato morenista a la gubernatura, Juan Carlos Loera, se atreva a visitar y realizar proselitismo en Delicias, Camargo u Ojinaga, incluso, su campaña se ha centrado casi por completo en Ciudad Juárez y municipios serranos, a sabiendas de que en los municipios de la cuenca del Conchos no lo pueden ver ni en pintura, mucho menos en espectaculares, incluso, nos dicen los malosos rancheros, la publicidad en aquellos lares es casi nula, y la que existe, los inconformes y despojados agricultores, se han encargado de destrozar. El norte no olvida, y los chihuahuenses menos.