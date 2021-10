El sacrificio-Debido proceso-Fuentes y Calderón

Aunque le abrieron una investigación a Arturo Fuentes Vélez, su exsecretario de Hacienda, tal parece que el exgobernador Javier Corral está muy tranquilo, y si no tranquilo, al menos calladito, demostrando que primero son sus dientes y luego sus parientes, vaya, su egoísmo es tal que mientras él salve el pellejo, el resto no importa. Además, tal parece que así será, pues de nueva cuenta ha vuelto a sonar fuerte que ya no tarda en ser llamado por Andrés Manuel López Obrador para formar parte de su desfigurada Cuarta Transformación, aunado a que el exfiscal César Peniche está a punto de ingresar a las filas de la Fiscalía General de la República, por lo que con todo y que Fuentes Vélez, el hombre encargado de los dineros durante el quinquenio corralista, es el que está siendo investigado por peculado y uso ilegal de facultades, su exjefe no tuvo palabras de defensa hacia su exsecretario de Hacienda, mucho menos de aliento.

Además, con todo y que se descubrió la “casa de la tortura” y aunque el exfiscal César Peniche se alejó del ahora exgobernador, por salud mental, más que nada, lo cierto es que ambos andaban en el mismo barco, por lo que si uno se hunde, chance y el otro también, así que con ese poder que anda agarrando Peniche Espejel en la FGR, incluso sin la venia del mero mero fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pues quien realmente está tejiendo esa llegada del exfiscal corralista es Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, así como uno que otro personaje de peso que pretenden tenderle la cama al Fiscal General… al menos eso dicen en las Grandes Ligas de la grilla.

******

Continuando con la tenebra de lo ocurrido con Arturo Fuentes Vélez, exsecretario de Hacienda de Javier Corral, quien fue muy clara y no se metió en chismes grillos, como lo hacía su antecesor, es la gobernadora Maru Campos, la cual dijo que espera que al exfuncionario se le respete en todo momento el debido proceso, no como las cochinadas procesales que pretendieron aventarse contra ella, esto cuando la Fiscalía General del Estado era manejada como un carrito de golf por parte del ex, que igual la condujo como lo hacía con su juego golfista, o sea pa’l perro.

******

Con todo y que su partido político es bien gandalla cuando de Presupuesto se trata, y desde la Cámara de Diputados todo se lo entregan a las obras faraónicas de su amo o a sus programas clientelares en busca de votos, lo que implica que los gobiernos estatales y municipales se las vean negras, quien de plano pretende hacerle otra mal obra al Estado es la diputada federal de Morena, Maité Vargas, la cual anda buscando la manera para que los recursos que se recaben con la regularización de los vehículos “chuecos” se queden en los municipios y no vayan a la parar a las arcas estatales, porque según ella, le pueden meter la mano. Será que el león cree que todos son de su condición.

******

La que aprovechó la visita del expresidente Felipe Calderón a Ciudad Juárez al foro económico del que le dimos cuenta desde la semana pasada y que se llevó a cabo el martes, fue Adriana Fuentes, la excandidata del PRI a la alcaldía de Ciudad Juárez y hoy funcionaria municipal, la cual se sentó a conversar con el expresidente de México, quien a pesar de que dejó la Presidencia de la República en 2012, todavía sigue siendo la peor pesadilla de Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores.