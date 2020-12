El mensaje de AMLO-Fiscal en CDMX-Registros morenos

“Es un asunto político-electoral”, dijo Andrés Manuel López Obrador de las acusaciones en contra de los senadores Gustavo Madero, Cruz Pérez Cuéllar y la alcaldesa Maru Campos. Metió a todos en un costal para que no haya distinciones, aunque en el caso de Madero Muñoz no se trate de una situación de Estado, como la que sí les ocurre al legislador morenista y a la Presidenta Municipal de Chihuahua, cuyo principal enemigo es el gobernador Javier Corral, precisamente para allanarle el camino a la gubernatura a don Gustavo, quien por cierto, hoy se despide de la Cámara Alta. Sin embargo, es precisamente esa similitud de situaciones que López Obrador consideró como asunto político y nada más, que el Presidente demeritó la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” del gobernador Javier Corral. Sin llamarla por su nombre, pero entre líneas y al reiterar que es un tema electoral por lo que se avecina en el 2021, el tabasqueño le mandó tremendo mensaje a su némesis chihuahuense, lo que suceda con uno de los precandidatos repercutirá en el otro, además de secundar lo dicho por el mismísimo Cruz Pérez Cuéllar el martes pasado, dejar al pueblo de Chihuahua elegir y no actuar a través de la justicia selectiva para desactivar enemigos políticos.

Es así que en el tema del desafuero y por “obvias razones”, como él mismo lo dijo, es que AMLO se opone a este tipo de procesos, “es de mal gusto”, insistió el Presidente, quien aunque prometa, jure y perjure que no intervendrá, observa desde primera fila cómo se desarrolla el clima electoral en Chihuahua y en las 14 entidades restantes donde se renovará la gubernatura. ¿Será que desde las alturas y ante la jugada del desafuero contra Cruz, le tienen preparada una sorpresa a Madero? Es pregunta que quizá se sepa como regalo de Navidad.

******

Pero mientras Andrés Manuel López Obrador condena los desafueros, hoy el fiscal César Peniche andará en la Ciudad de México, específicamente en la Cámara de Diputados, en donde será recibido en la Dirección General Jurídica para ratificar la solicitud de desafuero en contra del senador Cruz Pérez Cuéllar, morenista de origen panista que anda en busca de la gubernatura, pero que a decir del gobernador Javier Corral y de su Fiscal, existen pruebas contundentes, incluso documentos firmados, de que recibió casi dos millones de pesos de dinero público y en

efectivo por parte del exgobernador César Duarte. A decir de los más enterados, el fiscal Peniche está muy seguro de que el desafuero en contra del Senador procederá, sin embargo, como lo mencionamos anteriormente, chance en Palacio de Gobierno paguen más temprano que tarde por sus acciones, pues en Morena y en la 4T saben jugar sucio, quizá hasta más.

******

Pero con todo y la ratificación de desafuero en su contra, mañana el senador Cruz Pérez Cuéllar acudirá a registrarse como precandidato de Morena a la gubernatura, tal como lo programó la dirigencia nacional a cargo de Mario Delgado. Ahí andará también, registrándose, Rafa Espino, consejero independiente de Pemex a quien Andrés Manuel López Obrador ya le anda buscando un remplazo en la petrolera. También acudirán el diputado federal Juan Carlos Loera y la empresaria Carmen Almeida, al igual que Víctor Quintana, el malquerido, que aunque ni siquiera lo tomen en cuenta, no se quiere bajar de su macho y al menos lo intentará. Vaya, mucha grilla habrá mañana en la sede nacional de Morena, ubicada ahí en la calle Chihuahua de la Ciudad de México.

Por cierto y para no dejar nada en el tintero de los mencionados morenistas que aspiran por la oficina principal de Palacio de Gobierno, todos y cada uno de ellos firmó un documento en el que se comprometen a respetar el resultado de las encuestas que se realizarán para determinar al elegido, ya que en la dirigencia que encabezan Delgado y Citlalli Hernández, no quieren sorpresas como la que les sucedió a ellos con don Porfirio Muñoz Ledo.

******

Retomando la fiebre de los informes legislativos, el que hará lo propio es el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Alan Falomir, quien presentará su Segundo Informe de Actividades esta noche a las 20:00 horas, por obvias razones a través de redes sociales. Por cierto, el diputado naranja se encuentra en una encrucijada, si buscar reelegirse o ir por la Alcaldía de Chihuahua capital, con todo y que todavía se desconoce cómo se formarán las alianzas.