El más buscado-Ay Gema-Reunión prianista

Quién sabe qué se traiga el secretario de Hacienda del gobierno estatal, Arturo Fuentes Vélez, pero ya es demasiado, y hasta sospechoso, que ahí anduvo pateando el bote para reunirse con los del equipo de transición de Maru Campos, la gobernadora electa, hasta que por fin anoche se apareció con Ernesto Cordero, un exsecretario de Hacienda de talla nacional, pero algo similar sucedió con el Poder Legislativo que exige su comparecencia, luego de que desde el Congreso local también denunciaron que la dependencia del encargado de las finanzas de la administración de Javier Corral, nada más no quiere transparentar los números que guardan las cuentas del Gobierno del Estado. Es así que hoy a las 10 de la mañana, y después de que ayer no pudieron reunir el quórum suficiente, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se reunirán para acordar y llamar a Fuentes Vélez a comparecer, pues urge que el encargado de la Secretaría de Hacienda, saque el ábaco, la calculadora científica y lo que sea, que muestre que los números cuadran, ya que dentro del Legislativo local también traen la sospecha de que algo raro sucede.

Y es que ayer de plano en la JUCOPO faltaron todos, y eso que las reuniones son por Zoom, pero incluso así faltaron, pues de quienes debían presentarse para acomodar fecha y hora de la comparecencia de Fuentes Vélez, sólo estuvieron en la cita el coordinador de los diputados locales de Morena, Miguel Colunga y la diputada Rocío Sarmiento, pero ni los petistas Rubén Aguilar y Deyanira Ozaeta, ni la morenista Ana Estrada y tampoco Misael Máynez, mucho menos Marisela Sáenz del PES, ni qué decir del verde Alejandro Gloria y el turquesa René Frías, hicieron por aparecerse a la reunión virtual de la Junta de Coordinación Política, mientras que la priista Rosy Gaytán de plano no pudo conectarse por fallas en la conexión de Internet, es así que hoy a las 10:00 horas, de nueva cuenta fueron citados para ver si sí aparecen y determinar cuándo deberá comparecer el secretario de Hacienda.

Continuando con lo que sucede con las finanzas estatales y la exhibida que le puso la Auditoría Superior de la Federación al gobierno de Javier Corral, quien ayer se apersonó en la Fiscalía Anticorrupción para denunciar al todavía mandatario estatal por el presunto delito de peculado, fue el diputado priista Omar Bazán, al cual no le quisieron recibir ni la denuncia, y pues cómo, si por más que digan que son independientes, es de sobra conocido que la fiscal Gema Chávez es subordinada a Javier Corral. Es por ello que a Bazán Flores le retacharon su denuncia y ni siquiera le dijeron el por qué, violentando, y cómo no, sus derecho. Ah pero no fuera una denuncia contra la gobernadora electa Maru Campos o contra los adversarios políticos de Corral, porque ahí sí la dizque fiscal Anticorrupción hubiera salido a recibirla personalmente.

El que no ha perdido el tiempo y como bien dicen que amor con amor se paga, continúa con ese agradecimiento por lo sucedido en la pasada campaña electoral, es el diputado local electo por el Distrito 16, Mario Vázquez, uno de los hombres de confianza de la gobernadora electa Maru Campos, mismo que se perfila como coordinador de los legisladores panistas en el Congreso local, es así que para no claudicar con esas alianzas que unieron a priistas y panistas en contra de Morena, Vázquez Robles juntó el fin de semana a exalcaldes emanados del PRI, con quienes se reunió no sólo para platicar de grilla y de los proyectos que se vienen, sino para pasar un buen rato y agradecer lo sucedido en la campaña. Entre los presidentes municipales de sangre tricolor que anduvieron en la pachanga destacan Gustavo Ramos Becerra y Pedro Montes, éste último exalcalde de Gran Morelos que fue uno de los operadores en la región oeste del estado.