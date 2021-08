El adiós de Bertha-Los Delgado-Priistas al ataque

Con un mensaje más extenso que su gestión al frente de la Delegación del Bienestar, así se despidió Bertha Alcalde como súper delegada, resaltando que ya se va y que se lleva en el corazón a gente muy valiosa, así con esas palabras y muchas más, la hija de Bertha Luján, la chihuahuense más cercana a AMLO, le dice adiós al estado natal de su madre, cuya cercanía con el tabasqueño le ha permitido colocar a sus hijas en puestos clave. Lo que sí demostró Alcalde Luján es que ser súper delegada no implica andar de candidatos eternos, como sí lo hizo y seguramente lo hará Juan Carlos Loera, a quien dos años le bastaron al frente de la Delegación del Bienestar para embolsarse la candidatura a gobernador, elecciones que a la postre perdió, pero que no fue suficiente para que Andrés Manuel López Obrador lo dejara sin hueso, así que su regreso como súper delegado está previsto para septiembre, apenas y concluya como diputado federal. Por lo pronto y tras la salida de Bertha, la que se quedó al frente es Avril Gómez, la subdelegada, en espera del regreso de Loera.

Hablando de Juan Carlos Loera, que todavía se ostenta como diputado federal, el también excandidato a la gubernatura aprovechó la visita de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, para pasearlo no sólo por la capital del estado, sino que también se lo llevó a la Sierra Tarahumara, en donde ambos presumieron foto y video en la Sinforosa, famosa barranca de Guachochi, y es que Loera de la Rosa sigue con su campaña de agradecimiento, por lo que aprovechó la visita de don Mario para placearlo y echar grilla, chance y sí hablaron a fondo de una posible adhesión del todavía gobernador Javier Corral a Morena, con eso de que fue el mecenas de Loera durante la pasada campaña.

Pero ahí no paró la grilla del excandidato perdedor, pues apenas y culminó su gira por Guachochi, el súper delegado con licencia y que está por regresar, se reunió con liderazgos que representan la estructura de Morena, ya que esa fue la orden tras la visita de Mario Delgado, reestructurarse, y es que a diferencia de otras entidades del país, Morena sí sufrió un descalabro en Chihuahua, cuestión que buscan evitar que suceda en el ya no tan lejano 2024.

Si de visitas de líderes partidistas se trata, otro que pisó Chihuahua, pero éste en pleno sábado, es el Delgado naranja, Dante, el senador y prácticamente dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano. El legislador vino a un encuentro de liderazgos estatales, en donde anduvieron los dueños del partido a nivel local, Francisco Sánchez y Alfredo “El Caballo” Lozoya, el alcalde de Parral, quien se fotografió muy sonriente junto a Erika Mendoza, excandidata a diputada y cercanísima a Lucha Castro y a Javier Corral, cuyo nombre seguramente estuvo en la plática de los líderes naranjas, con eso de que le han abierto la puerta al traidor del PAN, quien en una de esas también a ellos los traiciona y opta mejor por aterrizar en Morena, con eso de que el Delgado moreno, Mario, ya lo espera con los brazos abiertos.

Demostrando que están felices de que al todavía gobernador Javier Corral le restan tres semanas al frente de Palacio de Gobierno, quienes salieron a que les diera el sol fueron varios exdirigentes del PRI Estatal, invitados por el actual, Alex Domínguez. Es así que ahí en La Casona reaparecieron algunos que no se veían desde la época de César Duarte y otros desde la era de Reyes Baeza. La sorpresa fue ver a Karina Velázquez, quien desde que dejó de ser diputada local prácticamente había desaparecido del ojo público, pues el temor a ser la próxima cazada por Javier Corral, no era en vano. Entre otros que asistieron en calidad de expresidentes del otrora partidazo fueron Óscar Villalobos, Mario Trevizo, Memo Márquez, Sergio Granados, Diógenes Bustamante y hasta Mario de la Torre, puro ex peso pesado, pues.