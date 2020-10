Duarte, en Navidad-A ciegas-Los folletos de la discordia

Si César Duarte llega a Chihuahua será un regalo de Navidad, no hay más. Ayer se confirmó que la audiencia que determinará si será extraditará o no al exgobernador se llevará a cabo hasta diciembre y no en noviembre, como se tenía planeado. Si la jueza de Florida decide enviar al exgobernador ballezano al estado para ser procesado, justo llegará para cuando inicien las posadas, sin interrumpir el festejo de Acción de Gracias de los estadounidenses, y aunque desde la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado lo quisieron ver como un acierto, la verdad es que sí golpea en los planes jurídicos y legales que se tenían en contra del exgobernador, cuyos abogados, pase lo que pase, siguen anotándose victorias a medias que molestan, sí o sí, los procesos leguleyos que se ejecutan desde el Gobierno del Estado. Así que como lo habíamos previsto desde su arresto el 8 de julio de este año, César Duarte llegaría junto con el pavo, los buñuelos y hasta el ponche, ya veremos cómo le va en el hotel de San Guillermo.

******

Debido a que eso de la pandemia ya se convirtió en algo que existe, pero no lo ven, es que con todo y semáforo amarillo, los personajes que sí le saben al tema y ven día con día cómo fallecen y se enferman las personas, no ven con malos ojos que Chihuahua regrese al semáforo naranja, incluso al rojo, tanto que los parámetros con los que se mide la nueva normalidad, así lo indican, sin embargo, los que le saben al tema de la salud y también del gobierno, nos comentan que eso no sucederá porque simplemente sería darle un KO a la ya de por sí desgastada economía, sobre todo cuando se vislumbra un 2021 catastrófico para el estado, empezando por el sector agrícola, que ya respiran las secuelas que dejó la sequía de los 90, pero aquí con un impulso que le dio la mentada “4T”.

******

Hablando de la “4T”, los malosos de las alturas nos dicen que la crisis por el conflicto del agua en Chihuahua es tan inmensa, que sí le quita el sueño al mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde que inició la problemática, se ha dedicado a denostar el movimiento, sin embargo, eso no significa que no le cause dolores de cabeza, tanto, que el tabasqueño sabe de la ineptitud de la director General de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, pero que debido a la soberbia y al “yo nunca me equivoco”, es por lo que la mantiene en el puesto, aunque eso le esté cobrando factura al Presidente y a la propia “4T”, pues si se tratara de una funcionaria comprometida, desde hacía varios meses, Jiménez Cisneros ya estaría en reunión con los agricultores en la presa La Boquilla. La terquedad tiene un límite, que le podría reventar a los del gobierno federal.

******

Y el que de plano no se midió en eso de atizarle al brasero del conflicto del agua, fue el súper delegado Juan Carlos Loera, quien desde hace días, utilizando a los “Servidores de la Nación”, a quienes se les paga dinero de los impuestos de todos los mexicanos, anda repartiendo un folleto más falso que un billete de 2 pesos denominado “la verdad del agua”, en el que culpa a diestra y siniestra sin aceptar un mínimo de responsabilidades. Cuánto costaría el caprichito, es una cuestión que Entre Líneas ya preguntó a Transparencia, así que si se jactan en responder, porque en esta 4T ya todo está muy opaco, le contaremos el costo de los 500 mil folletos de Loera.