Desempleo de terror-Historia universitaria-Amenazas políticas-Plebiscito a debate

UN MALOSO DEL tema de la justicia laboral hizo serias anotaciones en cuanto al desempleo en Chihuahua en las últimas semanas. El siempre bien perfecto y no imperfecto, que júrelo se ha encargado de miles de despidos en esta capital, tanto en el orden de lo público como privado, nos confirmó que las últimas semanas el trabajo en el ramo se ha intensificado, pues son las empresas de medianas y chicas las que le están diciendo adiós a sus trabajadores.

De acuerdo al angelito de la muerte, la Junta de Conciliación se atiborra de casos de pequeñas empresas: 8 de una lechería, x’s de un lote de autos, etc. Se trata pues de los despidos que se veían venir con un país en recesión económica, aunque haya quien tenga otros datos.

Por cierto, sólo por no dejar, otro animado chaval del área de los negocios terció el comentario del abogado despedidor: Las empresas están cerrando ya por el orden de la economía, pero también por la inseguridad, que en el caso de Cuauhtémoc, este mes dejará al descubierto lo desangrado que quedará la ciudad con los negocios que comenzaron ya a cerrar.

TODO SE ENCUENTRA listo, planchado y compactado para que este jueves asuma el control de la Facultad de Derecho, Luis Rivera Campos, cuyo nombre causó que no pocos levantaran la ceja incrédula ante el desconocimiento del porqué de su llegada -en estos momentos azulados por los que atravieza la Uach- a la Dirección de la otrora facultad más grilla que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Y es que la grilla tiene memoria y la Universidad no es ajena a este fenómeno. Solamente basta recordar aquella estrategia de control que implementó el ex rector Sergio Piña Marshall para mantener a raya a la base estudiantil mediante la creación de una agrupación de Presidentes de Sociedades de Alumnos de las diferentes facultades y de esta forma sus quejas, dudas e inquietudes las pudieran canalizar directamente a Rectoría para que no hubiera sobre saltos.

En esos ayeres, dos presidentes grillos y jóvenes estudiantes de diferentes facultades tuvieron la oportunidad de convivir. Hoy el destino los vuelve a unir en tiempos de necesidades. Eran unos mozuelos el aspirante a litigante, Luis Rivera Campos y quien suspiraba por la filosofía, Luis Fierro.

Ahí está el dato del libro de los recuerdos, aunque vale señalar que los malosos aseguran que entre las condiciones establecidas para que los Luises se pusieran de acuerdo, estuvo sobre la mesa que el de Derecho debe alinear sus esfuerzos a los de Rectoría, sobre todo porque cada vez se encuentra más cerca la convulcionada renovación de la Universidad, en un escenario que será completamente diferente al actual, pues habrá nuevo gobernador, y por ende, las reglas cambiarán después de octubre del 2021.

LA ZOZOBRA QUE se vive en Juárez desde la semana pasada, un día sí y el otro también, por el terrorismo generado por las bandas del crimen organizado que operan en la frontera, ya escaló a terrenos políticos y ahí sí es donde no se vale, pues resulta que las constantes amenazas de bomba que iniciaron desde el jueves en la ciudad y de las que a primera vista parecen ser estrategias de los delincuentes para destantear a las autoridades, provienen no del crimen, sino de los adversarios políticos del alcalde Armando Cabada, quien decidió no quedarse callado y reveló que las llamadas que alertan de supuestas bombas en lugares públicos, no vienen de narcos o pandilleros, sino de grillos que pretenden sacar raja política del caos que provoca la narcoviolencia.

Y aunque el alcalde juarense no quiso exhibir a esos aprovechados en público, sí sacó un dato que puede ser revelador, al asegurar que desde hace tres años ya no están en el gobierno y ahora pretenden desestabilizarlo, por lo que haciendo cuentas, en esas fechas a las que se refiere el edil estaba de alcalde Javier González Mocken, pero bajo las siglas del PRI, las cuales cambió después por las de Morena y contendió por la Presidencia Municipal el año pasado, así que por ahí irán las investigaciones, pues a decir de Cabada Alvídrez, están recabando evidencia para formalizar una denuncia.

PARA NO DEJAR de lado la inseguridad y lo que origina, el éxodo de familias mormonas que inició el fin de semana apenas y concluyeron los funerales de los integrantes de las familias LeBarón y Langford, trae más que preocupados a los gobiernos de Chihuahua y Sonora por la generación de empleos que ellos producen en los límites de ambos estados, sin embargo, y por lo pronto, los que pueden respirar un poco son las autoridades chihuahuenses, pues la salida de más de 100 miembros de dichas familias que fueron víctimas del crimen organizado, se produjo del lado de Bavispe, en Sonora, sin embargo, eso debería orillar a actuar al gobierno federal y estatal, ya que apenas y sucedió la tragedia, decenas de familias que viven en los alrededores de La Mora, en Sonora, y de LeBarón en Chihuahua, comenzaron a rezar para que la violencia no termine por ahuyentar a las familias mormonas, quienes producen empleos y bien pagados en la zona noroeste de la entidad.

SERÁ ESTA TARDE y previo al plebiscito que organiza el Instituto Estatal Electoral para votar el proyecto de “Iluminamos Chihuahua”, que es la adquisición de nuevas luminarias para la capital, que ambos bandos, los que lo rechazan y los que lo defienden, se enfrenten a debatir el por qué sí y por qué no debe rechazarse o aprobarse el proyecto insignia de la administración municipal que encabeza la alcaldesa Maru Campos. La cita es a las 18:00 horas en las instalaciones del IEE, en donde ambos bandos presentarán 10 argumentos por el sí o por el no, con el objetivo en que los ciudadanos estén informados y salgan a votar libremente el próximo domingo 24 de noviembre, día que será histórico para la capital.

OTRO QUE PRETENDE hacer historia y cambiar de una vez por todas el pacto fiscal federal, es el gobernador Javier Corral, quien ya anunció fecha para iniciar los Diálogos Nacionales para buscar cambiar la fórmula y los criterios específicos de distribución entre las entidades federativas, con la mira puesta en que sea más equitativo el tema de cómo se distribuyen los recursos a cada estado del país, una situación que viene conflictuando al gobernador en turno desde la época de Patricio Martínez con la federación, y es que, al menos en lo que respecta a Chihuahua, mucho es lo que entrega y poco lo que le regresan, por lo que si otra cosa no sucede, será en diciembre y en la Ciudad de México, cuando inicien estos diálogos a los que convoca el mandatario estatal.