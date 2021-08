Demandado-Maru y el SNTE-Augurios pandémicos

Aunque lo más seguro es que aterrice en Movimiento Ciudadano y no en Morena, con todo y que los Delgado, Dante y Mario, dueño naranja y dirigente guinda, ambos le abrieron la puerta, el todavía gobernador Javier Corral continuará lo que le resta de días al frente del Gobierno del Estado, siendo aplaudidor de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, pues no en vano se le hincharon las manos de aplaudirle al tabasqueño en su más reciente visita a Ciudad Juárez, y es que todo parece indicar que el paladín dizque anticorrupción, que según él detesta lo putrefacto, ya veía venir la demanda que formalizaron los abogados del exgobernador César Duarte, acusando violación a sus derechos y por tanto una reparación por daño moral de 3 mil millones de pesos, y aunque don Javier diga que le tiene sin cuidado, lo cierto es que si no le pudo ganar a la defensa del ballezano en un lapso de cinco años y con todo el aparato judicial del Estado, mucho menos lo hará ahora ya como el ex, aunque quizá lo que no le preocupa al gobernador que está a tres semanas de dejar el cargo, es que si la demanda es ganada por Duarte Jáquez, los 3 mil millones no saldrán de su bolsa, sino del erario de Chihuahua, y como lo último que siente Corral por la entidad y sus ciudadanos es afecto, porque lo suyo lo suyo es nomás amarse a sí mismo, será por eso que lo tiene sin cuidado, pues ahorita en realidad lo que más le preocupa es que el Poder Legislativo local le deje sus escoltas con costo al presupuesto estatal y así poderse ir tranquilo a MC, a Morena o al rancho de AMLO.

Por lo pronto, y para que sienta que amor con amor se paga y la mayoría de los ciudadanos de Chihuahua lo que le tienen es desprecio, cuestión que se vio reflejada en las urnas el pasado 6 de junio, en donde ese sentimiento ha quedado también plasmado en las últimas horas es a través de redes sociales, ya que luego de despotricar contra el PAN, a Corral le armaron un hashtag para que vea que hay reciprocidad. Se trata del #YaVeteJavier, el cual repicó bastante hasta en perfiles oficiales, precisamente al tiempo en que rendía su Quinto y último Informe de Gobierno en Ciudad Juárez. Hoy, cuando lo haga en la capital, chance y le receten ese mismo “amor” que él siente por el PAN y por Chihuahua.

******

Qué sentirían los “luchadores sociales” Víctor Quintana y Lucha Castro, quienes andaban muy intensos en eso de fraguar una estrategia que descarrilara a Maru Campos, hoy gobernadora electa, en aquellos últimos días de febrero, cuando apenas era precandidata del PAN, al ver a la próxima inquilina de Palacio Nacional siendo visitada por el amigo de ambos, Alejandro Encinas, quien en su carácter de subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, se reunió con la Gobernadora electa, a sabiendas que Chihuahua enfrenta serios problemas en todos esos rubros que representa Encinas Rodríguez. Es así que el compa de Quintana y Lucha, esos privilegiados de dizque izquierda, tuvieron que haber observado cómo el funcionario federal le dio prioridad a Maru, incluso por encima de Javier Corral, pues precisamente porque don Alejandro sostuvo ese encuentro con la futura gobernadora, es que el aún gobernador se quedó con las ganas de placear más tiempo a Encinas. Y es que ni modo, así son los tiempos de la política.

******

Y para no soltar a la Gobernadora electa, nos enteramos que será en los próximos días, la semana entrante para ser más exactos, cuando el SNTE en el estado de Chihuahua busque un acercamiento con Maru Campos. Y es que después de una ríspida relación entre el magisterio que representado por las Secciones 8 y 42 que encabezan Rosy Hernández y Ever Avitia, quienes varias veces se le fueron a las patadas a Javier Corral, todo parece indicar que ambos líderes sindicales han recibido la orden desde arriba, y a la vez por mero sentido común, de acercarse a quien será la próxima jefa del Gobierno del Estado, no sólo para buscar mejoras para los profes agremiados, sino porque una buena relación gobierno-magisterio es necesaria para cualquier administración estatal que de verdad busque mejorar la educación.

******

El tarotista Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud del gobierno federal al que le encantan los augurios, aunque la verdad de las cosas, es más malo que Madame Zazú, ya le dio por pronosticar que en dos semanas, se verá un declive de contagios por COVID-19. Por otra parte, aquí en Chihuahua, la encargada del control de la pandemia y subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Mirna Beltrán, afirmó que en dos o tres semanas, se vislumbra un repunte de contagios. Muy simple, a López-Gatell lo que le interesa es quedar bien con su amo, Andrés Manuel López Obrador, pues ese supuesto declive de la tercera ola coincide con las fechas del regreso a clases presenciales, mientras que a la doctora Beltrán, con todo y que ella ya se va, simplemente está haciendo su chamba sin interés político, ya que por mera lógica, el regreso a clases presenciales y por tanto el aumento de la movilidad, detonará sí o sí los contagios. Usted, estimado lector, ya sabrá a quién le hace caso.