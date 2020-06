Defensores del INE-Crisis en el desierto-Calabazas azules

No conforme con los destapes que se aventaron desde el mes pasado respecto a los candidatos a los que les ven posibilidades para ganar la gubernatura, los chicos de COPARMEX que encabeza Jorge Cruz Camberos, ahora les ha dado también por entrarle fuerte a la defensa del Instituto Nacional Electoral, con eso de que un día sí y el otro también, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremete contra los organismos autónomos y se autonombró “guardián de las elecciones”, así que eso ha encendido el fervor patriótico y electoral de los patrones que se aglomeran en la COPARMEX Chihuahua, temiendo que AMLO y sus morenos se dispongan en destruir el INE, los empresarios han decidido sumarse a su defensa, así como ya lo ha hecho la oposición.

Y es que sí de por sí, los empresarios de COPARMEX ya traían en jabón las acciones del tabasqueño, los recientes números en torno a la pérdida de empleos y a la falta de inyección económica, ellos los traen fresquitos y bastante claros, por lo cual, lo que más temen, al igual que la oposición y hasta los que no son tanto, es que López Obrador secuestre al árbitro de las elecciones, y entonces sí, adiós a la posibilidad de poderle dar guerra al morenismo.

******

Hablando de ideas absurdas, tan comunes dentro de la 4T, el que volvió a ir a la presa El Granero este fin de semana es el diputado federal del PAN, Mario Mata, quien de nueva cuenta volvió a hacer un llamado a la directora de la CONAGUA, Blanca Jiménez Cisneros y a su jefe, Andrés Manuel López Obrador, para que recapaciten y dejen de extraer más millones de metros cúbicos de agua de esa presa que está en medio del desierto. Y es que según números del legislador panista, 8 mil hectáreas de diversos cultivos están en riesgo de no lograrse si la extracción continúa al mismo ritmo, incluso, Mata Carrasco ofreció una fecha límite, pues si la federación sigue extrayendo el agua de la misma forma, el 23 de julio ya no habrá más líquido que extraer y no sólo el ciclo agrícola peligrará, sino que la ciudad de Ojinaga podría sufrir un desabasto de agua potable.

******

Retomando la grilla estatal, quien no se ha bajado de su macho e insiste en buscar la candidatura del PRI a la gubernatura es Héctor “Teto” Murguía, el dos veces exalcalde de Ciudad Juárez que ha quedado con las ganas de abanderar al partido tricolor en lo que respecta a la carrera por el Gobierno del Estado, y es que el colmilludo personaje estuvo de gira en Cuauhtémoc este fin de semana, en donde se reunió con liderazgos priistas y les hizo pública su intención de buscar la candidatura grande de la familia revolucionaria en el 2021, por lo que a Chela Ortiz y a Alex Cano ya les salió otro contrincante, así que habrá que ver cómo se acomodan las calabazas.

******

Y donde las calabazas se han estado acomodando es en la disputa que traen los panistas para buscar la candidatura a la alcaldía de la capital, una de las más añoradas, y es que tras lo sucedido la semana pasada en el Congreso del Estado, en donde casi la mitad de la bancada azul le dio la espalda a la reforma electoral del gobernador Javier Corral, las fichas comenzaron a caer y otras a levantarse, como es el caso de Miguel La Torre, quien prácticamente le entregó su futuro político al mandatario estatal a pesar del maltrato que recibió al inicio del quinquenio, lo que definitivamente lo borra de los posibles palomeos por parte de la alcaldesa Maru Campos, cuyo grupo obtuvo la victoria parcial ante los de Palacio de Gobierno.