Decreto a detalle-Pastel legislativo-Familiares amparados

Con todo y que el gobernador Javier Corral declaró el martes que no le importa el costo político que le ocasione el nuevo decreto de la Nueva Normalidad, el cual aumentó las restricciones y hasta permitirá arrestos de 36 horas a quienes cínicamente se atrevan a hacer caso omiso del mismo, como el hecho de organizar pachangones, tal parece que al góber al menos sí le importa que se aclaren y planchen las inconformidades que se desataron en comerciantes y ciudadanos, tanto, que hoy su programa “Chihuahua Adelante” será dedicado casi por completo a describir y desmenuzar el nuevo decreto que enchiló a más de uno, pero que fue necesario aplicar ante el desorden y la irresponsabilidad social.

Y sí en algo tiene razón el gobernador es en el costo político, que aunque insiste en que no le importa, lo cierto es que sí le pega a su partido político, y es precisamente eso lo que no quiso echarse encima la 4T, ya que como es de todos conocido, el presidente Andrés Manuel López Obrador es experto en declarar lo que “el pueblo” quiere escuchar, aunque esa irresponsabilidad del tabasqueño y su intención de cuidar a Morena, se refleje en mayores contagios y miles de muertes, pues no es capaz ni de promover siquiera el uso del cubrebocas. Así sucede con lo electoral en los tiempos de la pandemia.

******

Bajo esa misma circunstancia, la de asumir el costo político o fomentar la irresponsabilidad con el populismo, el gobernador Javier Corral decidió cancelar cualquier evento por el Grito de Independencia, festejo que se traducirá en alguna celebración virtual que no amerite aglomeración alguna de personas, ya que el horno no está para bollos y la salud de la población es primero, a diferencia del inquilino de Palacio Nacional, que sí o sí pretende sentirse venerado, al menos con 500 personas que lo aplaudan mientras mueven sus antorchas.

******

Fiebre de encuestas la que se vivió esta semana que culmina, y es que no conforme con los resultados estadísticos en torno a la carrera por la gubernatura, en los que la alcaldesa Maru Campos se fue jefa, Massive Caller soltó ayer los números respecto a las nueve diputaciones federales que estarán en juego en el 2021. En resumen, los nueve Distritos Electorales de Chihuahua quedarían prácticamente como están en la actualidad: cinco diputaciones federales para Morena y cuatro para el PAN, que aunque una pertenezca a Movimiento Ciudadano, lo cierto es que el Distrito 8 fue ganado en el 2018 a través de una alianza de Alan Falomir con los azules. Es así que según el reflejo estadístico de la encuesta, los Distritos 1, 2, 3 y 4 con sede en el norte del estado y Ciudad Juárez, los retendrían los morenos, al igual que el 7 con sede en Cuauhtémoc, mientras que 9 con cabecera en Parral, 6 y 8 de Chihuahua capital y el 5, los retendría el PAN, sobre todo en este último, en donde la lucha por el agua trae a la región centro-sur y noreste con todo en contra de Morena.

******

Los malosos leguleyos nos comentan que no debería sorprender, si familiares de César Duarte comienzan a caer en los tribunales locales primero que el exgobernador, cuyo proceso de extradición está más detenido que la economía mexicana, será que por eso han iniciado a promover una serie de amparos para evitar cualquier orden de captura en su contra, pues primero fue la esposa del oriundo de Balleza y ahora una de sus hijas, además de hermanos y hasta primos, que bajo el respaldo que provoca la impunidad cuando el gobernador era tu familiar, disfrutaron de las mieles del dinero.