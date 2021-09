Decisiones difíciles-Repudiado-Añoranzas tricolores

No fue de dientes para afuera la frase de la gobernadora Maru Campos respecto que llegó a Palacio de Gobierno para tomar decisiones difíciles, pero con la mira puesta en mejorar la vida de los chihuahuenses, quienes vienen de un quinquenio en el que no amaneció para nadie y sí les oscureció a todos. Ese fue el caso de los concesionarios del transporte público y también a los usuarios, pues desde la administración corralista, ni pichaban, ni cachaban ni dejaban batear, es así que el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de la administración actual, Gabriel Valdez, quien ya trae callo en eso de la diplomacia gremial, trae el encargo de atender a los encargados del transporte y de lidiar con ellos, tanto, que ya ha habido acercamientos entre los mandones del transporte y las autoridades estatales, y es que éstos ya andan sobres para analizar un incremento en la tarifa del pasaje en los camiones urbanos.

Y si bien podría tratarse de una decisión que no agradará para nada a los ciudadanos que día a día se trasladan en las rutas alimentadoras, también será complicado que el servicio mejore si no se presentan esas condiciones de incrementar el pasaje, pues hay que ser ciego para no percatarse que el diésel está por las nubes y prácticamente todo ha subido, ya que la inflación nomás no da tregua. Así que aunque al principio se haga berrinche, será en octubre cuando serán analizadas las tarifas, y aunque es difícil quedar bien con Dios y el con diablo, la gobernadora Maru Campos ha demostrado que lo suyo es la política y tienen una amplia capacidad negociadora.

******

Con todo y que la gobernadora Maru Campos logró unir a los panistas, priistas, perredistas y a los apartidistas para impedir que Morena se hiciera del Gobierno del Estado, pues, reiteramos, esa capacidad política no la tiene cualquiera, lo que no termina por agradar a los azules y a los no tanto que ven que la administración de Maru sí funcionará y sacará adelante a Chihuahua a pesar de los problemas, lo de plano no los convence es el hecho de que Enrique Rascón se haya quedado como director de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, tanto, que incluso comenzó a circular un link para juntar firmas y así exigir su destitución. Y es que a decir de la gente que apoya a Maru y hasta los que no, Rascón es un priista joven, pero con mañas del PRI más añejo, además de que su principal impulsor es el diputado Omar Bazán, el mismo que dejó endeudado y al punto de la quiebra al Comité Directivo Estatal del partido tricolor.

******

Ya que hablamos de ese partido que antes era un tremendo dinosaurio y hoy no pasa de lagartija, no cabe duda que los restos del priismo continúan en disputa. Es así que quien continúa haciendo su luchita por mantenerse en la dirigencia estatal es Alex Domínguez, tanto, que continúa de reunión en reunión intentando unir las pocas piezas que quedaron, precisamente para no soltar el despacho principal de las oficinas de la Dale.

Así que Alex juntó a un grupo de militantes tricolores que en algún momento chocaron con Omar Bazán, como lo son Yuvia Velázquez y Pedro Beristáin, excandidatos a diputados, además de otros tantos priistas que aún tienen esperanzas de que el tricolor resurja… aunque sea ya como satélite del PAN.