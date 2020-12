Cuotas obligadas-Maru acelera-Pensiones tronado-Feliz Navidad y Própero 2021

CON EL REVIRE QUE se aventó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anda de aquí para allá como pareja tóxica, pero que por fin ya se decidió con el tema de la paridad electoral, los partidos políticos tienen poco tiempo para definir que al menos en siete contiendas por las gubernaturas de los estados, deberán ser mujeres. Y aunque el propio TEPJF le había dado revés a la decisión del Instituto Nacional Electoral, la última resolución ratificó lo ordenado por el INE desde hace semanas, sí o sí, al menos en siete estados, los diversos partidos políticos o coaliciones deberán postular a candidatas a sus respectivas gubernaturas, y aunque en Chihuahua el PAN decidirá a su aspirante a través de una elección abierta a la militancia, en el PRI tal parece que sí se verán obligados a decidirse por una fémina, además de que sea o no mujer, la verdad es que son mujeres las mejor posicionadas en el tricolor. Pero los que de plano dieron de qué hablar, con todo y que los panistas se irán por lo unisex, son los de la dirigencia nacional del PRD, pues su mandamás, Jesús Zambrano, no se anduvo por las ramas, simple y sencillamente condicionó a los azules en ir en alianza por la gubernatura: si el aspirante no es mujer, los amarillos no irán de la mano con los panistas, pero si es al revés, con gusto le levantarán la mano.

Y es que esa condición del sol azteca trae trasfondo, ya que los perredistas de las alturas podrían ser todo, menos tontos, a sabiendas que el PAN tiene todas las de ganar de la mano de la alcaldesa Maru Campos, pero sin ella, la situación se les complicaría sobremanera, además, es conocida la amistad de la Presidenta Municipal de Chihuahua con los “Chuchos” y los jefazos del Partido de la Revolución Democrática, quienes darían lo que fuera por tener a la Alcaldesa como su candidata, y no sólo ellos, también un amplio sector del panismo y hasta de otros partidos políticos, menos los que despachan en Palacio de Gobierno, quienes han demostrado que el sentido común a veces no es el más común de los sentidos.

******

POR CIERTO, HABLANDO de la alcaldesa Maru Campos, con todo y el frío de la gélida Nochebuena, la Presidenta Municipal acudió a su despacho en la sede del Ayuntamiento, en donde se reunió con el secretario César Jáuregui Moreno, planeando lo que viene en los últimos días de diciembre y la licencia que ya está a la vuelta de la esquina, apenas entrando el año, además, la Alcaldesa aprovechó para irse a repartir cenas navideñas y hacer su talacha como jefa del Ayuntamiento de Chihuahua capital.

******

QUIENES YA ESTÁN listos para andar en la Ciudad de México el lunes, el mero día de los Santos Inocentes, son los morenos que se registrarán como aspirantes a las nueve diputaciones federales por Chihuahua, la mitad nomás a revalidar y la otra mitad a ver quién se avienta a talachearle por tierra un espacio en San Lázaro. Los registros estarán abiertos desde las 8 de la mañana hasta las seis de la tarde en la sede de Morena, ahí en la calle Chihuahua de la colonia Roma, y hasta ayer, los que van por la reelección y hasta se lo confirmaron a la Cámara de Diputados, son los legisladores Efraín Rocha, Ulises García, María Esther Mejía y Teresita de Jesús Vargas, los cuales están listos y pretenden continuar tres año más levantando la mano para servir a Andrés Manuel López Obrador.

******

UN DÍA DESPUÉS, el martes 29, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI estaría emitiendo la convocatoria para los aspirantes a la gubernatura de Chihuahua, en donde ya más de cinco están con tremendas uñas para conocer los lineamientos que solicitará el partido tricolor, pero retomando los anteriores párrafos, mucho tendrá que ver la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de postular al menos siete candidatas a las diversas gubernaturas. La convocatoria ya viene, pero los malosos señalan que los que quieren no deberían emocionarse aún, sobre todo porque aunque el PRI y el PAN nieguen alianza por la grande, los tiempos todavía dan para más cabildeo.

******

DONDE LA COSA está que arde es en la eventual detención que pudiera intentar la Fiscalía General de la República de otro funcionario de la administración estatal, ligado al caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea.

Este funcionario, José Luévano, es quizá el hombre más cercano al gobernador Javier Corral en los últimos 20 años, pues la amistad que los une los ha llevado a que el chamaco en cuestión haya fungido como asistente y secretario particular del hoy mandatario durante su paso por la Cámara de Diputados y el Senado.

Antier se observó a Luévano ingresar al despacho de Javier Corral, donde conversó con el mandatario por espacio de casi dos horas. El contenido del encuentro solo quedó entre las paredes de Palacio de Gobierno. Luévano era presidente del PAN estatal cuando el vocero del mismo, Alfredo Piñera, grabó conversaciones telefónicas con la periodista. Dichas grabaciones fueron entregadas por el entonces alcalde de Chinipas, Hugo Shultz, a un grupo criminal de la región serrana del estado que eventualmente mandó ejecutar a Miroslava en el 2017, pues su trabajo periodístico terminó siendo incómodo para el ejercicio de la narcopolítica.

El exalcalde hoy se encuentra sujeto a proceso judicial, gracias a la intervención de la FGR, pues a nivel local gozó de la impunidad que le brindó el manto protector de ser militante del PAN y funcionario estatal en un área de la Secretaría de Educación.

Nos cuentan que ya promovieron un amparo tanto Luévano como Piñera para no ser detenidos como ocurrió con su compañero de partido, pero será un tema que pudiera mantener con insomnio a varios en estos días.

******

UN ATENTO AVISO a todos los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado: favor de no enfermarse a partir de esta Navidad, y mucho menos requerir un servicio médico subrogado como alguna intervención quirúrgica o quizá algún estudio o procedimiento especializado. Simple y llanamente no se lo podrán brindar porque el convenio con las dos principales clínicas que proveían estos servicios: Hospital Ángeles y Christus Muguerza, empezaron a rechazar las peticiones porque no les han pagado la friolera de más de 50 millones de pesos.

La crisis económica y mala administración de los chelines en Pensiones del Estado ya hizo crisis. Lo que fue la envidia de muchos, hoy es la vergüenza generalizada. En pocos días los sindicalizados del Estado, UACH, Seccion 42 del SNTE, pensionados, maestros y burócratas de los tres Poderes del Estado que “gozan” de este servicio, iniciarán una intifada natural cuando empiecen a toparse con pared en las clinicas particulares donde se le acabó el crédito a PCE.

******

MIENTRAS LA GRILLA avanza en estos días, los malosos se retiran para descansar y meditar sobre lo que depara el próximo año, deseándole a todos nuestros lectores y amigos que este periodo sirva para la reflexión y que las Bendiciones se derramen en ellos y sus familias. Es nuestro más sincero anhelo. Nos leemos el primer lunes del 2021.

¡Feliz Navidad!