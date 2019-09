Cuenta regresiva-Inocentes-Chairos colados-Agenda de “Vivas”

COMO LO DIMOS a conocer aquí mismo, mañana martes será crucial para la carrera política del todavía presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Fermín Ordóñez, pues a temprana hora, el dirigente protagonizará un desayuno con líderes seccionales del tricolor y con su homólogo del Comité Directivo Estatal, Omar Bazán Flores, quien fue invitado para determinar -a exigencia de los Presidentes Seccionales- cuál será la relación entre ambos líderes tricolores.

Y es que la militancia que aún le queda a la familia revolucionaria aquí en la capital, no se encuentra nadita conforme con el dirigente estatal Omar Bazán, e incluso le han reclamado por el mal trato y las groserías de este último hacia Ordóñez, tan es así que en una de esas y según nos confirmaron los malosos cercanos a él, Ordóñez podría renunciar a la presidencia del CDM priista si no se logran los acuerdos necesarios. En equilibrio, para que Fermín no se sienta que las trae todas controladas, fueron los Presidentes Seccionales quienes le emplazaron esta última acción de disciplina institucional y humildad militante.

Los más enterados aseguran que Fermín Ordóñez no está buscando su salida de las filas del PRI, pero que es tan constante el asedio y los malos tratos por parte de Bazán, que el todavía líder del CDM no solamente podría dejar el cargo ante el inminente regreso de Enrique Rascón, sino que en una de esas se va a otro partido político, pues trascendió que no es uno solo el organismo grillo que quiere a Ordóñez en sus filas y de cara a la alcaldía en el 2021, sino que en una de esas también se va por vía independiente, además, los votos que pudieran perder los tricolores si la renuncia se concreta, no son pocos y eso lo saben en las oficinas de la Dale, sin embargo, tal parece que no les importa.

******

BASTANTE ILUSOS ES como se vieron los diputados locales de Morena y el PRI al confiar en el petista Rubén Aguilar, a quien hasta encumbraron como presidente “espurio” de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, en ese pleito sin sentido y de niños berrinchudos que se traen con el PAN, y es que como era de esperarse por casi todos los actores políticos, con excepción de morenos y tricolores, Aguilar Jiménez les dio la espalda y le levantó la mano al otro presidente de la JUCOPO, al panista Fernando Álvarez Monje, cuyo cargo quedó asentado desde ayer en el Periódico Oficial del Estado y en el que participó el eterno líder del PT.

Vaya, los legisladores de Morena y del PRI, a cargo de Miguel Colunga y Rosy Gaytán, salieron doblemente chamaqueados, pues en política las cosas no son lo que parecen, y cuando parecen, hay que revisarse lo que se ve unas veinte veces. No cabe duda que quedaron exhibidos como niños de pecho.

******

YA QUE MENCIONAMOS a los morenos y de paso a los funcionarios estatales de la 4T, desde el viernes por la tarde algunos, otros el sábado en la mañana, pero pusieron pies en polvorosa y tomaron un avión con destino a la Ciudad de México, en donde anoche dieron el primer Grito de Independencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que para el momento esperaron dos largos sexenios, por lo que no quisieron perderse la experiencia, aunque eso es lo que más les falta para llevar a buen puerto su chamba. Por cierto, el súper delegado Juan Carlos Loera aprovechó el viaje para acudir a un partido de futbol américano de la UNAM, en donde estuvo acompañado por sus hijos, sólo esperamos que no los haya incluido en los viáticos y cargados al erario.

******

Y MIENTRAS TODOS los políticos y la ciudadanía estaban enfiestados, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para enviar al Congreso de la Unión su Ley de Amnistía, que si bien no beneficiará a homicidas y secuestradores, sí lo hará con jóvenes vinculados al narcomenudeo y a presos por cometer robos sin violencia, vaya, la impunidad de este país es impresionante, con 96 por ciento de los delitos que se cometen sin ver castigo, que AMLO no le parece suficiente y optará por liberar a los que sí alcanzaron una pena. No cabe duda que vivimos en el reino del “fuchi” y del “guacala”.

******

PARA NO DEJAR ir el punto, anoche los “Gritos” modificados que lanzaron, allá en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí en la Plaza del Ángel, el gobernador Javier Corral Jurado, tuvieron sus repercusiones y “asegunes”.

Y es que el hecho de que AMLO decidiera aumentarle 20 “vivas” a la letanía tradicional del Grito de Independencia, como por ejemplo el incluir uno “Viva por el Pueblo Heroíco”, movió a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón a criticarlo en las redes sociales; desde inoportuno hasta “jaladas”, tewitearon ambos ex mandatarios.

Javier Corral fue más moderado y sumó solamente tres vivas no contemplados en la letanía oficial: uno por la justicia y democracia, otro más por el federalismo y un tercero para motivar a la mojada audiencia en pos de la soberanía estatal.

El discurso del mandatario estatal ha sido, en la víspera de los acontecimientos, un dique a las acciones presupuestales principalmente, de la Cuarta Transformación, pues las particiupaciones federales ya se han reducido en más de 2 mil 500 millones de lo previsto para el 2020.

Cada quien tiene su agenda y los mandatarios la dejaron sentir voz en cuello. Así de simple.