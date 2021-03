Cotejo concluido-Sábado de Gloria-“Felicitaciones”

Todos quieren irse de vacaciones, algunos con pendientes y otros con no tanto, así que le aceleraron a eso de cotejar el expediente de la llamada “nómina secreta” que involucra a la candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos, y a los exdiputados María Ávila y Rodrigo de la Rosa, por fin y después de tantos estiras, aflojas, gritos y sombrerazos, ayer terminaron de cotejarse las fojas que traían y traen a todos parados de pelos y pestañas, sobre todo porque el juez fue claro al respecto, no se realizaría la audiencia de formulación de imputación a menos que tanto la defensa como el MP, estuvieran de acuerdo en el cotejo, por lo que aunque el pronóstico es reservado, existe alta probabilidad de que hoy mismo y después de discutir las incidencias, se pueda escuchar la resolución del juzgador, que en una de esas y si Paco Molina y sus colegas traen todas consigo, podría incluso hasta rechazar cualquier vestigio de imputación o dar pie a ello.

Y es que si todo sale bien para la candidata, eso significaría iniciar la campaña por la gubernatura sin un pendiente menos, lo que restaría nada más darle vuelo a la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de Gema Chávez, quien cayó en el juego de Palacio, a pesar de la presunta víctima, el Municipio de Chihuahua, ni pío hizo para denunciar, sin embargo, como la Fiscal y el gobierno estatal se sienten tan “justicieros”, ya andan persiguiendo delitos de oficio… lo qué hace la obsesión política.

******

Hablando de la candidata panista a la gubernatura, Maru Campos, los más enterados nos comentan que la alcaldesa con licencia de Chihuahua capital, se apoyará con todo en el candidato azul a la alcaldía de Ciudad Juárez, Javier González Mocken, para el arranque de su campaña en aquella frontera, en donde Maru se concentrará bastante debido al costo electoral qué significa Juaritos, pues aunque encabeza prácticamente todas las encuestas previas al inicio de las campañas, Campos Galván y su equipo saben que esa ciudad es la joya de la corona respecto al porcentaje de votos que aporta para ganar el Gobierno del Estado, así que es por ese motivo que Arturo García Portillo, coordinador de su campaña, trae el encargo de trabajar codo a codo con el equipo de Mocken, cuyos integrantes conocen de pe a pa las colonias de la frontera juarense.

******

En pleno sábado de gloria, la gloria les llegaría a los candidatos a la gubernatura el próximo sábado 3 de abril, día en que el Instituto Estatal Electoral determinará cuáles serán las candidaturas que se aprueban, luego de los registros que se presentaron del 15 al 22 de marzo, así que en orden de inscripción, desde Brenda Ríos por el Verde; Maru Campos por el PAN-PRD; Luis Medel por el PES; el doctor Alejandro Díaz de Fuerza por México; Chela Ortiz por el PRI; Juan Carlos Loera por la alianza entre Morena-PT-PANAL y Alfredo “El Caballo” Lozoya por Movimiento Ciudadano, estarán a la espera ese 3 de abril no solamente de la resurrección, sino de que el IEE determine si sus candidaturas son viables y entonces sí y sólo sí, iniciar campañas al día siguiente.

******

Continuando con los candidatos a la gubernatura, quienes no desaprovecharon la oportunidad de “felicitar” al aspirante de Morena, PT y PANAL, Juan Carlos Loera, fueron los agricultores de la región centro-sur, los cuales le enviaron “felicitaciones” a Loera de la Rosa por el Día Mundial del Agua, mismo que se conmemoró el lunes 22 de marzo, pero que los productores agrícolas le recordaron toda la semana, para hacerle sentir que los pobladores de los municipios de la cuenca del Río Conchos no olvidan cómo es que siendo súper delegado, Loera los dejó colgados de la brocha en el conflicto de las presas, incluso hasta los desprestigió repartiendo 500 mil ejemplares en donde los denostaba y afirmaba, igual que su jefe Andrés Manuel López Obrador, que la lucha por el vital líquido para sus cosechas no era otra cosa que politiquería, así que Juan Carlos debería saber que esa gente no olvida, y eso, dicen ellos mismos, se lo harán saber en las urnas.