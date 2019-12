Carrera presidencial-A dos fuegos-Carreras legislativas-Morenos barcos

Los malosos aseguran que la telenovela chihuahuense se configura para que el gobernador Javier Corral deje su puesto al frente del ejecutivo y busque la posibilidad de ser candidato de una alianza PAN con todos los demás a la Presidencia de México.

Y como si se tratara de una obra de teatro va enlistándose en actos, aunque no necesariamente el primero sea el número uno, toda vez que el escrito comenzó hace redactar hace tiempo.

Primer acto. Corral le hace saber a Gustavo Madero que es su carta fuerte al Gobierno del Estado.

Segundo acto. Tiene varías acercamientos y alejamientos con los que aspiran a la silla de palacio, no necesariamente del mismo partido que lo postuló.

Tercer acto. Sienta a los que aspiran junto a Madero, quien era el único que no debería de estar en la mesa.

Cuarto acto. Ismael Rodríguez renuncia a la coordinación de gabinete y asegura que se va a otro encargo, no necesariamente al interior del gobierno. Se asegura va a la precampaña de Madero.

Quinto acto. Ismael coordinará los esfuerzos y al mismo tiempo se prepara para cerrar el gobierno de Javier Corral, quien renuncia por marzo del 2021 para ser diputado federal prurinominal. Retrato muy parecido al que vivió el ex gobernador de Chiapas.

Sexto acto. A diferencia de Manuel Velasco, quien quiso regresar a la silla de palacio, el gobernador chihuahuense no regresa porque lo impulsarán a ser el coordinador de diputados en San Lázaro.

Séptimo acto. Corral impulsa a Madero para la gubernatura y le pide a Rodríguez que cierre la administración, así cualquiera que sea el resultado no será culpa suya.

Octavo acto. Corral se queda desde septiembre del 2021 hasta finales del 2023 a ser la cara de la oposición que busque posicionarse frente al presidente López Obrador.

Noveno acto. El presidente Obrador sabe que la carrera por la gubernatura de Chihuahua en el 2021 es la mejor posibilidad de descarrilar a Corral, ya que si no pudo ganar su estado menos el país.

¿Cómo se llamó la obra?

******

DESDE AYER EL gobernador Javier Corral tomó un vuelo a la Ciudad de México para estar hoy presente en el Consejo Nacional de Seguridad Pública al que citó el gobierno federal, y al que están invitados todos los gobernadores del país, incluyendo a sus fiscales y encargados de la seguridad, sin embargo, no todo serán saludos y abrazos entres los ahí presentes, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la “genial” idea de balconear y exhibir a los góbers faltistas que desdeñan las mesas de seguridad en sus respectivos estados, lo que despertó la molestia entre la mayoría de los mandatarios estatales, incluido el de Chihuahua, a quien para nada le agradó que el tabasqueño decidiera mezclar la gimnasia con la magnesia cuando de combatir la violencia se trata, es decir, politizó lo que ya habían acordado que estaría libre de grilla por el bien de la sociedad.

Pero como al presidente López Obrador le sale de maravilla eso de lanzar culpas, no se resistió y les amarró las navajas a los gobernadores que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Alfonso Durazo se ofreció a poner, sin embargo, la molestia se le tendrá que transformar al gobernador Corral en poder de convencimiento después del Consejo de Seguridad, ya que acudirá a la Secretaría de Hacienda para poder conseguir los mil millones de pesos que necesita para pagarles los aguinaldos a los maestros jubilados y pensionados de la Sección 42 del SNTE, a quienes no les han podido saldar sus prestaciones por falta de billete en las cuentas de gasto corriente.

******

HABLANDO DEL CONSEJO Nacional de Seguridad, quien se fue primero que el gobernador Javier Corral a la Ciudad de México es el fiscal César Peniche, precisamente para ir alistando los pendientes que hoy habrán de analizar en conjunto con sus homólogos en la capital del país, razón por la que ayer no estuvo en la entrega de uniformes a policías viales y a elementos de la Agencia Estatal de Investigación, corporación, ésta última, con la única que se quedará la Fiscalía General del Estado a partir del 1 de enero, cuando quede creada la nueva Secretaría de Seguridad Pública con todo y sus tentáculos.

Los malosos que le saben a la tenebra en Palacio, nos comentan que es tal la fe que el gobernador le tiene a Peniche Espejel para posicionarse como aspirante del PAN a la alcaldía de Juárez, que en el 2020 pretende quitarle chamba y responsabilidades que lo desgasten mediáticamente, trabajo que recaerá en quien será el nuevo titular de la flamante SSP.

******

YA SENTADOS Y en la barra de lo temas de seguridad, nada bien cayó ese anuncio del “quién es quién” entre los gobernadores que se levantan temprano para las reuniones que buscan combatir los delitos, sobre todo cuando en la víspera el Departamento de Estado del vecino país del norte actualizó su lista de estados de la República mexicana no recomendables o que se debería “reconsiderar” visitarlos.

La alerta de seguridad del gobierno americano para con sus ciudadanos, incluyó a Chihuahua como un estado que debieran “reconsiderar” no visitar. Vaya, si bien no lo ponen en la lista de que es tan peligroso como para no ir, la etiqueta de que las cosas andan tsn mal que mejor piensen los gringos ir a otro lugar, es un mensaje negativo al turismo extranjero que, sobre todo, toca base en estas fechas en la Sierra Tarahumara.

Ahora si que cuando se junta él hambre con las ganas de comer, es parecido a las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador y a las posturas irreflexivas del gobierno de Donald Trump. Chihuahua a dos fuegos, pues.

******

CÓMO BUENOS MEXICANOS, que dejan todo al último, los diputados sesionarán esta semana como si no hubiera un mañana, y es que de plano no lo hay, pues se la pasaron durante el periodo ordinario enfocados más en grilla que en la chamba legislativa, que por ese motivo tendrán que redoblar el paso, tan es así que sesionarán hoy, mañana y pasado, tres días seguidos, vaya récord para los diputados que en vísperas de Navidad le están poniendo al camello y así disfrutar los días libres que les traerá Santa. Además, es tanta su desesperación por despegarse del trabajo la semana entrante, que lo más probable es que el paquete presupuestal que envió el Gobierno del Estado desde hace más de dos semanas, se apruebe el lunes 23. Ya mejor que se coman el pavo ahí en el recinto.

******

EN TERRENOS DE la grilla, donde no se cansan de meter más cuatro, y lo cinco porque Dios los dotó solamente de dos manos y dos pues, son los chicos del partido Morena, pues ahora ya saltó otro problema de mal trato a la estructura que dijeron no habían contratado para caminar las colonias populares y activar votantes en contra del plebiscito que consultó el proyecto Iluminemos Chihuahua.

Y es que salió a la luz que el pago a los operadores de tierra, es decir, líderes de colonias, manzanas y calles, osciló entre los 800 y 1,500 pesos, los cuales apenas empezaron a fluir esta semana. Y es que los operadores que habilitó Martín Chaparro para los pagos subterráneos, salieron además de ineficaces, sumamente prepotentes para tratar a los que les fueron leales en la calle. La amenaza de que habrá protestas si no reciben su dinero antes del sábado, sonó tan alto que tuvieron que activar pagos emergentes, pero en Morena no se dan abasto. ¿El Instituto Estatal Electoral le entrará al asunto? Al final del día es lana proveniente del financiamiento público y difícilmente habrá justificación legal para esos pagos.