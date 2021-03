Corral con AMLO-Encuestas-Enroques tricolores

Tal como le adelantamos en este mismo espacio, Andrés Manuel López Obrador sí realizará una gira por el estado durante la semana, aunque sea a Ciudad Juárez, su lugar predilecto, porque ahí sí le aplauden, sin embargo, antes de su visita, el gobernador Javier Corral acudirá este día a la Ciudad de México, en donde en conjunto con sus homólogos de otros estados del país, se reunirán con el tabasqueño para analizar las estrategias a las que él mismo convocó en su mentado “pacto por la democracia”, con el que buscan que ningún gobierno, ya sea federal o estatal, se involucren en el proceso electoral que tendrá su clímax el domingo 6 de junio, pero cuyas campañas están por iniciar y es hora de irle poniendo punto a las íes, sobre todo porque la mapachada de tooodos los partidos políticos están ansiosos de que los desaten.

Así que el acto será de carácter oficial y con toda la rimbombancia en Palacio Nacional, en la “casa” del tabasqueño, en donde se espera que acudan prácticamente todos los gobernadores y firmen ese acuerdo que les obliga a sacar las manos del proceso electoral, y como dicen los malosos, López Obrador es tan, pero tan maquiavélico, que la duda de que no intervengan en las elecciones ya no recae en los mandatarios estatales, que parecen niños de leche frente al jefe del Ejecutivo federal, quien no sabrá gobernar, pero es el mejor haciendo campaña y moviéndole a la matraca electoral.

******

Ya que andamos con la época electoral, de nueva cuenta y a menos de dos semanas de iniciar las campañas por parte de los candidatos a la gubernatura, Massive Caller volvió a soltar los números respecto a la intención de voto, encuesta en la que, otra vez, la candidata del PAN-PRD, Maru Campos, aparece en primer lugar con el 37.1 por ciento de las preferencias, seguida por el morenista Juan Carlos Loera, quien trae el 26 por ciento a decir de la encuestadora, mientras que en tercer lugar y con preferencias de doble dígito, con el 10 por ciento, se ubicó el aspirante de Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya.

En un alarmante cuarto lugar y como nunca había sucedido en una elección para renovar gubernatura, aparece el PRI con Chela Ortiz, con casi el 7 por ciento, que a decir de los malosos, una eventual alianza como la que se pretendió en su momento entre el “PRIANRD” les hubiera permitido arrasar ante Morena, sin embargo, pudo más el orgullo tricolor y ahí van, dando tumbos, pero en espera de al menos alcanzar un eventual tercer lugar que Chela se disputaría con “El Caballo”, sin embargo, al proceso aún le falta mucho tramo, y de aquí a que inicie y a que llegue el 6 de junio, todo puede suceder.

******

Hablando de tricolores, este día, Mónica Meléndez rendirá protesta como nueva dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, con la presencia de Monserrat Arcos Velázquez, mandamás en el país de ese órgano de la familia revolucionaria. La cita es a las 11:30 de la mañana en el edifico de la colonia Dale, en donde poco a poco se van borrando las huellas de Omar Bazán, exdirigente estatal, y de todos quienes lo rodearon, pues Rosy Gaytán será suplida por una joven que es cercana a Chela y que con sus enroques, pretende desterrar lo que dejó el bazanismo en en el PRI Estatal, al cual casi lo desaparece.

******

Cambiando de colores, el que anda tejiendo fino y operando a favor de Maru Campos, su candidata a la gubernatura, es Roberto “El Pony” Lara, exaspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, y es que el exfuncionario estatal se ha encargado de ir fraguando estructuras de promoción del voto en diversos municipios del estado, y recientemente lo hizo en Camargo, y es que “El Pony” entendió eso de la unidad, luego de ser traicionado a la mera hora por el grupo que perjuró ayudarlo.