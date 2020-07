Lunar naranja o amarillo-Coraje azulado-Encuestas-Tricolor adelantado

EL ESTADO DE Chihuahua es el único punto naranja en toda la franja fronteriza norte de México. Este jueves se discutirá la pertinencia de pasarlo al color amarillo, pues los indicadores que evalúan las autoridades de salud de entrada sí lo permiten, pero la tendencia nacional es que la movilidad disparó los rebrotes de contagio en Sonora, Coahuila, Nuevo León e incluso Tamaulipas, por lo que el cuello de botella de los contagios bien pudiera ser Chihuahua en los próximos días.

El color naranja del estado se debe a la suma de casos activos de personas contagiadas principalmente en Chihuahua capital y Ciudad Juárez, pero curiosamente el índice de recuperados, así como el de acumulados positivos y defunciones, contrastados con la capacidad hospitalaria COVID-19, ponen nuevamente sobre la mesa de la discusión el color amarillo en la semaforización.

Sería el primer estado del País en abrir actividades económicas como gimnasios y la totalidad de centros deportivos que actualmente funcionan al 30 o 40 por ciento, así como actividades sociales como centros de culto, iglesias y salones de eventos con capacidad para reunir hasta 150 personas simultáneamente.

Esa es la discución programanada para este jueves en la mesa de las autoridades de salud, tanto federales como la que decidirá finalmente si se avanza o no al color amarillo en Chihuahua, donde la última palabra la dictará el gobernador Javier Corral.

PANISTAS DE SANGRE azul, de esos de cepa que apenas hace meses olvidaron y dejaron pasar el hecho de que desde el arribo del gobernador Javier Corral a Palacio de Gobierno, su administración no fue del todo panista, si no que agarró a varios de izquierda que antes tenían un nicho en las organizaciones civiles, pusieron el grito en el cielo ante la arremetida que el góber lanzó en contra de la alcaldesa Maru Campos, quien aunque no es santo de su devoción, la fracturada que le ha dado al partido hizo renegar a más de uno de los tótems azules que se habían mantenido fuera de la disputa entre ambos personajes que hoy por hoy traen una dura guerra que ha tenido múltiples batallas, pero ninguna como la que se libró esta semana, en donde el panismo fue el que salió perdiendo ante las chirriantes palabras del mandón de Palacio, tanto, que esos mismos panistas se levantaron del olvido para buscar cómo poner de pie al partido de Gómez Morín, que ante tales choques, se ve complicado que repita en el Gobierno del Estado.

Son esos mismos azules de apellidos memorables dentro del partido, usted ya sabrá cuáles, los que han pedido que la militancia se reunifique, sin embargo, eso se antoja más que complicado cuando la encargada de hacerlo, la dirigente del PAN Estatal, Rocío Reza, está del lado de un bando, el del Gobernador, y también trae sus disputas con la Alcaldesa. Además, otros que salieron raspados y ya no ven la forma de que ambos limen asperezas, que a decir de los que saben, no sucederá, son los llamados “Gaudinis”, los mismos que se unieron al grupo de Maru Campos para tumbar la reforma electoral de Javier Corral, es decir, serían de los más afectados por el daño colateral de este choque de trenes.

YA QUE MENCIONAMOS al gobernador Javier Corral, hoy y después de su gira por la ciudad de Durango, participará a las 10:00 horas en un foro digital organizado por una casa editorial del Centro del país, el cual lleva por nombre “La crisis actual: perspectiva desde los estados”, y en donde Corral Jurado estará acompañado de sus homólogos de Puebla y Oaxaca, el morenista Miguel Barbosa y el priista Alejandro Murat, es decir, habrá opiniones de chile, de dulce y de manteca, habrá que ver quién dice cada cual.

PARA NO DEJAR nada en el tintero del gobernador Javier Corral, la encuestadora Consulta Mitofsky le dio un motivo más para sonreír, luego de las lágrimas de felicidad que le ocasionó la captura del exgobernador César Duarte, y es que en las más reciente encuesta, Mitofsky coloca al góber chihuahuense dentro de los cinco gobernadores que más se les elevó la aprobación de un mes a otro, es decir, de mayo a junio, con un incremento del 3.2 por ciento, esto a raíz del manejo de la crisis por el COVID-19, por lo que será interesante qué sucede en un mes más, cuando la encuesta vuelva a realizarse y la caída de Duarte ya sea motivo de prueba, sobre todo porque esa medallita ballezana se la han colgado varios.

Y AL QUE verdaderamente se le metió la idea de buscar la candidatura del PRI a la gubernatura, con todo y que el priismo trae una viga a cuestas, es al exalcalde de Ciudad Juárez, Héctor “Teto” Murguía, quien después de pedir piso parejo el Comité Ejecutivo Nacional, tal parece que le habrán dado luz verde o al menos eso es lo que él considera, tanto, que mañana sostendrá una reunión en un conocido centro recreativo en la carretera Chihuahua-Aldama, en donde se han fraguado algunas candidaturas en el pasado y esta vez pretende que no sea la excepción, aunque a decir de los malosos, que “Teto” sea el candidato a la grande, está muy ojona para que sea paloma.

YA QUE ANDAMOS por terrenos del tricolor, quien finalmente más que levantar la mano pidió voz en cuello que lo apunte como suspirante a ser candidato por el PRI para gobernador del estado en el 2021, fue el exalcalde y exdiputado federal, Alejandro Cano Ricaud.

Cano, quien perdiera la capital del estado ante el panista Carlos Borruel, abrió sus cartas de quienes lo apoyan abiertamente dentro de la familia revolucionaria en la Ciudad de Chihuahua y su conexión con el centro del País.

Los malosos insisten en que el equipo del excandidato a la alcaldía capitalina, Alejandro Domínguez, así como la ex funcionaria municipal y estatal, Ericka Pando, son piezas claves en los movimientos de Cano.

También recibió cuerda del exgobernador José Reyes Baeza Terrazas y recientemente sondeó el apoyo del otro exgobernador con fuerza y presencia, Patricio Martínez. Cano, ante la indefinición -hasta ahora- del cantante Tony Meléndez, es la carta de los “ex” que a últimas fechas han coincidido hasta en las convocatorias del gobernador azul, Javier Corral.

HABLANDO DE LOS que suspiran por el 2021 y aparecer en la boleta, algunos regidores del Cabildo capitalino ya sueñan con saltar del edificio donde tienen sus oficinas al otro lado de la Plaza de Armas, al del Congreso del Estado, tal como ya sucedido en elecciones anteriores, por lo que ya han comenzado a moverse las piezas y los acuerdos, y aunque todavía falta para que las calabazas se acomoden, en estos meses, especialmente los ediles azules, empezarán tejer redes para que los tomen en cuenta para lo que se viene, aunque con los conflictos internos en el PAN, deberán tomar bandos.