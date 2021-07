Contra la polarización-Encampañados-Bodorrio priista

Ya sólo es cuestión de que el Congreso del Estado diga sí, que así será sin duda, para que sea por completo oficial que Maru Campos tomará protesta como gobernadora allá en Ciudad Juárez, lo cual es inédito en la historia reciente de Chihuahua, pero que manda un mensaje de unidad estatal que es sumamente necesario, luego de que algunos, ya sabemos quiénes, utilizaron y siguen utilizando la misma estrategia del tabasqueño que vive en Palacio Nacional, de polarizar lo más que se pueda y generar resentimiento entre sectores, clases y regiones, es así que Maru, a sabiendas de que Morena ha explotado y promovido esa supuesta exclusión que sienten algunos juarenses hacia el resto del estado, tomó la decisión de que sea en esa fronteriza ciudad donde se erija como la próxima gobernadora de Chihuahua, por lo que mientras algunos resentidos sociales fomentan el choque entre juarenses y capitalinos, la Gobernadora electa busca con esto evitar la polarización y llamar a la unidad del Estado Grande.

Es así que los malosos aseguran que ahora la representación del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez dejará de ser un puesto que en ocasiones era calificado de relleno, para convertirse en una posición clave dentro de la administración de la próxima Gobernadora, tanto, que a raíz de la decisión de Maru de tomar protesta en la frontera, ya comenzaron a barajarse nombres de quiénes serían los probables ungidos, mismos que van desde la exsenadora Lilia Merodio hasta Clara Torres, ambas juarenses de cepa que le saben bastante al tema social en esa ciudad.

******

Y mientras Maru Campos alista su toma de protesta en Ciudad Juárez, quienes siguen haciendo de esa ciudad su campo de guerra son los morenistas del grupo afín a Juan Carlos Loera, el candidato perdedor de Morena. Y es que este fin de semana, el de nueva cuenta diputado federal se reunió con representantes de los llamados Comités de Defensa de la 4T, que no son otra cosa que morenos fanáticos de Andrés Manuel López Obrador. Además, Loera recorrió varias colonias de Ciudad Juárez, en donde anduvo acompañado de las diputadas electas Adriana Terrazas y Rosana Díaz, todos aún encampañados, pero ahora en promover la consulta popular que busca enjuiciar a los expresidentes “neoliberales”, cuestión que les ha sido encargada de primera mano por el resentido inquilino de Palacio Nacional, pues como ya lo hemos mencionado, si el 40 por ciento del listado nominal de todo el país no participa en la mentada consulta, ésta no será vinculante y sólo será un circo mediático más de la 4T.

******

El que previo a su viaje a la capital del país y a la de Estados Unidos para irle dando forma a sus proyectos como alcalde de Chihuahua capital, se reunió con los líderes vecinales que lo apoyaron con todo durante la campaña electoral, fue Marco Bonilla, quienes les organizó un convivio a los jefes de colonias y fraccionamientos que hicieron su chamba y pusieron a Bonilla como la mejor opción para gobernar la capital. Y es que esta semana será de ajetreo para el próximo Presidente Municipal, pues deberá viajar a la Ciudad de México para cuajar el proyecto del nuevo relleno sanitario e ir viendo qué hacer con el actual, por lo que allá en el centro del país se reunirá con especialistas que le ayudarán al respecto.

******

Un bodorrio lleno de priistas chihuahuenses es lo que se vivió el fin de semana, y es que la boda de un hijo de Alejandro Cano, exalcalde de la capital, llevó a varios tricolores de alto rango a un valle vinícola allá en Baja California, invitados por supuesto, por el expresidente municipal y empresario, así que para la foto más grilla posaron juntos el susodicho padre del novio, en medio del exgobernador José Reyes Baeza y el actual dirigente del PRI Estatal, Alex Domínguez, además de que completando el recuadro digno del recuerdo, ahí estaba el operador estrella del otrora priismo ganador, el exdiputado Memo Márquez.