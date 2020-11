Confrontación descarada-Azules desgarrados-Lloriqueo magisterial

SE LE ACABÓ el tiempo y el gobernador Javier Corral tuvo que liberar la orden de aprehensión en contra de la presidenta municipal Maru Campos. Al mandatario estatal ya no le quedó de otra. Le ganaron el jalón para sacarla de la ruta a la gubernatura por otras vías. El sábado pasado, la presidenta Campos y su grupo logró arrancarle la posibilidad del dedazo flamígero. Así que, al no haber otra opción, la lucha se hizo abierta luego de que se ventilara en los más altos círculos la inminente detención de la alcaldesa. Al pasar por el túnel de no hay retorno, Campos Galván ventiló públicamente la fabricación de evidencias en contra de ella para armar un expediente.

Ayer pues, se trató del penúltimo capítulo de esta lucha que ha dejado rebasado al gobernador Javier Corral. Ante los escenarios, se da a conocer un intríngulis de personajes que le buscaron a Campos todos aquellos gastos que la pudieran exhibir como una delincuente. “Dónde gasto… mis tarjetas… quién me peina… mis doctores… dónde paso navidades”, fueron algunas de las palabras que se dieron a conocer ayer antes de mostrar chats de WhatsApp y videos que muestran cómo se le fabrican pruebas adversas.

Los malosos conocieron de primera mano que lo de ayer sólo fue la punta de iceberg. Las triquiñuelas investigaciones iniciaron hace mucho. Los protagonistas son excolaboradores de la Alcaldesa, a quienes les hicieron mano de puerco para que declararan en contra de ella, los llamados “sapos”, dirían los colombianos.

Uno de ellos, dijo, según pudimos confirmar, “yo no puedo pasar un solo día en la cárcel. Soy bien culo, me muero si me meten”, así que cantó como los gorriones en un son en notas que le dictó un Ministerio Público.

Lo mismo quisieron hacer con por lo menos dos personajes más. Uno de ellos dijo que “no”. Que de “sapos” se llenan los infiernos y que lo único que le vale es su palabra. El otro, Pablo, excolaborador de Campos, fue más allá y logró documentar la intervención de personeros de Palacio para hundir a la alcaldesa. Así que ayer se dictó una de las fases más peliaguadas de esta trama llamada cambio de poder que dejará un desenlace que no dilata en conocerse.

Lo único que necesita Corral es aprehender un día a Campos. El escenario “A” es que por su arraigo en la ciudad le dictarán fianza y se podrá ir a su casa después de las fotografías y exhibida de rigor, así como su vinculación a proceso. Al mismo tiempo, la dejará ir a su casa pero queda inhabilitada para contender en las próximas elecciones. Momentos más, momentos menos. Su juicio lo llevará en la libertad.

Escenario “B”, la única diferencia es que no le dan caución y su juicio lo llevará internada en el Cereso.

Escenario “C”, la detiene, no logran vincular al proceso y la primera parte de la sucesión a la gubernatura está caminada. Claro está, con un odio de esos de nunca olvidaré en contra de quienes le hicieron daño.

Escenario “D”, el primer y segundo escenario suceden. El PAN pierde todo y los ganones son otros. La pregunta es: ¿La militancia panista quiere perder o ganar la gubernatura el próximo año”. Así o más rebuscado…

******

Entre tanta confrontación interna entre panistas de Chihuahua por el pleito entre Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento de la capital, en donde despachan el gobernador Javier Corral y la alcaldesa Maru Campos, una buena noticias les cayó a los azules que sí son de cepa y que se identifican con quien encabeza la Presidencia Municipal. Y es que los acercamientos que ha tenido el dirigente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, con la excandidata presidencial en el 2018, Margarita Zavala, quien renunció al partido para crear el suyo y que nomás no se le dio, ha abierto una esperanza para los panistas locales de una posible alianza con México Libre, organización que se quedó al filo de erigirse como partido y que las autoridades electorales les dieron el “no”, lo que a decir de muchos, hubiera pulverizado el voto opositor en el 2021, así que esas reuniones entre Zavala y Cortés, los más enterados nos comentan que a quien le favorecen de lleno es a las aspiraciones de la alcaldesa Maru Campos, pues además de que es la favorita del líder nacional del PAN para quedarse con la candidatura al Gobierno del Estado, Maru es muy cercana a Margarita Zavala, que seguramente para regresar al redil azul, estaría pidiéndole a Marko que le permita, al menos, tener voz y voto en las “sugerencias” para elegir candidatos.

Por cierto, y para demostrar esa cercanía, hoy y a invitación del Gobierno Municipal que encabeza Maru Campos, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, Margarita Zavala será la ponente en el conversatorio “Retos de las mujeres para erradicar la violencia en México”, el cual se realizará a través de medios virtuales a causa de la pandemia, pero que no por eso le quita fuerza que en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la excandidata presidencial y exprimera dama, encabece un conversatorio al cual fue invitada personalmente por la alcaldesa Maru Campos. Bien dicen que las coincidencias no existen y menos en la política.

******

Si de aspirantes a la gubernatura por el PAN se trata, quien inició una estrategia de comunicación a través de redes sociales es el senador Gustavo Madero, el cual ha subido videos desde el estado que busca gobernar para cerrar el enlace con los suyos, sin embargo, los malosos nos comentan existe molestia en un amplio sector de la militancia panista, por el voto a favor por parte de Madero en el dictamen que abrió la puerta a la legalización del uso lúdico de la marihuana, pues consideran que esa decisión del senador va en contra de los valores de Acción Nacional, partido que siempre se ha caracterizado por el conservadurismo. Eso, dicen los más enterados, le podría cobrar factura en caso de que existiera una elección interna en el PAN.

******

Donde tampoco cantal mal las rancheras con la división interna es en el PES, que a nivel local ha coqueteado políticamente con el PAN y con Morena, en especial en el Congreso del Estado, y es que vaya polvareda que ocasionó ayer en el Poder Legislativo, la decisión de la diputada Martha Lemus de abandonar la bancada pesista por diferencias muy marcadas con Misael Máynez, quien de plano se ha encargado de reducir a prácticamente nada esa bancada legislativa, así que esa salida de la diputada generó que sus homólogos se confrontaran debido a supuestas irregularidades en el procedimiento, lo que a decir de algunos, le traería consecuencias jurídicas a la diputada Lemus, sin embargo, su salida se concretó y se dice que en el PRI la recibirían con brazos abiertos, así como ya lo hicieron con otra ex del PES, Marisela Sáenz.

******

Los que se pararon de pelos y pestañas, y por tanto exigieron que su líder sindical hiciera lo propio, fueron los maestros de la Sección 42 del SNTE, cuando les llegó el memo de que el pago del aguinaldo se retrasaría hasta el 15 de diciembre y no el 30 de este mes como suele suceder, debido a las laceradas finanzas estatales, es por ello que pusieron el grito en el cielo y le pidieron a Ever Avitia que armara la grilla con todo y grito incluido, razón por la que tuvo que salir el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, a intentar calmar las aguas, pues a pesar del retraso, el aguinaldo lo recibirán, además de que no son los únicos que tendrán que esperar una quincena, así que lo que se espera, en estos tiempos de crisis y pandemia, es tantita consideración por parte de los profesores que desde marzo dan clases desde su casa.