Cónclave patito-Morenos ardidos-Fermín en campaña-Informe universitario

DESPUÉS DE LA tremenda felpa que le acomodaron al todavía dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, el pasado fin de semana, donde quedó fuera del próximo Consejo Estatal, nos cuentan los malosos que ayer buscó adoptar a una de las corrientes que sigue en la fila de ocupar su silla.

Y es que allá en Ciudad Juárez se realizó una convocatoria para juntar a la mayor cantidad de consejeros electos de la región norte y noroestes de la entidad para tratar de ponerse de acuerdo en que Omar Holguín sea quien ahora rescate a los seguidores de Chaparro de la catástrofe.

Tan sólo de Nuevo Casas Grandes y Juárez se eligieron 40 consejeros (diez por cada distrito electoral federal), pero al cónclave convocado por Chaparro y Holguín apenas llegaron ocho de los recién electos. Eso sí, debe puntualizarser que uno de los asistentes al llamado secreto fue Juan Chávez, quien también ha dicho que quiere dirigir a Morena en la entidad, pero los cercanos a Holguín nos informan que ya lo diciplinaron… o convencieron de $umarse con Omar. En esos niveles andan los morenos prietos.

******

EN MEDIO DE una crisis de unidad interna en Morena, no nada más en Chihuahua, sino en todo el país, quien estará de visita en la capital del estado es Tatiana Clouthier, diputada federal de ese partido político y excoordinadora de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y es precisamente a platicar de lo vivido durante la campaña por la Presidencia de México en el 2018 a lo que vendrá la legisladora morenista, de cuna panista, pero que se decantó por organizarle la gira del triunfo, la tercera como la vencida al tabasqueño, así que Clouthier estará el próximo 26 de octubre en el Centro de Convenciones, invitada por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y como parte de la Feria del Libro Chihuahua.

Y como en la grilla no existen las coincidencias, y a días de que se renueve la dirigencia estatal de Morena, en donde todavía despacha Martín Chaparro, es que la diputada federal andarán por esta tierra, por lo que no lo dude que uno de los motivos para aceptar la invitación de su libro “Juntos hicimos historia”, es echarle un ojo a las marrullerías que un día sí y el otro también, se avientan al interior de Morena.

De hecho, para aderezar esa guerra intestina, esta tarde andará en estas tierras el senador suplente Alejandro Rojas, quien también quiere ser presidente nacional de Morena y recién declaró que cuenta con el sustento jurídico derivado de una decisión jurisdiccional para sostener que ni Bertha Luján y tampoco Yeidckol Polevnsky pueden ser presidentas del CEN de su partido. Hoy el avispero seguirá revuelto, pues el chaval dará una rueda de prensa en un hotel del periférico de La Juventud, allá en Distrito 1.

******

PARA NO CORTAR el hilo conductor de los dignos representantes de la 4T, quien ayer anduvo de gira en la Ciudad de México es el súper delegado Juan Carlos Loera, el cual se dedicó a tocar puertas de las diversas dependencias federales, tales como las Secretarías de Hacienda, del Trabajo y Educación, además de que no podía faltar la Secretaría del Bienestar, en donde despachan María Luis Albores y su querida amiga y protectora, Ariadna Montiel, la subsecretaria del Bienestar, la encargada de protegerlo de las investigaciones de nepotismo que carga en su contra y de las cuales, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha hecho el occiso y ha preferido nada de muertito, porque para él todos los que no lo apoyan son corruptos, no así los que pertenecen a su “Cuarta Transformación”.

******

EL QUE YA de plano se destapó como aspirante por la vía independiente a la alcaldía de la capital del estado, es el expresidente del PRI Municipal, Fermín Ordóñez Arana, tan es así que ayer el mozuelo se aventó una gira de reunión tras reunión con diversos líderes empresariales, como lo son Claudia Elena Manríquez, presidenta de CANACINTRA; Edibray Gómez de CANACO; Francisco Santini del CCE y Federico Baeza, de la COPARMEX, con quienes platicó de sus aspiraciones políticas y su adiós a la dirigencia municipal PRI, luego de los choques constantes con el dirigente tricolor en la entidad, Omar Bazán, quien sigue empeñando en destazar lo poco que queda del priismo en Chihuahua.

Las testimoniales de los encuentros quedaron regitrados, como diría Andrés Manuel López Obrador, en las benditas redes sociales, las cuales además de respaldar la labor del chamaco Ordóñez, también sirven de referente para dejar constancia de los compromisos y posturas que adoptó con los representantes de las cúpulas empresariales, para que luego no haya quien quiera decir que eso no lo dijo o de plano haya alguien que se ande desdiciendo, pues ya sabe cómo se la gastan los políticos en campaña… y luego en el poder.

******

SERÁ HOY A las 10 de la mañana cuando el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Fierro Ramírez, rinda su Tercer Informe de Actividades como jefe de la máxima casa de estudios, a donde está invitada toda la clase política y se prevén las presencias del gobernador Javier Corral y la alcaldesa Maru Campos, además de un grupo de inconformes, maestros y alumnos de la UACH, quienes planean amargarle la fiesta al rector y protestar al exterior del edificio de Rectoría, molestos por lo que consideran que no debería suceder, como lo es la tan llevada y traída renovación universitaria, así que veremos cuánta gente logran reunir para llevar a cabo la protesta.