Comparaciones dolorosas-Amparo chairo-Dardos morenos-Fin de la historia

BIEN DICEN QUE las comparaciones son odiosas, !Ah, pero vaya que ilustran! Y para muestra los malosos remitieron al trato que el Gobierno del Estado dará a los municipios de Juárez y Chihuahua en materia de inversión en obra pública, ahora que se dio a conocer el Plan Estatal 2019-2021. Algo así como un 3 a 1 en el cariño de una localidad con respecto a otra.

Los malosos azules de la capital se quedaron con el ojo cuadrado, pero de coraje, al saber que la frontera recibiría más de 6 mil millones de pesos en inversión de obra por parte del Estado, mientras en Chihuahua si acaso andarán derramando 2 mmdp.

Se insiste, duele la comparación pero ilustra las prioridades y los afectos que privan desde Palacio de Gobierno hacia las administraciones de Maru Campos y Armando Cabada; ambos, por cierto, con la plena intensión, pública y abierta, de ser candidatos por la gubernatura en el 2021.

Las lecturas y conclusiones se las dejamos al respetable.

******

SI LOS INTEGRANTES de la 4T en verdad no se mandan solos o en obediencia directa al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en verdad respetan el orden jurídico y la separación de Poderes, será el martes próximo cuando la secretaria del Bienestar del gobierno federal, María Luis Albores, en compañía del súper delegado Juan Carlos Loera, deberán acudir al llamado de un juez local que los citó para que comparezcan por desacato, pues ambos funcionarios desobedecieron la orden de entregar los recursos para la estancias infantiles a dichas instituciones y no directamente a los padres de familia, luego de la oleada de amparos que interpusieron diputados federales y senadores de oposición después de la ocurrencia de la Presidencia de la República.

Y es que tan sólo en Chihuahua se han promovido más de 176 amparos en contra de la decisión de López Obrador, y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ponente encargada del tema, Yazmín Esquivel Mossa, desestimaron el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la alcaldía de Parral, lo cierto es que tanto la secretaria del Bienestar y su alfil acá en el norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, deberán responder al llamado del juez, ya que se trata de una audiencia penal porque de plano ambos funcionarios federales ignoraron que el orden jurídico es ajeno a las decisiones de la 4T, al menos en el papel. ¿Acudirán? ¿O preferirán permanecer en el estado de chueco del que tanto se queja su jefe en Palacio Nacional?

******

Y COMO MENCIONAMOS al súper delegado Juan Carlos Loera, ayer el funcionario que sueña con ser gobernador, aunque todavía ni segura tiene la candidatura de Morena en el 2021, tal parece que llevó porra al evento de inauguración del Expo Agro 2019, pues durante la presentación en el presídium y al mencionar su nombre, un sector del respetable le aplaudió bastante, todo sea para mostrar que trae algo de músculo, aunque en realidad desde el centro del país ven con mejores ojos al senador Cruz Pérez Cuéllar en la candidatura grande, sin embargo, Loera de la Rosa no quiso desaprovechar la oportunidad de sentirse halagado frente al gobernador Javier Corral, quien encabezó el corte de listón.

Pero mientras eso sucedía, el que andaba más que incómodo tirando guamazos aquí y allá es el diputado federal por Morena, Yako Rodríguez, que se le reveló, al menos en entrevista, tanto al gobernador Javier Corral como al presidente Andrés Manuel López Obrador, criticando a ambos por olvidarse del campo, y aunque niegue ruptura con la 4T, lo cierto es que Yako anda más cerca de los azules que de los morenos.

******

QUIENES TAMBIÉN ENTRE ellos se están lanzando dardos y todavía no logran ponerse de acuerdo, son los diputados locales de Morena, los cuales nomás no cuajan el tema de la Presidencia del Congreso del Estado, en donde el panista Jesús Villarreal deberá ceder su lugar en la silla principal, y aunque se ha dicho que el legislador Benjamín Carrera podría ser el ganón, hay algo que no le convence del todo a Miguel Colunga, coordinador de los diputados morenistas, sin embargo, a más tardar el jueves 22, los diputados deberán tener algo conciso, si no quieren que el PAN se los madrugue.

******

RETOMANDO EL EVENTO de las dolorosas comparaciones, y de que anoche se luciera con las obras públicas que realizará su administración durante los próximos dos años, el gobernador Javier Corral llevará su fiesta también a Ciudad Juárez, en donde replicará lo llevado a cabo ayer en la capital del estado, y es que ante la carencia que se sintió durante sus primeros tres años, el góber no cabe de gusto en que sí quedará en el imaginario colectivo como un mandatario que hizo algo, por lo que la frontera lo espera el próximo jueves, a donde acudirán la crema y nata juarense, tanto política como empresarial.

******

COMO LO ANUNCIAMOS en este mismo espacio, ayer con todo y manifestación que culminó en la puertas de la hoy cerrada Casa de la Cultura Jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó con toda una historia de capacitación judicial en beneficio principalmente de los abogados litigantes de la capital.

Los enterados nos dicen que la finalidad era ahorrarse 80 millones de pesos en presupuesto asignado a 10 Casas de la Cultura Jurídica al año, y por ello la de Chihuahua fue de las que decidieron cerrar desde la Ciudad de México. A partir de hoy las instalaciones sobre la avenida Zarco permanecerán cerradas. Fin de la historia.