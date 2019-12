Chela revive-Maru teje-Corral en expectativa-Navidad adelantada

COMO SI SE tratara de una película de muertos vivientes y aunque usted no lo crea, los malosos de las alturas nos comentan que el PRI podría resucitar antes de lo esperado, es decir, en el 2021, pues colmilludos como son, están dejando que Morena se desgaste, como suele suceder cuando estás en el gobierno, mientras que al PAN lo está desgastando los Estados Unidos, y es que trascendió que a quien por fin se le podría hacer ser candidata a la gubernatura, después de que fuera dejada a un lado en el 2016 por el entonces gobernador César Duarte, es Chela Ortiz, hoy secretaria de Organización Política del Comité Ejecutivo Nacional tricolor que encabeza Alejandro Moreno, el mentado “Alito”, ya que aseguran que la cercanía grilla entre ambos es tal, que la chihuahuense exsecretaria General de Gobierno en el 2010, es quien trae el control en la designación de delegados del CEN en diversos estados del país, lo que ha provocado el recelo de Omar Bazán, presidente del Comité Directivo Estatal priista, el cual observa cómo su paisana puede arrebatarle la candidatura que creyó ganada cuando “Alito” asumió las riendas del PRI Nacional.

Es así que aunque ahorita traigan la cantaleta de la unidad para regresarle el oxígeno a la familia revolucionaria, los más enterados afirman que a mediados del año que está por llegar comenzarán de nuevo a rasgarse las vestiduras y de nuevo correrá la sangre tricolor en las oficinas de la Dale. Y es que el PRI sigue ahí, batallando para respirar, pero al fin y al cabo, sigue vivo.

******

HABLANDO DE MUJERES en la política, quien le regresó la visita grilla al alcalde de Juárez, Armando Cabada, fue la presidenta municipal de la capital, Maru Campos Galván, quien aprovechó la posada navideña del panismo juarense para hacer presencia en la frontera.

Y no es que Maru haya tocado base en la oficina de Armando Cabada, como tampoco el edil de la frontera lo hizo en la oficina de a capitalina el fin de semana pasado que anduvo por acá. Simple y llanamente se empezarán a conocer con más frecuencia las visita de ambos ediles a las tierras ajenas que gobiernan, pues los dos buscan y persiguen lo mismo de cara al proceso electoral del 2021.

Por lo pronto Maru Campos fue la invitada principal en la posada de los panistas en Juárez, ya que el distanciamiento de los mandones de la base militante allá con Palacio de Gobierno, así como con la dirigencia estatal del bolillazo, los mantiene huérfanos de madrina política.

De la mano de su colaboradora aquí, la juarense Daniela Álvarez, Maru Campos llegó al convite, asi como Mario Vázquez, quien también guarda algunas conexiones que logró por su paso como presidente estatal del partido. La visita fue de pisa y corre, pues es día hábil y hoy mismo deberá estar de nueva regreso en la capital la alcaldesa, quien muy seguramente viajó de noche/madrugada para estar puntual e la agenda matutina de hoy aquí en la capital. La agenda grilla debe estirar las horas del día, dijeron los malosos.

******

A QUIEN NO se le puede culpar por no ser optimista es al gobernador Javier Corral, el cual confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé entrada y que sea la que resuelva la controversia constitucional que interpuso él mismo hace meses en contra de la distribución del Fondo Minero por parte del gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, el cual decidió entregarlo directamente a los beneficiarios y no a través del gobierno estatal, además de hacer esa entrega a discreción y disponer de los dineros como deseara la 4T, razón que llevó al góber y a una veintena de alcaldes chihuahuenses a interponer la controversia ante la SCJN, sin embargo, fue hasta principios de mes cuando comenzó a discutirse a través de una ponencia presentada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, misma que se quedó en el limbo, al presentarse un empate de cinco contra cinco ministros al momento de discutir si procedía o no.

Sin embargo, con la llegada de Margarita Ríos-Farjat a la Corte en sustitución de Eduardo Medina Mora, el gobernador tiene fe de que algo sucederá, pero más le vale que ni se ilusiones, ya que Ríos-Farjat, hasta la semana pasada titular del SAT y por tanto exempleada de la 4T, lo más seguro es que no contradiga a Andrés Manuel López Obrador, quien poco a poco va logrando su cometido, tomar control de la Corte para que ni con recursos jurídicos puedan tumbarle su “Cuarta Transformación”. O si no que le pregunten a Yasmín Esquivel Mossa, otra AMLOministra, quien terminó por rematar a las estancias infantiles.

******

YA QUE HABLAMOS del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador y de cómo sus tentáculos se extienden hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se cumpla su voluntad, quien se refirió a ello y lo criticó bastante fue el senador Gustavo Madero, el cual no se quedó callado de cómo el federalismo está siendo destruido por la 4T, al centralizar la entrega de recursos y apoyos, sin embargo, eso vino después de comer con el presidente de la República para conmemorar el acuerdo del T-MEC, en donde según afirman los ahí presentes y hasta el mismísimo Madero, fue con uno de los senadores con el que más conversó e incluso se dio el lujo de bromear. ¡Zas!

******

AL QUE LE llegará su regalo de Navidad casi casi el mero día, es al fiscal César Peniche, pues a más tardar el 23 de diciembre quedará definido si procede o no la solicitud de desafuero en su contra, esa que exigió el exsecretario particular de César Duarte y expriista, Marcelo González Tachiquín, quien acusó al fiscal de extorsionarlo luego de ser detenido por actos de corrupción durante los seis años que duró el gobierno de Duarte Jáquez, así que para permitir que Peniche Espejel coma pavo sin atragantarse, los legisladores definirán si le quitan o no el fuero, sin embargo, esa novela tiene un final más predecible que cualquier capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Y esta rosa?