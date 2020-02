Careos-Documental guerrero-Tímidos tricolores-Yeidckol auditora

RESULTA QUE LA encuestadora Massive Caller continúa amarrando navajas de cara a las elecciones del 2021 en lo que respecta a la gubernatura, pues los últimos careos, es decir, el frente a frente entre candidatos, ha echado a volar la imaginación de muchos y las intenciones políticas de otros tantos, ya que en los últimos números que soltó la susodicha encuestadora, confronta ni más ni menos que al exalcalde panista Juan Blanco, pero ahora abanderando a Morena, en contra de los que podrían ser los candidatos del PAN, Maru Campos y Gustavo Madero, y aunque ante la primera perdería con mayor margen, no así contra el senador azul, quien sale con una ligera ventaja por encima de Blanco Zaldívar, pero no así de Cruz Pérez Cuéllar, expanistas que ahora andan con los morenos en busca de la silla grande del Gobierno del Estado, aunque lo que sí es una constante, es que Maru Campos, la alcaldesa Chihuahua, es la que les da guerra a ambos e incluso los supera, por lo que de nuevo sale a relucir lo que Acción Nacional debe o no debe de hacer ante lo que se viene el próximo año.

En el primer careo, Massive Caller enfrenta a Maru Campos por el PAN, Pérez Cuéllar por Morena, Armando Cabada, el alcalde de Juárez, por la vía independiente y Chela Ortiz por el PRI, y así en ese orden es como andan las preferencias electorales, sin embargo, en el segundo careo, cuando Campos Galván sale de cuadro por el PAN e ingresa el senador Gustavo Madero, con los mismos actores políticos antes mencionados, el panista queda por detrás del aspirante de Morena. Mientras que en el tercer careo, la pintura cambia a Maru Campos por el PAN, Juan Blanco por Morena, Cabada Alvídrez de manera independiente y Chela Ortiz por el PRI, y ahí de nuevo repunta el PAN de la mano de la alcaldesa de la capital por un margen más amplio. Pero cuando la pintura cambia y sale de ella Maru Campos para cederle su lugar a Madero Muñoz, otra vez el legislador provoca que retrocedan las intenciones de voto por el panismo y sólo aventaja por menos de un punto a Juan Blanco, el exalcalde panista que hoy suena, entre tantos, para abanderar a Morena.

******

EN LA MISMA línea de preparar la tierra para el 2021, nos cuentan los malosos que el próximo 11 de marzo se presentará en el Teatro de la Ciudad un documental bajo la responsabilidad de Enrique Krauze, en el cual se pretende recuperar en la memoria de los capitalinos que fue Chihuahua la cuna de gran parte de la lucha nacional que buscó la democratización de México en la década de 1980.

Ese documental que seguramente estará altamente cargado de imágenes de don Luis H. Álvarez, Ernesto Ruffo y Manuel Clouthier, sin duda buscará remover las conciencias del panismo tradicional que se encuentra agazapado en ciudades como Juárez y Parral.

No por nada para la presentación de este material acude Santiago Creel, con quien la alcaldesa mantiene una relación de amistad que ya tiene varios años de historia, y con ello se busca lanzar el mensaje de que Chihuahua capital nuevamente buscará ser la pista de lanzamiento de un movimiento político electoral que haga frente a la tendencia de izquierda que mantiene el control político del País.

******

PERO MIENTRAS ESO sucede y la fotografía en el 2021 dista muchísimo de lo sucedido en el 2016, cuando no eran el PAN y Morena los que se disputaban la gubernatura, sino el PAN y el PRI, aunque sólo cambiaran las siglas y los colores, quien estará el sábado en la capital de Chihuahua es el exgobernador de Querétaro y exsecretario de la extinta SAGARPA, el priista Pepe Calzada, el cual sostendrá reuniones con la cúpula tricolor para ir armando estrategias para el año entrante, además de que les tomará protesta a integrantes del Movimiento Territorial, lo cierto es que ese día, los tricolores aprovecharán el fin de semana para analizar junto a Calzada Rovirosa, actual secretario General de MT, a dónde va la familia revolucionaria ahora que se encuentra casi despedazada y que sus anteriores fieles, corrieron a esconderse en Morena.

******

HABLANDO DE MORENA y ante el amague que realizó la semana pasada una de las líderes del Comité Ejecutivo Nacional, Yeidckol Polevnsky, y decimos una, porque del otro lado y confrontándose, está Alfonso Ramírez Cuéllar, así que ni el INE sabe quién es el legítimo, pero mientras se dilucida cuál de los dos es el mero mero, lo cierto es que Yeidckol está en todo su derecho de exigir auditorías y de mandarlas a hacer, así que uno de tantos que trae en capilla es Martín Chaparro, dirigente de Morena en la entidad, con quien antes hizo buenas migas, pero que ahora no se pueden ver ni en pintura, lo cierto es que Polevnsky se la tiene guardada al profe, sobre todo por la compra millonaria, duplicada, de un edificio en la avenida Cuauhtémoc que Chaparro autorizó su compra y que habría sido con sobreprecio, de lo cual Yeidckol sabe mucho y para lo que está dispuesta a jugar sus cartas en contra de Martín.

******

PARA NO DEJAR gota en el tintero de Morena, apenas hace 3 días el chihuahuense Rafael “Falo” Espino subió a las redes sociales su FanPage a la red social de Facebook, pues sabe que esa plataforma no debe quedar ajena a su interés de posicionarse como contendiente por la gubernatura del estado.

No hay duda, pues que Espino meterá el acelerador para contender como la carta del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí. El contrapeso que desde Palacio de Gobierno impulsarán para que se manfieste un acuerdo tácito es que acuda en mancuerna el hoy secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, quien sigue deshojando la margarita para separarse o no del cargo que ocupa en la administración del panista Javier Corral Jurado.

Por cierto que quien anduvo activamente apoyando en otros tiempos al senador Cruz Pérez Cuéllar en su intentona por colocarse como carta de Morena para la gubernatura, la ex priísta Deyanira Perales, ahora es quien más activamente busca sumar voluntades a la causa de Rafa Espino en la capital. La bufalada, como diría Artemio Iglesias y después adoptada la frase Patricio Martínez, ya cambió de rumbo en Morena.

******

NI CHANTAJES NI nada, les mandó decir el gobernador Javier Corral a los concesionarios del transporte público, quienes andan parados de pelos y pestañas por lo que será la nueva ley que los rija, sobre todo porque desde los 90 no se les ponía un orden respecto a la entrega de concesiones y demás, un negociazo familiar que venía desde los abuelos, sin embargo, como en esta vida todo cambia, desde la cúpula del Gobierno del Estado aún no les perdonan que nunca se alinearon y que sobre todo, en lo que va del quinquenio, poco o casi nada les pareció, además de que nunca fueron de la mano, así que, o se llama karma, o extorsiones en ruedas que jamás se pudieron perpetrar, ni perpetuar.