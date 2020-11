Caos y fake news-Bocas sueltas-Soto y Riggs-Moreno en aprietos

ANTE LA DESINFORMACIÓN de supuestos toques de queda, cuando esta medida es imposible que se tome por un gobierno estatal, el caos se desató ayer en las principales ciudades del estado, pues lo que se vivió en marzo con compras de pánico, filas en bancos y supermercados, se replicó en pleno pico de la pandemia en Juárez y Chihuahua, cuando precisamente lo que se quiere es reducir el riesgo de contagios ante el desborde que padecen los hospitales de toda la entidad. Vaya, resultó peor el remedio que la enfermedad, sobre todo porque se pretendían evitar las aglomeraciones, pero ante la desinformación y una postura oficial que tardó horas en presentarse, la población entró en crisis y no se descarte que ese caos y aglomeración se refleje en dos semanas con otro pico de contagios, lo que será el cuento de nunca acabar si de verdad se quiere aplanar la curva de la pandemia que nomás no cede. Por lo pronto, la apatía es brutal por parte de la comunidad en general, sobre todo hacia el personal médico, el cual ya se encuentra debilitado, narrando desde los hospitales que ya parecen zonas de guerra. Hoy a las 8 de la mañana, será cuando se aclare la situación por parte del gobernador Javier Corral.

Además, el que de plano no ayuda es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mientras acá en Chihuahua se requiere agudizar las restricciones para detener la desbocada movilidad, desde el púlpito de Palacio Nacional, el tabasqueño se queja y despotrica contra las medidas restrictivas de algunos gobiernos, argumentando que “el pueblo es responsable, consciente”, la verdad es que ni la burla perdona, pero con tal de quedar bien con el “pueblo bueno”, López Obrador es capaz de dorar la píldora y alabar al “pueblo sabio”, aunque sus integrantes no puedan cuidarse ni solos.

YA QUE MENCIONAMOS al presidente Andrés Manuel López Obrador, el lunes se cumplieron dos años de una de sus declaraciones más irresponsables y mentirosas, y eso ya es mucho decir. Resulta que el 2 de noviembre de 2019, el Presidente aseguró que en un año la situación de violencia en México iba a cambiar, que la inseguridad se aplacaría y todos seríamos felices viviendo puro amor y paz, lo cierto es que pasaron los 12 meses y la violencia se recrudeció, la impunidad creció y los feminicidios aumentaron como nunca. Sin embargo, en el mundo de caramelo en el que vive el tabasqueño en su Palacio, en el país ya existe un verdadero Estado de Derecho y a decir de su exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el narco ya no controla el territorio. Lo cierto es que es triste que ni el jefe ni sus subalternos se percaten de la crisis de violencia que se padece, o chance sí lo hacen, pero como negar es ley, se agarran de esas mentiras para quedar bien con sus ciegos seguidores.

EN TERRENOS AZULADOS, a más de uno le agarró fuerte la acalambrada cuando, en días pasados, aparecieron espectaculares por toda la ciudad, en los que se promociona al diputado local, Jorge Soto, so pretexto de su informe de trabajos legislativos, pues no es ningún secreto que al también integrante del llamado grupo de “Los Gaudinis”, se le cuecen las habas por amarrar la candidatura del PAN a la alcaldía capitalina.

Y es que muchos creían que Soto había dejado de lado sus anhelos de ser candidato a Presidente Municipal, cuando muy sonriente apareció en redes junto a otro de los que también andan buscando la misma novia, el aún director de Desarrollo Humano, Marco Bonilla, a quien ahora los mismos operadores “Gaudinis” señalan de querer sorprender a la militancia azul, que dicho sea de paso, vaya que que se fue con la finta.

Los malosos nos informaron que lo cierto es que las aspiraciones de Soto están más vivas que nunca, y la estrategia parece que está generando amarres, principalmente de algunos empresarios del sector restaurantero, que según nos cuentan, decidieron sumarse al proyecto del diputado que una y otra vez ha confirmado su acuerdo con la alcaldesa Maru Campos por la gubernatura, pero con la plena libertad de moverse para conseguir la nominación por la alcaldia en una contienda limpia junto con el propio Bonilla. Se sabe que al menos esos dos no se romperan los platos, pero por el momento comen en tazón diferente, aunque en la misma mesa y casi con el mismo tenedor.

EN CONTRA PARTE, los malosos nos cometan que quien ya dejó de hacer campaña con los militantes del PAN es el diputado federal Miguel Riggs, pues trascendió que jura y perjura que será el bendecido por el dedazo del gobernador Javier Corral para quedarse con la candidatura azulada a la alcaldía de Chihuahua capital, aun con todo y el rechazo de la mayoría del panismo de la capital, por lo que Riggs no le quiere entrar a una contienda interna que pudiera ganarle de manera sencilla Marco Bonilla, hoy director de Desarrollo Humano del Ayuntamiento capitalino y delfín de la alcaldesa Maru Campos, es así que nos mencionan que Riggs Baeza ha preferido decantarse por ser el elegido y si no, intentar reelegirse como diputado federal.

QUIEN YA APARTADO de su puesto de superdelegado, al que renunció para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua, el que no se guardó nada en contra de un sector del empresariado, del gobernador Javier Corral y hasta de los nogaleros, fue Juan Carlos Loera, quien en primera instancia culpó al mandatario estatal de dividir para golpetear a Andrés Manuel López Obrador, además de irse a la yugular de varios empresarios que publicaron un desplegado para pedir a los líderes del PAN, PRI, PRD y MC, de unirse contra Morena, por lo que Loera no dudó en acusarlos de doble moral y de obedecer a intereses “conservadores”, y para rematar, con eso de que los productores agrícolas no lo pueden ver ni en pintura, menos en la boleta electoral, Loera compartió un enlace que habla del supuesto acaparamiento de agua por parte de nogaleros. Es decir, el superdelegado con licencia no dejó títere con cabeza, sin reparar que a quienes insultó, cuentan con poder político y económico, que aunque intentó descabezarlos, tienen también boca para responder.