Caos en FACIATEC-Boxeo electoral-Riesgos pandémicos

Vaya caos que trae Lorena Licón Trillo, directora de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH, con sede allá en la ciudad de Delicias, pues no son una, ni dos, sino varias las denuncias en su contra por hacer con el puesto que tiene al frente de FACIACTEC, una pagadera de favores para familiares de políticos y los propios, que van desde la asignación de plazas de tiempo completo y horas clases, cuestión que ha terminado por afectar a los profesores que no tienen las palancas necesarias para formar parte de su presunta red de nepotismo y corrupción. Según nos cuentan los malosos delicienses, se le otorgó una plaza a su hermano, César Octavio Licón Trillo, así como otras más para una sobrina del exgobernador José Reyes Baeza, llamada Marina Imelda Terrazas Gómez; otra para Jeaneth González, sobrina de la exdiputada Elvira González, expriista bastante allegada a César Duarte y que ahora se fue con los de Morena; así como otra plaza más para Laura Montes, hija del exdiputado federal del PRI, Abraham Montes, influyente político en los menesteres de la grilla agrícola allá en la región centro-sur, es decir, puro peso pesado del rancio PRI que ahora se transformó en Morena y que al parecer continúa haciendo de las suyas al interior de la UACH, al menos eso nos confiesan.

Sin embargo, ahí no termina la presunta red creada por la propia directora de FACIATEC, ya que no conforme con perjudicar a los maestros que esperaban una oportunidad, con todo y que tenían los requisitos, además de la experiencia, resulta que por cada plaza otorgada, supuestamente se cobró la módica cantidad de 30 mil pesos, es decir, todo un negociazo, se “gana” dinero y de paso se pagan favores políticos. La duda es si el rector de la UACH, Luis Fierro, estará enterado del caso, pues con eso de que Licón Trillo despacha desde Delicias, en una de esas le quiere hacer de chivo los tamales, así que por su bien y el de la UACH, más vale que ni lo sepa y se haya enterado porque nuestro pecho no es bodega.

******

Ante las inminentes restricciones que se vienen la semana entrante por la tercera ola de COVID-19 que azota el estado, y por tanto el frenón obligado por parte de los candidatos y sus campañas electorales, lo que se avecina es una serie de denuncias y señalamientos entre los aspirantes de los diversos partidos y colores, precisamente para no perder vigencia durante las próximas dos semanas que las autoridades sanitarias les amarrarán las manos, pero no se las amarrarán a sus equipos jurídicos, en especial entre los del PAN y Morena, sobre todo a los de la capital, que aunque de manera oficial todavía ni inician las campañas por la alcaldía y las diputaciones locales, pero es donde la sangre ya está llegando al río, sobre todo por la serie de denuncias que ya llegaron al Tribunal Estatal Electoral en contra del candidato de Morena a la presidencia municipal, Marco Adán Quezada, cuyo equipo cercano y también Fermín Ordóñez, candidato morenista que aspira a la diputación local por el Distrito 18, le han ayudado a contratacar, sobre todo porque los azules les han puesto a ambos un marcaje personal.

Por lo pronto, nos dicen los malosos, desde el búnker de ese par de colmilludos expriistas, alistan dos que tres jabs con gancho al hígado incluido, el primero lanzado a principios de semana en contra de un panista que integra la planilla de regidores al Cabildo capitalino y presuntamente acusado de abuso sexual, y así ocurrirá sucesivamente hasta que la campana la tenga que sonar el árbitro electoral, ya sea con morenos o azules en la lona… o con el brazo alzado.

******

Pero mientras eso sucede y el semáforo de la pandemia lo permite, este día el Comité Directivo Municipal del PAN que comanda Paco Navarro, dará otro anuncio importante de figuras que se adhieren a los proyectos de Maru Campos y Marco Bonilla como candidatos azules y del PRD a la gubernatura y alcaldía de la capital. Los más enterados nos dicen que se trata de figuras del deporte chihuahuense, será por eso que la presentación de los nuevos fichajes del equipo Maru-Bonilla se realizará en el restaurante Corner Sport, ubicado allá sobre la avenida Antonio de Montes, rumbos, por cierto, bastante panistas.

******

Otro evento que también peligra a causa del repunte de la pandemia es la marcha que la familia LeBarón tiene programada para este lunes 26 de abril, con la que pretenden protestar en contra del gobernador Javier Corral, el fiscal César Peniche y el excomisionado Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, quien salió por la puerta de atrás de la administración corralista cuando lo catafixiaron por Emilio García Ruiz como secretario de Seguridad Pública. El caso es que el motivo de la protesta es denunciar la presunta complicidad de Corral y los suyos en la masacre de nueve integrantes de la esa familia mormona en los límites de Sonora y Chihuahua aquel 4 de noviembre de 2019, pues a decir de los activistas Julián y Adrián LeBarón, padre y abuelo de las víctimas, el Góber, Peniche y Aparicio sabían de los riesgos y de que en ese corredor entre Bavispe y Nuevo Casas Grandes, el crimen organizado es amo y señor, sin embargo, hicieron nada, razón por la que ya hasta se le solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación al respecto.

Por lo pronto, la marcha aún está en pie para cuando inicie la semana, pero de aquí entonces la situación podría cambiar, sobre todo si desde la cúpula gubernamental les sueltan las células COVID para impedir la manifestación, misma que está programada para la mañana del lunes, partiendo de la Glorieta de Pancho Villa hasta Palacio de Gobierno.

******

Esta semana, un par de encuestas dieron de qué hablar en lo que se refiere a la elección para nuevo alcalde de Ciudad Juárez. Se trata de las realizadas por Massive Caller y Demoscopia Digital. Y es que la primera, la de Massive, aunque continúa colocando al morenista Cruz Pérez Cuéllar como puntero en las preferencias electorales, muestra un recorte de distancia entre él y el candidato del PAN-PRD, Javier González Mocken respecto a la semana anterior, pues mientras el martes 13 de abril, el senador Pérez Cuéllar traía casi 13 puntos de ventaja, la del 20 de abril mostró una distancia de 8 puntos y medio, así que por ahí, uno que otro maloso nomás levantó las cejas, sin embargo, la que de plano le da una diferencia tremenda y casi casi coloca al senador por Morena como el próximo alcalde de Juárez, es la encuesta de Demoscopia, que lo pone con poco más de 17 puntos de ventaja sobre Mocken. Así que una de las dos encuestas miente. ¿Cuál será? Es pregunta con márgenes de error.