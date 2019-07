Campesinos vs la 4T-Capacitación a la GN-Pensiones en aprietos-Cruz vs Corral

Si el arrepentimiento no los alcanza, este día a las 8 de la mañana, campesinos de diversas organizaciones comenzarán con el bloqueo de la caseta Sacramento como parte de un paro nacional que no solamente abarca a Chihuahua, sino también a otras 22 entidades del país, y todo porque de plano el Gobierno federal se ha puesto sus moños en la entrega de apoyos y demás linduras dignas de la 4T, la cual prefiere echarle la mano a El Salvador, que a sus propios agricultores

Y es que a decir de los campesinos que desde temprano bloquearán las carreteras, son pocas las ganas de la Federación de soltar el presupuesto correspondiente para el desarrollo rural que se aprobó desde finales del año pasado, y en cambio, muchas las necesidades que enfrenta el campo para su desarrollo integral, así que si otra cosa no sucede y el convencimiento llega desde las alturas del Gobierno federal, este día la caseta Sacramento estará bloqueada en ambos sentidos en protesta contra la 4T, pero perjudicando al Estado.

******

COMO YA SE había cantado, aunque no con mucho detalle, a la vuelta de la esquina está el inicio de un plan piloto que la Guardia Nacional instrumentará en Chihuahua para la capacitación de sus tropas. Y es que en el marco de un acuerdo interinstitucional entre la recién formada GN, Fiscalía General de la República y el Tribunal Superior del Estado de Chihuahua, se iniciará la capacitación en protocolos de arresto y presentación de detenidos a los cientos de elementos de la nueva fuerza de seguridad creada por la 4T.

Dicho programa piloto se afina para iniciarlo antes de que concluya julio y tiene como finalidad que los arrestos de la Guardia Nacional no se caigan cuando se judicialicen, sobre todo por no cumplir con el rubro del debido proceso y la salvaguards de los derechos humanos. Los patrocinadores del pilotaje, Gobierno federal y agencias internacionales derivadas de la ONU para el desarrollo de países latinoamericanos, ya soltaron las firmas necesarias a la chequera que impactará en tener un centro especial de capacitación a los miles de efectivos militares que ahora serán vigilados con lupa socialmente al estar realizando labores de policías civiles.

Por lo pronto todos los militares que serán destacamentados en Cuauhtémoc, Juârez y Chihuahua, serán los primeros en pasar por las aulas y capacitación del TSJ.

******

A quien no se le acaban los problemas en Pensiones Civiles del Estado es a su director, Alberto Herrera, que con sus modos de atender desde empleados, médicos, enfermeras y derechohabientes, lo único que ha ocasionado es un tremendo encono que no cesa en esa institución hasta no hace mucho respetada en todos los ámbitos del servicio público, y es que no conforme con el broncón que se desató la semana pasada debido al paro laboral que duró poco más de tres horas, un grupo de maestros jubilados y pensionados volverá a hacerle ruido al funcionario, luego de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, respecto al trato discriminatorio que se ha presentado ahí en Pensiones en contra de algunos derechohabientes.

Así que para continuar pateando el avispero que nomás no se controla, mañana a eso de las 8:00 horas y en un conocido hotel de la avenida Universidad, maestros jubilados y hasta los que no lo están, ofrecerán una rueda de prensa para exhibir las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno al accionar de los directivos de Pensiones Civiles, entre las que destaca que solamente los varones con el servicio pueden afiliar a sus cónyuges, no así las mujeres, a quienes no se les permite adherir a sus parejas al servicio, cuestión que ya la CEDH y los maestros en mención traen en la mira para ver qué resuelve “Tito” Herrera.

******

Y como en esta vida todo se politiza, y lo que no se, olvida pronto, eso ha sucedido con el pleito que se trae un grupo de vecinos de la colonia Santo Niño con el gobierno estatal, el cual pretende construir un Centro de Atención Múltiple en la colonia Santo Niño, contiguo a la unidad deportiva del sector, lo que despertó la furia de los habitantes de esa zona de la ciudad, tan es así que hasta interpusieron un amparo para suspender la obra que ayudaría a 140 niños con alguna discapacidad y que un juez decidió negar porque de plano, el interés de 34 vecinos no está por encima del número de menores que serán beneficiadas, así que ni tardo ni perezoso y desde que los quejosos interpusieron el amparo, el que se subió al tren fue el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, que hasta se reunió el domingo con los inconformes, justo antes de ir a hacer grilla con el exalcalde Juan Blanco.

Así que fiel al estilo morenista, y como el tema golpea al gobernador Javier Corral, el legislador y otrora compadre del mandón de Palacio, les ofreció su total apoyo a los vecinos de la colonia, pues casi no se nota que esa candidatura tan soñada sí se puede ver, así que será en las próximas horas cuando se sepa cómo reacciona el senador, quien les ha brindado asesorías y consejos a los quejosos de la Santo Niño, mientras se arma otro capítulo más de Cruz vs Corral.

******

Si de morenos se trata y aspirantes a la gubernatura también, el que está metido en serios apuros es el súper delegado Juan Carlos Loera, ya que la marcha que encabezan indígenas y que partió de Creel el lunes pasado, está manchando a la Cuarta Transformación y a su lema de “por el bien de todos, primero los pobres”, pues el gobierno federal omitió integrar a los municipios serranos de Chihuahua, con excepción de Guadalupe y Calvo, en el programa “Sembrando Vida”, otorgándolo casi en su totalidad al sureste del país, lo que provocó la manifestación de los indígenas que pretenden llegar a la capital chihuahuense para ser escuchados, lo que demuestra que el gobierno de la 4T está enfocando sus baterías al sur del país, así que para evitar algún regaño del Tlatoani mayor, Loera señaló que se encontrará con los manifestantes en algún lugar de la carretera.

Sin embargo, el que no esperó nadita fue el diputado federal de Morena, Yako Rodríguez, a quien por cierto, los indígenas le pidieron no intervenir y no politizar el asunto.