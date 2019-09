Cambios a fondo-Polvareda legislativa-Ex tricolores de agenda-Regalos a distancia

LA REESTRUCTURA Y reacomodo en el ámbito de la seguridad en el estado va con todo y en serio, pues no conforme con la llegada de Raúl Ávila a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez a petición del gobierno federal, el Mando Único Estatal rotó a los comandantes de Madera y Cuauhtémoc, sin embargo, ahí no pararán los cambios y rotaciones, ya que trascendió que los municipios que siguen son Gómez Farías e Ignacio Zaragoza, en donde se vislumbran que el mando a cargo de la Comisión Estatal de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado, también sean modificados para no permitir que integrantes del crimen organizado tienten o amenacen a los jefes policíacos en turno. Estrategia que continuará durante los próximos meses, al menos hasta que se asiente la Guardia Nacional.

******

Y LO QUE sigue siendo un chiste es el Poder Legislativo local, cuyos diputados no se cansaron de dar risa el martes, sino que ayer también continuaron con su show, con eso de que, según sus conveniencias políticas, existen dos presidentes de la Junta de Coordinación Política, una presidida por el petista Rubén Aguilar y la otra, más espuria, por el panista Fernando Álvarez Monje, y aunque después de la sesión ordinaria intentaron ponerse de acuerdo, eso no se pudo porque entre grupos se siguen culpando de traiciones y cosas peores, tan es así que quien explotó, con todo lo que eso implica, fue Aguilar Jiménez, que como viejo lobo de mar que es, no dudo en asegurar que el Congreso se les fue de las manos al PAN.

Los malosos nos comentan que la insistencia de Álvarez Monje de mantener con vida al PES como fracción parlamentaria, cuando ni siquiera partido es, provocó su propia debacle y el descontrol en el que está sumido el Congreso del Estado, tan es así que la JUCOPO con más poder sería la que preside el legislador petista, apoyado por los ocho diputados de Morena, la bancada del PRI, que en el papel representan cinco, el Verde con uno y por supuesto el PT, con dos, mientras que del otro lado, son el PAN, dos de Movimiento Ciudadano, uno más del PANAL y el PES -que ya no existe, ni como partido, ni tampoco como bancada-, pues dentro de todo el griterío y berrinches legislativos, lo único bueno que salió de ahí es que la ley tiene que cumplirse y Encuentro Social, con todo y sus prerrogativas, debiera desaparecer.

******

EL QUE VINO a demostrarle a la CTM y a su sempiterno líder estatal, Doroteo Zapata, que los tiempos cambian y el poder también, es Pedro Haces, líder nacional de CATEM, el sindicato espejo que creó Morena para competirle al dinosaurio creado por el PRI hace décadas, y es que ayer, el también senador anduvo en la capital del estado codeándose en un evento con el gobernador Javier Corral y el subsecretario de Gobernación federal, Ricardo Peralta, además de que al concluir, aprovechó que andaba en estas tierras para reunirse con representantes de ese sindicato aquí en Chihuahua, en donde Pancho Salcido las trae todas consigo, vaya, quién diría que el alumno, en este caso Salcido, superaría con el tiempo a su gran maestro

******

DENTRO DE LOS regalos que ayer recibió la alcaldesa Maru Campos por su cumpleaños (ella misma reveló le cifra, pero los caballeros no la replicamos), hubo uno que llegará desde el centro del País, y quien fue a recogerlo resultó ser ni más ni menos que su mano derecha en la Alcaldía, Marco Bonilla.

Resulta que ayer se realizó la entrega de los premios a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales que entrega la revista Alcaldes de México, y Chihuahua capital obtuvo el reconocimiento en el rubro de Educación.

Quizá fue esta la razón por la cual se envió a Marco Bonilla para recoger el reconocimiento, aunque se sabe que la alcaldesa tenìa contemplado asistir a la premiación pero la sesión de Cabildo de ayer, así como los festejos en el terreño se atraverzaron en el orden de prioridades.

******

OTRO QUE ANDARÁ de festejo hoy por la tarde, será el alcalde de Juárez, Armando Cabada, quien en su faceta de colega periodista estará en el homenaje que se le realizará a su padre, Don Arnoldo Cabada de la O, por parte de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.

El evento será en la frontera y el reconocimiento al líder de la familia Cabada será en el marco de su trayectoria profesional que tiene como principal fruto el canal de televisión que su familia ha posicionado como referente de la comunicación en la frontera de Juárez-El Paso.

La comunidad periodista de Juárez, pues, dará apapacho a los Cabada, y por su puesto que el alcalde en funciones se dejará consentir, en el marco, por supuesto, del camino pre electoral que hay que recorrer de aquí al 2021. ¿Alguien lo duda?