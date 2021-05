Caída libre-CEN moreno-Negación

Aunque el ego de Andrés Manuel López Obrador se tenga que alimentar de encuestas, como la presumida por él mismo en la “mañanera” del viernes y después en la página oficial del Gobierno de México, en donde supuestamente tiene el 60 por ciento de aprobación y por tanto, es el “presidente mejor evaluado del mundo”, tal parece que eso sólo ocurre para alimentar el narcicismo del tabasqueño, porque en los hechos, el país va de plano en picada, y es esa inoperancia por parte del gobierno federal que encabeza AMLO, que según los otros datos, los de otras encuestadoras, los candidatos de Morena en todo el país, pero en especial en el norte, se han ido desinflando, y como muestra la encuesta publicada por Arias Consultores, en donde a decir del ejercicio estadístico, de las 15 gubernaturas que están en disputa, los morenos se quedarían con cuatro y no con 13, como se preveía al inicio de las campañas electorales, pues a pesar de haber comenzado el proceso electoral encabezando las preferencias, lo errático de la 4T y las paupérrimas propuestas de sus candidatos, quienes lo único que saben decir es que “trabajarán de la mano de ya sabes quién”, ha provocado que los electores en lugar de aplaudirles, les huyan, tanto, que lo que sí encabezan los de Morena, es el voto de rechazo. El karma también existe en la política, y el cinismo y la indolencia con que el de Macuspana maneja al país, les están cobrando factura.

Mientras que a decir de la encuesta en mención, aquí en Chihuahua quien va a la delantera sigue siendo Maru Campos, candidata del PAN-PRD, la cual ha logrado mantenerse como puntera, además de superar los 42 puntos porcentuales, tres más que cuando inició la campaña los primeros días de abril, por lo que estas tres semanas serán cruciales para mantenerse y continuar despegándose del segundo lugar, que a decir de Arias Consultores, le pertenece al morenista Juan Carlos Loera.

******

Luego de que en este mismo espacio dimos a conocer la visita el jueves pasado de Citlalli Hernández, secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a Ciudad Juárez, nos enteramos que en cierta manera vino a allanarle el camino al presidente del CEN, Mario Delegado, quien en los próximos días estará también de gira en el estado, precisamente para apoyar la campaña de su candidato a la gubernatura, Juan Carlos Loera, pero sobre todo de sus candidatos a diputados federales, pues aunque el aspirante a suceder al gobernador Javier Corral ahí va sin mucha bronca, quienes sí necesitan un empujoncito o el impulso completo, son los que aspiran al Congreso de la Unión, los cuales no han podido despegar del todo, en especial a en los distritos electorales que no pertenecen a Ciudad Juárez, pues aunque ahí en la frontera son favoritos en tres de las cuatro demarcaciones, en el resto nomás no son bien vistos y la alianza del PAN, PRI y el PRD trae a la dirigencia nacional de Morena un tanto preocupada por cuántos diputados federales le aportará Chihuahua a Andrés Manuel López Obrador, para que continúe haciendo lo que le da la gana con el Poder Legislativo, así que para evitar una barrida en ese rubro, Mario Delgado vendrá a darles ánimos para lo que resta de las campañas.

******

Hablando de morenistas y de la dirigencia nacional de ese partido, este fin de semana anduvo rodando un pantallazo de un supuesto grupo de WhatsApp de la campaña del candidato de Morena a la gubernatura, Juan Carlos Loera, en donde se presumía que el CEN les había enviado una lanota hasta para doblar los sueldos de los brigadistas, sin embargo, fue tal la polémica levantada, que Loera de la Rosa tuvo que salir a negar que se trata de un grupo que él y su equipo de campaña encabecen, al afirmar que es falso y que hasta tuvieron que realizar maniobras de diseño para inculparlos. Sea como sea, la polémica se armó y sucedió algo similar a lo ocurrido en marzo, cuando también se filtró un pantallazo en el que el propio Loera organizó la protesta de morenistas en contra de Maru Campos en la Ciudad Judicial.

******

Ya no es una, ni dos, sino varias, según nos reportan los malosos, que la Policía Vial de Chihuahua capital, a cargo de Gobierno del Estado, trae de un ala al equipo de campaña del candidato del PAN, Marco Bonilla, pues ya son múltiples las ocasiones en que los vehículos en que se movilizan los brigadistas, son detenidos por los agentes encargados de vigilar el tránsito, y aunque se pudiera pensar que es porque de plano los conductores violan el reglamento vial, los más enterados nos comentan que incluso les han pedido que se detengan sin motivo aparente, por lo que ya comenzaron a pensar mal los integrantes del equipo de Bonilla, de que desde Palacio de Gobierno traen la orden de lanzarse contra ellos, a pesar de que se trata del candidato del partido político con el que llegó Javier Corral a ser gobernador, pero esa cercanía que Marco Bonilla tiene con Maru Campos, la candidata azul a gobernadora, tal parece que ha molestado sobremanera a los del Ejecutivo estatal.