Cacería reloaded-Amagues legislativos-Internas azules-Maru y Blanco

CON TREMENDA ANGUSTIA y los nervios a flor de piel es como recibieron esta semana más de seis personajes de la vida política local, al enterarse que el gobernador Javier Corral pidió a la Fiscalía General del Estado reactivar la cacería de exfuncionarios vinculados con el exgobernador César Duarte, es decir, la mentada Operación Justicia para Chihuahua volverá en las próximas horas o quizá días, para atormentar a aquellos que estuvieron cerca del oriundo de Balleza, sin embargo, los malosos nos comentan que ha sido tal la decepción y la molestia por parte del góber respecto a que una fracción del PAN se opone de manera tajante a su reforma electoral, en específico por el tema de las elecciones primarias, que incluso el mandatario estatal está dispuesto a sacrificar a políticos de su partido, sin importar el color, tanto así que comenzó a circular una lista con nombres de vasto peso político y de la cual la FGE podría dar cuenta con sendas órdenes de aprehensión. ¿Se atreverán?

Lo que es un hecho es que ayer por la tarde, se realizó un cónclave entre el fiscal César Peniche y los fiscales de zona, en donde a decir de los malosos, no solamente planeaban la estrategia anticrimen organizado, sino la que se viene en torno a las detenciones de duartistas que sucederían en los próximos días o a inicios de la semana que entra, pues coincidirá que ese lunes 29 es cuando el Poder Judicial del Estado vuelve de lleno a laborar, lo que significa que los jueces que han llevado tras las rejas a los vinculados con el exgobernador, ahí andarán en la Ciudad Judicial.

Y SERÁ EL jueves cuando los diputados locales tengan que votar el dictamen que viene en negativo respecto a las elecciones primarias y reducción de regidores, propuestas enviadas por el gobernador Javier Corral y cuestión que lo trae a un chasquido de apretar el botón que libere las mentadas órdenes de aprehensión contra políticos vinculados con el exgobernador César Duarte. Y aunque los legisladores que se oponen a la reforma, especialmente a las elecciones PASO y la reducción de los Cabildos, afirman tener los 22 votos que se necesitan para refrendar la negatividad del dictamen, incluidos algunos panistas, el gobernador y su equipo tienen dos días para darle revés al tema y que esos 22 votos sean para su beneficio, cambiando el sentido del dictamen.

Es por ello que los malosos deslizaron que por ahí va el asunto de la reactivación de la Operación Justicia para Chihuahua, al amagar que uno que otro azul puede caer y entonces sí, esa sería la muerte política para el PAN, a pesar de que en las últimas encuestas se encuentra prácticamente en un empate técnico con Morena en la carrera por la gubernatura.

Y COMO TODO apunta a que la reforma electoral dependerá de los amagues que desde la procuración e impartición de justicia resulten, los mandones en Palacio de Gobierno ya enfilaron las baterías para cerrar un flanco más que libere la posibilidad de controlar la sucesión en el 2021.

Vaya, si no hay reforma el objetivo es operar en el Consejo Estatal azul la decisión de una interna abierta, como lo que ya vivió Acción Nacional en el pasado reciente y se le volvió un batidero que terminó resolviéndose en los tribunales electorales.

Sin embargo, esta operación va en dos vías, porque es el Consejo Nacional del bolillazo el que tendrá la última palabra en cuanto al método de selección, pero por lo pronto la talacha con los locales la están ejerciendo desde la Secretaría General de Gobierno.

El voto corporativo es la apuesta para allanar el camino de la candidatura azul al senador Gustavo Madero, pues la inercia en torno a la alcaldesa Maru Campos no tiene reversa. Sin embargo, el poder que ejerce el gobernador en turno es un hecho indiscutible. Eso lo saben propios y extraños.

Es una influencia tanto al interior del PAN como al exterior. Aseguran los malosos que en ello radica la intentona de aplanar un consenso para que las elecciones internas del blanquiazul, en caso de que no haya reforma electoral, puedan ser procesos abiertos a la ciudadanía en general y no solamente quede en una decisión entre el padrón de militantes azules, mucho menos a contentillo de encuestas y sondeos de opinión.

OTRA SITUACIÓN QUE trae en ciernes al panismo local y demás partidos que se oponen a Morena, fue la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las funciones del Instituto Nacional Electoral, lo que cual desató que los mandones del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y hasta los independientes, comenzaran a preocuparse en serio ante una posible intervención de la 4T en los próximos comicios electorales del 2021, y es que ese año en el que la esperanza de la oposición se ha centrado, en el evitar que AMLO se quede de nuevo con el control de ambas Cámaras Legislativas. Por cierto, los consejeros del IEE que encabeza Arturo Meraz no cantaron mal las rancheras en cuanto a eso de la preocupación, pues cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.

LA ALCALDESA MARU Campos recibió ayer en su despacho de la Presidencia Municipal a un personaje que lo ocupó del 2004 al 2007, hablamos del exalcalde Juan Blanco, quien visitó a la Presidenta para revisar algunos aspectos económicos en torno a la reactivación de la actividad comercial en el semáforo naranja, sin embargo, aunque la visita haya sido para hablar de cuestiones sociales, levantó polvareda en la caballada panista, sobre todo porque se ha mencionado varias veces que Blanco podría brincar a Morena para aparecer en las boletas electorales del año que entra.

Los enterados nos cuentan que Blanco corre su propia vía, pues aún y cuando el acercamiento con Morena lo hace de la mano y guiado por Cruz Pérez Cuéllar, el futuro para el senador es incierto hasta en tanto no defina el de Macuspana lo que ocurrirá en cada entidad, motivo por el cual el ex alcalde no pierde la oportunidad de seguir vigente, incluso, en donde mantiene adeptos reales como lo es Acción Nacional. Vaya, el chamaco es buen producto electoral y de eso no queda duda. Falta ver la marca que termina anunciando en el aparador.