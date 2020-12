Caballo naranja-Loera y las vacunas-Soporte a Cruz

Ya completamente naranja y sin tapujos, el alcalde con licencia de Parral, Alfredo “El Caballo” Lozoya, formalizará su cambio de corral independiente al de Movimiento Ciudadano este sábado 19 de diciembre al mediodía, cuando el parralense se registre como precandidato de MC a la gubernatura de Chihuahua, luego de pedir licencia el pasado 4 de diciembre. Para evitar aglomeraciones y comparaciones, el registro del “Caballo” será transmitido a través de las redes sociales, según las invitaciones que comenzaron a circular desde ayer y que llenaron los chats políticos, pues queda confirmado que suceda lo que suceda ante una posible alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, los panistas tendrán que negociar y cabildear posiciones directamente con Lozoya Santillán, que junto a quien fue secretario del Ayuntamiento, Francisco Sánchez Villegas, ambos se han convertido en los mandones del partido naranja, sin embargo, los malosos pidieron no adelantar vísperas, ya que los azules ni entre ellos logran ponerse de acuerdo, así que mejor le permitan cabalgar al oriundo de Parral y a ver si se logra esa posible alianza.

******

Continuando con los suspirantes a la gubernatura, quien no cesa en su afán propagandístico es el súper delegado con licencia, Juan Carlos Loera, y es que sin importar la hora, ya sea muy temprano, muy noche o hasta en la madrugada, han comenzado a llegar miles de mensajes de texto a celulares de chihuahuenses, en donde se busca promocionar al hoy diputado federal de Morena y aspirante a la candidatura grande, mensajes saturados, eso sí, de politiquería en torno a la vacuna contra el COVID-19, haciendo caravana con sombrero ajeno. Los malosos nos hicieron llegar los mensajes y dicen así, con todo y faltas de ortografía: “Juan Carlos Loera lider en encuestas en Chihuahua fundo morena con AMLO, Honestidad Experiencia, cercano a la gente/vacuna covid sera universal y gratuita”.

Así, tal cual, miles de ciudadanos amanecieron con el SMS que llegó en plena madrugada, como si de pareja tóxica se tratara, además que a muchos de ellos no les cayó para nada bien que se utilice el tema de la vacuna en la grilla, sobre todo porque Andrés Manuel López Obrador, el jefazo de Loera, se mordió la lengua ayer en la mañanera, culpando a los Gobernadores opositores de hacer “politiquería” con la vacuna.

******

“¡Los morenistas respaldamos a Cruz”!, así se dejaron caer los morenos que apoyan al senador Cruz Pérez Cuéllar en su carrera por la candidatura a gobernador, pero sobre todo en su lucha contra la Fiscalía de César Peniche que anda tras su fuero por los presuntos vínculos que tuvo con el exgobernador César Duarte. Entre los firmantes destacan los diputados federales Esther Mejía y Sebastián Aguilera Brenes; los legisladores locales Leticia Ochoa, Ana Estrada y Humberto Chávez, así como Andrés Domínguez, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal, además de consejeros, síndicos y regidores de varios municipios del estado en donde Morena ha ido creciendo. Y aunque el desplegado iba para pedir que cese la persecución política, lo cierto es que también tuvo varios destinatarios en la interna morenista, ya que las próximas horas serán cruciales y no tarda en salir el ungido que vaya en busca del Gobierno de Chihuahua.

******

Para que no extrañen las Navidades anteriores, esas con la mira puesta en la Ciudad Judicial ante las detenciones de políticos vinculados al exgobernador César Duarte, los más enterados nos comentan que esta no será la excepción. Y es que con la petición de prórroga por parte de la defensa del ballezano para extender la fecha de la audiencia de extradición, que aunque todavía no se difiere, podría suceder si la Jueza así lo decide, desde Palacio ven la necesidad de atizarle leña al fuego previo al año tan crucial que será el 2021, así que en una de esas, algún duartista cambiará el pavo o las uvas por una celda en Aquiles Serdán.