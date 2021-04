Berrinches justicieros-Venganzas notariales-¿Juárez azul?

No hay duda de que el gobernador Javier Corral y el presidente Andrés Manuel López Obrador son el reflejo uno del otro. Cuando algo no les favorece, despotrican en contra de las instituciones, pero cuando las cosas les salen a su beneficio, ensalzan esas mismas instituciones. Es así que luego de que AMLO casi pierde la bilis por las decisiones del INE y del Tribunal Electoral, a quien le tocó hacer uno de los corajes de su vida fue al Góber, el cual no cabía de furia por la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de desechar el desafuero del senador Cruz Pérez Cuéllar, su otrora queridísimo compadre, tanto, que en sus redes sociales no se guardó nada y afirmó que se trató de “un ejercicio faccioso en el que ya no solo hay desprecio por la ley, sino también por la justicia”, por lo que no faltó el maloso que comentó que Corral se mordió la lengua y de paso se la arrancó, pues si de algo se ha encargado el todavía gobernador de Chihuahua, es de manipular la “justicia” a su antojo y obedeciendo a intereses políticos desde que asumió las riendas del Gobierno del Estado, pero fiel al reflejo que es del tabasqueño de Palacio Nacional, la zorra nunca se ve su cola.

Por cierto, quien no se quedó callado fue precisamente el aludido senador y candidato de Morena a la alcaldía de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, el cual resaltó lo escrito más arriba, pero a su modo: “El desgobernador Javier Corral condena a la justicia cuando ésta no favorece a sus intereses; llora por todos los crímenes del mundo pero no repara ni un segundo, ni tantito, en los 11 mil muertos de su gobierno”, y de pasada le agregó los hashtags #CorralFrívolo y #CorralGuevornador, vaya, el candidato morenista no se guardó nada, a sabiendas de que triunfó sobre su acérrimo rival, que en el 2012 le arrebató la senaduría en la mesa y ahí, ahí se les acabó la amistad y hasta el compadrazgo.

******

Y como bien dicen que lo compre quien no lo conoce, en eso de que busca la justicia y sancionar a los “malos”, nos referimos al gobernador Javier Corral, ayer se corrió el rumor de que ante el enfriamiento de su “lucha anticorrupción”, con Maru Campos como candidata del PAN a la gubernatura y Cruz Pérez Cuéllar como candidato de Morena a la alcaldía de Juárez, a quienes no logró tumbar ni usando a la Fiscalía como su brazo ejecutor, de que precisamente para soplarle a las cenizas de la “nómina secreta” y el “duartismo corruptor”, ya se encuentra lista una orden de aprehensión en contra del titular de la Notaria Pública, Luis Raúl Flores, a quien Corral no le perdona que haya desmentido que él certificó los supuestos recibos firmados por la alcaldesa con licencia, lo que casi lo deja sin caso y sin vinculación a proceso, así que para intentar buscarle ruido al chicharrón, con eso de que las campañas siguen su curso y Maru arriba en las encuestas, los malosos aseguran que ahora los chicos del fiscal César Peniche le tenderán la cazadora al defenestrado notario… o chance y sea un simple borregazo que busca eso, provocar ruido ante el hartazgo generalizado por la actual administración estatal.

******

Hablando de hartazgo, el primer minuto de este sábado 1 de mayo iniciará el segundo fin de semana del cierre masivo versión 2.0, estrategia implementada por el Consejo Estatal de Salud y por órdenes del gobernador Javier Corral, el cual generó una molestia tremenda entre los empresarios y comerciantes que tuvieron que cerrar sus negocios, centros comerciales y supermercados para de esa manera buscar controlar la tercera ola de COVID-19, sin embargo, el enojo empresarial no vino por el tema de la pandemia, sino que les frustró que mientras ellos hacen el esfuerzo, económico sobre todo, el Góber se pasea los fines de semana sin respetar el “quédate en casa”.

Tal ha sido la molestia por parte de los empresarios y comerciantes, que ayer la representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Alejandra de la Vega, se reunión con integrantes de la CANACO de la fronteriza ciudad, luego de ser invitada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Rogelio Ramos, a donde acudió acompañada del alcalde juarense, el doctor Carlos Ponce. El tema a tratar fue precisamente el cierre masivo, en donde De la Vega les pidió compromiso… solicitud que debería hacerla extensiva a su patrón en la administración estatal.

******

Ya que andamos con Ciudad Juárez, algo saben los panistas de todos los niveles que le están poniendo toda la carne al asador a la frontera. Y es que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, así como la candidata a la gubernatura, Maru Campos, no dudaron en acompañar y levantarle la mano al candidato azul a la alcaldía de esa ciudad, Javier González Mocken, con quien anduvieron muy pegados y entusiastas. Los malosos que le saben a la tenebra de aquellos lares afirman que el expriista, exmorenista y ahora panista, el señor Mocken, se las sabe de todas todas y sin mucho ruido pero sí muchas nueces, la intención de voto hacia su figura ha ido en aumento en los últimos días. Será por eso que la crema y nata del PAN no suelta a Juárez, pues quieren dar la sorpresa electoral.