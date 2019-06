Autopoda-Maru reloaded-Embajador de AMLO-Frisco sigue

A PESAR DE que el paro al interior de la Fiscalía General del Estado de plano no se armó, y de que ayer a las 6 de la mañana todavía existía el conato por parte de un sector de los agentes, los que más saben de la tenebra policíaca nos comentan que en los últimos días se han presentado más de un centenar de renuncias por parte de policías estatales, quienes no están para nada conformes con las estrategias emprendidas por los mandos estatales de seguridad, quienes no logran hacer click con los uniformados y la gente operativa de la CES.

******

QUIEN REGRESÓ CON las pilas recargadas es la alcaldesa Maru Campos Galván, quien recién está desempacando de su asueto personal de 10 días y ayer puso en marcha el proyecto de varias obras de infraestructura social que servirá para atemperar lo que socialmente se prevé como un problema fuerte como producto de la migración retenida por las estrategias de Estados Unidos.

El proyecto que arrancó Maru incluye la rehabilitación y edificación de albergues y espacios que den soporte al doble y quizá el triple de personas que hoy se pueden atender en la capital ante contingencias climáticas principalmente.

La inversión no es poca, ni mucho menos; de hecho se tendrán que haber ajustes en algunos otros rubros, dineros los que conocen los alcances de la visión de la alcaldesa, pero el costo de no hacerlo, más temprano que tarde sería un desastre para la economía capitalina, así como para su seguridad pública.

******

ANTE LA CRISIS migratoria que enfrenta Chihuahua y la frontera norte del país, el que andará hoy en la entidad es Horacio Duarte, subsecretario del Empleo del Gobierno federal, además de coordinador de la zona norte dentro de la comisión especial que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador para pactar con los Estados Unidos, así que como la problemática por la migración que enfrenta el estado no es cosa sencilla, Duarte Olivares sostendrá un encuentro con el gobernador Javier Corral, como parte de los acuerdos que el góber llegó a fraguar con el presidente de la República durante su gira del fin de semana.

Y es que según cifras del Ayuntamiento de Juárez, tan sólo en esa fronteriza ciudad hay 7 mil 500 migrantes en espera de asilo por parte de los Estados Unidos, además de que se espera que día a día arriben 300 migrantes más, en su mayoría centroamericanos, por lo que la situación no es nada sencilla para los gobiernos estatal y municipal que encabezan Javier Corral y Armando Cabada, por lo que si Horacio Duarte, el enviado de AMLO, piensa que con dorarles la píldora será suficiente, chance y está muy equivocado.

******

Para continuar con las visitas de lujo y luego de que se pospusiera la reunión de gobernadores fronterizos por la gira presidencial de Andrés Manuel López Obrador, será el viernes 21 cuando Javier Corral sea el anfitrión de un encuentro de altura para charlar y analizar las cuestiones de seguridad, pues la violencia se ha disparado en ciudades como Juárez y Chihuahua, además de en casi todo el norte de México, por lo que aquí en Palacio de Gobierno andarán, además del secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, Luis Crescencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda Durán.

Además, ya confirmaron su presencia los gobernadores de Baja California, Kiko Vega; de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, así como Quirino Ordaz de Sinaloa y Claudia Pavlovich de Sonora, y en espera de que confirmen los gobernadores de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, donde la violencia no canta mal las rancheras y el tema migratorio tampoco.

******

SOLAMENTE DIOS SABE a qué obedeció la pronta respuesta de Carlos Slim, a la petición hecha por AMLO el fin de semana para que no fuera a cerrar las operaciones de la mina en San Francisco del Oro, pero en la víspera del cierre de esta columna el corporativo empresarial minero círculo sendo comunicado informando que las operaciones de extracción de materiales en Frisco continuarán de manera regular.

Hay que decirlo, si hubo algún resultado palpable de la gira presidencial, bien podría ser el no cierre de la mina en San Francisco del Oro, pues a López Obrador se le acercaron varios mineros que juraron y perjuraron que los habían despedido con el anuncio del retiro eventual de la mina.

Esto causó más alarma en el poblado que el conflicto internacional de los migrantes, pues pegaría duro en la comunidad, por lo que las antenas se pararon y el llamado de AMLO fue lo primordial en el evento que realizó en Parral antes de partir a Durango.

Ayer ya entrada la tarde Slim le hizo el día a la 4T para que luego no se quejen de apoyo empresarial.

******

Y PARA QUIENES pasó sin pena ni gloria la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de ser una gira de tres días, es para el empresariado local, pues a decir de los malosos, algunos líderes empresariales intentaron un diálogo con el mandón de la República, desde solicitarlo por las vías diplomáticas del súper delegado Juan Carlos Loera o la necesaria atención que requiere ese sector de la sociedad, sin embargo, poco y nada pudieron hacer ante la exigencia del presidente de continuar su andar como si fuera candidato, entregando apoyos y espetando frases divisorias, pero nada que tenga que ver con proyectos productivos o inversión. Con eso de que acá en Chihuahua no cuentan ni con alguien especialiazado en la Delegación de Economía que los atienda. Así las cosas con la 4T.