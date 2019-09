Ausencia azul-Empate técnico-Paranoia universitaria-garra legislativa

A PESAR DE andar en territorios del sur del país, el que no fue invitado o chance no quiso ir a la conformación de la asociación civil Gobernadores de Acción Nacional, el famoso GOAN, es el gobernador Javier Corral, quien junto al también panista Antonio Echevarría, su homólogo de Nayarit, fueron los únicos ausentes de ese bloque de mandatarios estatales de extracción azul que se reunieron en Querétaro para armar lo que ellos calificaron como un contrapeso al gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador y con lo que exigirán, también, un trato equitativo por parte de las políticas del tabasqueño, quien por cierto ayer rindió su Primer Informe de Gobierno y al que sí acudió, tal como lo anunció, el góber Corral Jurado.

Los malosos nos comentan que llamó la atención que Corral y Echevarría fueron los únicos ausentes en la creación del GOAN, a donde incluso acudió el líder nacional del PAN, Marko Cortés, sin embargo, tal parece que aunque no se dignó a presentarse en Querétaro, la crítica del gobernador chihuahuense hacia López Obrador continuará latente, pues a pesar de haber estado en primera fila durante el Informe del presidente de la República, a un costado de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y consentida de AMLO, Claudia Sheinbaum, eso no le impidió a Javier Corral el criticar al gobierno de la 4T, ya que aunque reconoció la lucha anticorrupción emprendida por la federación, también arremetió por la ausencia de crecimiento económico y la ausencia de federalismo, sellos distintivos de la “Cuarta Transformación”.

******

Y MIENTRAS ESO sucedía en la capital del país, acá en la capital del estado el PAN renovaba su Consejo Político Estatal, el mismo que si otra cosa no sucede y los azulados se sacan otra cosa de la manga, decidirá lo que ocurrirá con los panistas en el 2021, elecciones cruciales que determinarán hacia dónde corren las aguas durante el actual gobierno federal y con miras a la lejana elección presidencial, es decir, el futuro del PAN en Chihuahua en todos los aspectos. Es así que en una elección tranquila, sin sobresaltos, los chamacos azulados insisten en dejar todo a medias, ¿por qué?, le explico.

Resulta que entre los 90 consejeros estatales electos ayer, la gran mayoría por consenso, la mitad pertenece al grupo de la alcaldesa Maru Campos y el resto a los del gobernador Javier Corral, que es bien sabido esos choques internos que vienen padeciendo desde el 2016, pero cuyos votos serán cruciales para determinar a los candidatos que competirán por el PAN en el 2021.

Los más enterados aseguran que por poquito, muy poquito, la balanza está inclinada hacia el grupo de la presidenta municipal, información que será verificada en no muchos meses. De hecho los malosos cercanos al grupo de la alcaldesa Maru Campos, sostuvieron que únicamente Rodolfo Gardea quedó fuera de los que ellos impulsaron mediante las famosas listas; se inisiste, la medición de fuerzas se encuentra a la vuelta de la esquina.

******

Hablando de los consejeros estatales panistas y sus lugares en la lista, cabe destacar que el lugar número uno en la lista es de Marco Bonilla, actual director de Desarrollo Humano del Municipio, y el tercero para Roberto Lara, titular de la JMAS, quienes por cierto quieren llegar a ser candidatos a la Presidencia Municipal. El primero, el más votado con 320 sufragios contra 297 del “Pony”, y aunque no sabemos si les alcanzará para ser lo sucesores de Maru Campos en la constitucional, dejaron ver que al interior del partido azul andan fuertes los dos chavalos, pero todavía habrá que ver qué sucede con los dos Migueles, Latorre y Riggs por supuesto.

******

Ya que mencionamos a Marco Bonilla, también director de Desarrollo Humano, vaya que se lució en un par de eventos que se encargó de organizar este fin de semana, pues logró la asistencia de más de 5 mil jóvenes al Parque Extremo durante la realización del mural más grande de la ciudad, además de que la celebración de los abuelos también fue todo un éxito, ya que más de 6 mil adultos mayores atiborraron la Plaza de Armas para festejar.

******

HABLANDO DEL GOBERNADOR Javier Corral, hoy el mandatario estatal traerá su agenda cargadita, pues a las 9 de la mañana estará en el Congreso del Estado para la instalación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, ese que también estuvo más que truqueado en su elección, para después iniciar con su gira de informes de gobierno a los que acudirá con la intención de acompañar a los alcaldes, situación que iniciará en Ascensión con la alcaldesa Laura Romero.

******

EN LA VÍSPERA de la conclusión de la semana que pasó, el comisionado del ICHITAIP, Rodolfo Leyva, quien mantiene una intifida en contra de los empoderados en la política estatal, a raíz de su destitución como Presidente del organismo de transparencia, reveló un documento digno de, por lo menos, mencionarlo como una joya a la autoflagelación y suicidio tanto político como profesional de un funcionario público.

Se trata de una denuncia que interpuso Diana Valdez, a la sazón abogada general de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en conta de Leyva Martínez ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, acusando al susodicho de ser generador de violencia psicológica en su contra.

Y es que aunque parezca guión de un programa de Alfred Hitchcook, la que también es en los hechos la representante legal y/o patronal de la UACH, asegura que esa violencia psicológica de parte de Leyva inició cuando éste le remitió más de una decena de solicitudes de información, en las cuales quedó en evidencia que al menos cuatro familiares de la mandona universitaria han sido beneficiadas con actos de nepotismo, mediante contrataciones operadas por Valdez, incluso en el caso de su cuñada teniéndola como secretaría personal con cargo a la UACH.

“Aunque Uste no lo crea”, la abogada universitaria, que curiosamente presenta la queja no como particular, sino como funcionaria pública, al grado de que señala como domicilio para oir y recibir información la propia Rectoría de la UACH, así como dispone para la comunicación electrónica el teléfono y cuenta de correo institucionales; quiza a la egresada de la Facultad de Derechos se le pasó el ligero detalle que los derechos humanos que pueden vulnerarse son la de los particulares en su actuación ciudadana, más no ejercitando un cargo y/o función pública.

Vaya, la abogada se estresó porque la pusieron en el aparador público y le demandaron información. Todavía peor, quien hace las solicitudes de información, jerárquicamente, es un subordinado, pues se trata de un maestro universitario, un empleado de la UACH, pidiendo datos a quien ostenta la representación patronal de la institución.

Dice el término jurídico que el hostogamiento se configura cuando la victimario se encuentra en una posición de poder e influencia sobre la víctima, no al revés. Pero lo que de plano generó más preocupación, pues quien presenta dicha demanda se encarga de todos, si TODOS los asuntos legales de la Universidad, es que se autoreconoce como una persona que por las presiones emocionales que atravesó, tiene padecimientos que requieren atención psiquiátrica, pues se le generó un trastorno que le impide dormir adecuadamente, así como el hecho de que se siente constantemente vigilada. El documento ya circuló por todas partes, y ahí también se puede observar que Valdez llega a acusar a Leyva de ser el causante de problemas que rayan en la intimidad de su vida privada, y todo porque un maestro universitario hizo por medio de transparencia solicitudes de información. Bien dice el dicho que “se verán cosas peores”

******

LOS QUE DE plano traen una guerra digna de un ataque terrorista son los diputados locales del PAN y Morena, pues más que agandallados es como se vieron los morenistas ante lo ejecutados por los azules y el resto de las bancadas en el Congreso del Estado, incluyendo por sus dizque aliados del PES, ya que así, sin su presencia, tanto panistas, priistas, del Verde y el resto de los chiquipartidos, decidieron elegir a René Frías, del Partido Nueva Alianza y so pretexto de una supuesta propuesta de Rocío Sarmiento, para que el exdirigente magisterial de la Sección 42 se encumbrara como presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo. Vaya, un duartista, aliado del PRI en su momento cumbre, se convirtió en el salvador del PAN para que Morena no se quedara con la Presidencia. Así la grilla señores.