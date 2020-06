Arde el desierto-Entre BOAS y anacondas-¿Y el COVID?-Más protestas

OJINAGA ARDIÓ. Y los seguidores del hombre que cada mañana y fines de semana lanza mensajes de división, de polarización, incluso de odio desde el Palacio Nacional, pusieron el grito en el cielo. No les gustó que los campesinos les hicieran lo que ellos hicieron durante varios sexenios: protestar, quejarse y confrontar. Así, los funcionarios del Bienestar y de CONAGUA, encabezados por el súper delegado Juan Carlos Loera, observaron encerrados en la Presidencia Municipal de Ojinaga cómo productores agrícolas, apoyados por ciudadanos, incendiaron vehículos oficiales de la 4T en protesta por la extracción de agua de la presa El Granero, que por más que como autoridades argumentan que obedece al pago del Tratado de 1944, la sequía y la desesperación de ver cómo con la llegada de Morena al poder, las promesas están incumplidas, terminaron por encender los ánimos. Vaya, a los campesinos los embargó la decepción, confiados en un gobierno que les prometió mucho y les ha dado nada, al menos esas eran las palabras de los manifestantes, quienes lograron su cometido, que cerraran las compuertas de El Granero, aunque sea algunos días.

A Loera de la Rosa le tocó enfrentar a la turba enardecida, acudió a “dialogar” para que los productores levantaran el bloqueo en el Puente Internacional, pero no esperaba que los campesinos y pobladores de los municipios de Aldama, Coyame del Sotol, Manuel Benavides y por supuesto de Ojinaga, estallaran ante sus respuestas insensibles, pues a pregunta expresa de qué sucedería si este año la sequía no da tregua, aceptó que no habría agua para cumplir con el próximo ciclo agrícola, ya que aunque se escuden en que el actual ciclo 2020 está cubierto, la incertidumbre, los tantos años de luchar contra el desierto, traen en jaque a los campesinos que viven del agua.

Pero lo que “sí calienta”, parafraseando al mesías de Palacio Nacional, es que desde la cúpula de Morena y del gobierno federal acusen al PAN de manipular a los campesinos para arremeter contra la 4T y las “bondades” del Presidente, como si los campesinos fueran unos títeres sin capacidad propia. No entienden que así como el pueblo, ese que dicen comprender tanto, se está cansando de ciertas decisiones que han terminado por afectarlos, así como sucedió con lo hecho por administraciones panistas y priistas, esas que colocaron a Morena como “la esperanza de México”. Ahora, los morenos y la 4T deben aprender que no es lo mismo gobernar que ser oposición y que a puñaladas iguales, chillar es cobardía.

******

CAJA CHINA, CORTINA de humo, estrategia para dividir o situación verídica, múltiples son las definiciones que se le otorgaron al BOA, el supuesto Bloque Opositor Amplio del que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador para intentar “derrocarlo” y que desbordó redes sociales, mesas de café y se llevó la agenda durante todo el día, es decir, logró su cometido de ser el tema de conversación y de generar mayor división en el ya de por sí polarizado país en el que vivimos. Sea o no verídico, “autoataque” o no de la 4T, lo cierto es que el mentado BOA alcanzó a Chihuahua, pues el gobernador Javier Corral le dedicó bastante tiempo y hasta se dio el lujo de bromear ante lo que consideró una falacia por parte del gobierno federal, sin embargo, reiteró que de ahí, de esa idea, que a decir de él fue otorgada por AMLO, podría salir un bloque verdadero y real de gobernadores, los 14 mencionados en el documento y los que se quieran sumar, para armar una oposición fuerte a la Presidencia de la República, sobre todo por el asunto del pacto fiscal y de la desigual repartición de recursos por parte del gobierno de López Obrador. ¿Será que a la 4T le salga el tiro por la culata?

Lo cierto es que el mandatario chihuahuense podría visitar Guadalajara en los próximos días, a invitación expresa de su homólogo de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en los últimos días ha discutido fuerte con López Obrador por las violentas protestas en su estado. La razón del viaje sería un reunión de gobernadores, precisamente para analizar una propuesta alterna a la CONAGO, que según Corral, ya no tiene el contrapeso de años anteriores y de poco funciona, así que en una de esas y en un afán de dividir por parte de la 4T, realmente están creando un bloque que una a políticos y partidos de distintos colores en su contra.

******

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS especulaciones sobre la “repentina” aparición del BOA, lo que es cierto y tangible es la estadística mundial que posiciona a México en el lugar número siete de muertes por COVID-19 en el planeta.

México se encuentra a un tris de llegar a 15 mil muertos. Estados Unidos puntea la lista con casi 115 mil fallecimientos. Le siguen UK con 40 mil; Brasil con 38 mil; mientras que Italia, Francia y España acumularon 34, 29 y 27 mil respectivamente.

En las llamadas Américas, los gringos, los brasileños y los mexicanos comparten el dolor de miles de muertes. Ahora bien, en el contexto poblacional, México no debería ponerse muy orgulloso, pues EU tiene más de 300 millones de habitantes, Brasil más de 200 millones y la tierra que nos vio nacer anda en los 127 millones.

Se trata del uno, dos, tres del continente en este rubro. Pero otro rasgo que es similar de las tres naciones reside en el presidente que las comanda: autoritario, indiferente y con aires de autosuficiencia ante la pandemia del COVID, pero sobre todo, contraditorio abiertamente frente a sus propios organismos de salud interna y sus colaboradores responsables de dichas áreas. Bien dicen que los extremos y las dictaduras pueden ser muy peligrosos, sin importar si emanan de ideologías de izquierda, de derecha o de centro.

******

Y SI DE frentes antiAMLO se trata, los malosos señalaron que se alista una nueva protesta en contra de la gestión de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República, similar a la realizada hace dos semanas, cuando ciudadanos inconformes con la 4T, salieron en sus vehículos a protestar en caravana. La cita, nos comentan, es este próximo sábado en el Campus II de la UACH, y al igual que sucedió el pasado 30 de mayo, la protesta se realizará en varias ciudades del país, tanto que según los organizadores, ya confirmaron protestas en más de 100 localidades de México, incluso, trascendió que las caravanas podrían realizarse cada dos semanas. No cabe duda que la división política en el país está cada día más latente.