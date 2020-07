¿Algo que celebrar?-Amenazas 4T-Ajustes presupuestales-Alito y Chela

HOY SE CUMPLEN dos años del triunfo arrasador del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena en las urnas, una victoria democrática que le permitió al tabasqueño, cinco meses después, asumir el poder que tanto anheló, sin embargo, dos años después y 19 meses en la Presidencia de la República, digan lo que digan, el desgaste es natural y hasta normal, pero en el caso de AMLO, el disgusto hacia su régimen, en especial en el norte del país, ha ido en aumento, precisamente en sentido contrario a la economía mexicana. Y no es porque se trate simpatizantes del PAN o del PRI, o de cualquier otro partido político que no apruebe las decisiones de la mentada 4T, sino porque ciudadanos apartidistas no están ciegos y se percatan del barco sin rumbo que es el actual gobierno federal, así que ya sea por lo antes descrito o porque acataron la orden de su jefe supremo, pero nos confirmaron que los morenistas de todo el país, incluyendo por supuesto a los de Chihuahua, decidieron suspender la caravana que habían planeado realizar durante este mes para plantarle cara a FRENAA, el Frente Nacional Anti AMLO, cuyas protestas en autos en contra de López Obrador han movido el pandero de la oposición e integrado a ciudadanos que no se identifican con el llamado PRIAN, lo que provocó que los líderes de Morena decidieran responder con la misma moneda, pero ya sea por falta de aceptación o por obedientes al Presidente, optaron por recular.

Los más enterados afirman que se trató de una orden que bajó desde las entrañas del Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, quien anda más ocupado en los pleitos que trae contra su antecesora en la silla morenista, Yeidckol Polevnsky, tanto, que ayer ambos personajes volvieron a tirarse con todo, vaya, con eso “festejaron” los dos años del triunfo de su jefe Andrés Manuel López Obrador.

******

Y COMO LAS amenazas no solamente suceden entre morenos, los malosos que le saben a la tenebra de las redes sociales, nos comentan que la cosa ya se puso seria en torno a los tuiteros que se atreven a criticar a la 4T, incluso a nivel estado, y es que en días recientes se han recrudecido los ataques de los bots que integran las granjas encargadas de defender al Presidente de la República, pero lo que antes sólo era el uso de las palabras “vitacilina”, “prianista”, “fifí” y demás linduras que utiliza la 4T, los que se están atreviendo a criticar al tabasqueño, en especial a través de Twitter, han comenzado a recibir amenazas de muerte, sí, así como se lee, en pleno 2020 y con la presunción que hace López Obrador de “respetar” la libertad de expresión.

******

LOS MALOSOS EN la Torre Legislativa comentaron que todo se encuentra listo para que este jueves se realicen los primeros encuentros entre el hombre de los chelines en el Gobierno del Estado, Arturo Fuentes Velez, y los representantes populares, a fin de que se conozca de primera mano los avances que se tienen en materia presupuestaria el Programa Emergente de ayuda que activó el Ejecutivo frente a la pandemia del COVID-19.

Hay que recordar que los ajustes a los números y el manejo del presupuesto para dicho Plan, fue de manera discrecional por parte del Ejecutivo y es hora de informarle al Legislativo, primero, para que se hagan los ajustes necesarios de cara al Presupuesto 2021, pero sobre todo, para conocer el tamaño del boquete que se le hará a las finanzas estatales.

El encuentro pactado para mañana también contempla la asistencia en el Congreso del secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, de quien se espera ya de a conocer algo en este año… aunque sea números.

******

Y COMO SI el horno no estuviera para bollos, durante esta semana se han recrudecido las llamadas telefónicas de las casas encuestadoras que alistan sus números de cara a la carrera por el 2021 en Chihuahua, es así que si usted recibe una llamada, especialmente a números fijos, la operadora es clara y pregunta por cuál partido votaría para el próximo año: PAN, Morena, PRI, independiente o cualquier otra opción, todo esto para irle dando color a lo que promete ser una elección bastante reñida, en especial porque en estos momentos hay un empate técnico entre azul y guinda como partidos políticos.

******

YA QUE ANDAMOS en temas legislativos, el paquete de las nueve mini reformas que se aprobaron en la víspera en el Congreso del Estado en materia electoral, todo parece indicar que pudieran no estar listas para entrar en vigor en el 2021, y se estarían pateando hasta el 2024.

Y esto simple y llanamente porque se requiere de la aprobación de los Cabildos que aglutine a la mitad más uno de los habitantes del Estado, es decir que con Chihuahua y Juárez tendrían, pero como que en esos lugares no hay mucha prisa por ayudar a sacar el entuerto.

Aunque no fue la reforma grande que pretendió el titular del Ejecutivo, estas mini reformas no son del interés supremo de los mandones en la frontera y la capital, Armando Cabada y Maru Campos, sumándole el hecho de que existe un distanciamiento hondo pronunciado con el gobernador Javier Corral, al menos en el caso de la panista capitalina.

Vaya, las respuestas políticas que se han expresado aquí y en Juárez es que no habrá bloqueo para darle trámite al aval de las reformas aprobadas en el Congreso, pero también aclararon que no es un tema prioritario como para despeinarse y salir corrieno a reunirse como Cabildo en pleno. En pocas palabras acentaron que si hay oportunidad se hará el procedimiento.

Hay que recordar que este proceso de aval de parte de los Cabildos tiene plazos perentorios para que las reformas entren en vigor en el 2021, y que básicamente consiste en que deben estar palomeadas por los cuerpos edilicios y publicadas en el Periódico Oficial del Estado por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral el año inmediato anterior al de las elecciones.

Esto significa que si el órgano electoral local se pretende instalar en octubre próximo, le restan a los interesados algunos pocos días para que todo esto ocurra, ya que si no lo logran las modificaciones serían aplicables hasta el proceso electoral del 2024. Así las cosas de las prisas y los retrasos.

******

YA QUE ANDAMOS con los procesos electorales venideros, los malosos deslizaron que para nada cayó bien en el Comité Ejecutivo Nacional tricolor, el destape constante que ha hecho el exalcalde de Ciudad Juárez, Héctor “Teto” Murguía, respecto a que busca la candidatura del PRI a la gubernatura de Chihuahua, y es que según nos dicen, Alejandro Moreno, “Alito”, el dirigente nacional priista, prácticamente tiene ya lista a Chela Ortiz, su Secretaria de Organización Política, para que sea ella la abanderada de la familia revolucionaria en el 2021, así que eso de que “Teto” se autopostule, es algo que no agradó para nada al campechano líder tricolor.