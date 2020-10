Algo personal-¿Reivindicación-La senadora

Mientras el gobernador Javier Corral vive sus propias pugnas internas en el PAN, la que tiene con Andrés Manuel López Obrador ya raya en el ámbito de lo personal, sobre todo porque el tabasqueño lo menciona o alude un día sí y el otro también durante sus mañaneras en Palacio Nacional. En esta ocasión, aunque no mencionó nombres, el Presidente se refirió a que gobernadores que hoy se oponen al pacto fiscal, son los mismos que votaron a favor de esa reforma que tiene la repartición de recursos así como está y que se votó en el 2007.

Sin embargo, a López Obrador no le informaron bien, al menos no en lo que respecta al gobernador Javier Corral, pues si bien fue legislador casi de manera ininterrumpida desde 1997, resulta que cuando se votó dicha reforma fiscal, el góber no fungía ni como senador ni como diputado federal, pues ocurrió precisamente en ese lapso de septiembre de 2006 a septiembre del 2009 en que Corral Jurado no ocupó curul alguna. Así que de nueva cuenta y como suele suceder con el Presidente de la República, sus personeros le volvieron a pasar la información incorrecta.

******

Ante la inminente llegada de Bertha Alcalde Luján como nueva superdelegada en sustitución de Juan Carlos Loera, que se aventurará en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura, los malosos nos comentaron que si la hija de doña Bertha Luján trae ganas de trabajar y sacar la patria adelante, se avecinaría una sacudida en la subdelegaciones del Bienestar, en donde los encargados traen un descontrol digno de priistas jurásicos, de esos que tanto critican. Por lo que a flote salieron los nombres de dos personajes cercanísimos a Loera de la Rosa que han sido señalados por presuntos actos de corrupción y nepotismo desde que inició la actual administración federal. Se trata de la subdelegada del Bienestar en Ojinaga, Melissa Franco, cuya pareja sentimental, afirman, controla los puestos de los servidores de la nación, así como del subdelegado en Parral, Fernando Duarte González, amiguísimo de Loera y compadre de Ariadna Montiel, la subsecretaria que controla miles de millones del presupuesto.

Es así que las malas lenguas comentaron que al aventarse una revisión a fondo de las subdelegaciones del Bienestar y de las cabezas que las controlan, podría ser un inicio prometedor para Alcalde Luján, pero como su llegada trae la marca de la casa morenista, el nepotismo, chance y sólo observa y calla, esperando que la vida siga su curso.

******

Hablando de Berthas y de Morena, quien ni la burla perdona y se nota que le vale Chihuahua, el estado que dice representar, es la senador Bertha Caraveo, sí, la misma que llegó al Senado de la República en fórmula con Cruz Pérez Cuéllar tras las elecciones del 2018. La misma que se puso de lado de los agricultores de Tamaulipas, de la autonombrada “4T” y en contra de los productores agrícolas de Chihuahua cuando explotó el conflicto del agua. Resulta que ya viralizaron a la senadora leyendo un discurso que seguramente le escribieron desde las entrañas del morenismo ciego que está casado con López Obrador, en donde ni ella sabe de lo que estaba hablando. Pero eso no sólo ocurre con la senadora que dice ser de Chihuahua, eso sucede con decenas de legisladores de Morena que no defienden a sus estados, sólo figuran como levantamanos, robots que obedecen las órdenes del tabasqueño, sin chistar y sin hacer caras.