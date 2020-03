Agentes sintomáticos-Morenos revolcados-Más casos-Guerra grilla

NO SOLAMENTE AL interior del IMSS y otras dependencias han reportado que el personal ha presentado síntomas de Covid-19, sino que ya es preocupante lo que sucede en la Fiscalía General del Estado, y no porque se hayan confirmado casos del mencionado virus, sino porque varios agentes ministeriales, tres para ser exactos, han presentado síntomas muy similares a lo que ocurre con el coronavirus, por lo que para que no se siga propagando, la FGE optó por la mejor opción, enviarlos a sus domicilio con todo e incapacidad, sin embargo, como el gobierno federal anda tan reacio con el asunto de realizar pruebas a los casos sospechosos, se desconoce si los elementos de la Agencia Estatal de Investigación habrían dado positivo a los análisis para determinar si se trata o no del Covid-19, pero como vale más prevenir que lamentar, por lo pronto, esos elementos están aislados y en cuarentena obligatoria, a no ser que ellos sí se brinquen la ley y no existan consecuencias.

Por lo pronto y bajo el mismo tema que trae de cabeza al país, ayer quedó declarada de manera formal la emergencia sanitaria, lo cual extenderá el resguardo domiciliario hasta el 30 de abril, sin embargo, la insistencia de la 4T de no obligar a la población a tomar estas medidas, podría traer consecuencias funestas como en Italia o España, en donde los casos se desbordaron, y es que conociendo al ser humano, el libre albedrío termina por desbordarlo y por ende, en ocasiones como esta es necesaria la coerción.

Y QUIENES LA hicieron de pitonisos, aunque en tiempos de coronavirus no es tan complicado en lo que respecta a augurar más contagios, son las autoridades de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, tan es así que hoy a las 8 de la mañana y en la conferencia de prensa diaria, aunque virtual desde el fin de semana, se prevé que los médicos confirmen al menos dos casos más de Covid-19 en el estado, pues habrá de conocerse el resultado de 11 pruebas que desde anoche tocaron los escritorios de los encargados de sacar avante el tema de la salud en Chihuahua, como lo son Jesús Grajeda, Gumaro Barrios, Arturo Valenzuela y Leticia Ruiz, quienes hoy volverán a salir a cuadro para confirmar que los casos en Chihuahua se incrementaron. ¿Será que sí le atinan?

EN TERRENOS DEL partido Morena, ayer varios no terminaban de mostrar su asombro al ver la convocatoria para renovar sus dirigencias nacional, estatales y municipales, así como sus órganos de gobierno en los mismos niveles, y que finalmente liberó el nuevo presidente temporal del changarro, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El mamotreto que hoy le dará la vuelta a los cafés grillos sin duda alguna, se emitió en las plataformas de Morena luego de que la Comisión de Honor y Justicia del mismo partido le respondió a Ramírez Cuéllar en la víspera, que hiciera lo que tuviera que hacer para renovar las dirigencias pero hasta que la contingencia médica del COVID 19 pasara.

De esta forma, la ruta a seguir tendrá su punto álgido en el mes de junio próximo, el día 13 para ser exactos, fecha en que se programaron las Asambleas Estatales para elegir consejeros en las entidades federativas.

Un par de semanas antes, Morena tiene previsto la conclusión, ooooootra vez, de las 300 Asambleas Distritales de donde saldrán sus 10 delegados por demarcación (45 hombres y 45 mujeres) para acudir a la Asamblea del 13 de junio y elegir de entre ellos a los mandones del partido en cada estado.

Vaya, será la misma gata nada más que revolcada con algo del coronavirus.

El único cambio que se tendrá y que con esto se le dará gusto en parte a la depuesta líder Yeidckol Polevnsky, es que las personas que ocupen la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, serán resultado de una encuesta entre la base militante.

Ah, y para que no haya dudas, el padrón que se utilizará en ambos procedimientos, interno y externo, será el que tiene corte al año 2017. Se inisiste, las mismas reglas que el año pasado, solamente que con diferentes mandones.

Entre las “linduras” de la convocatoria que, se insiste, hoy se difundirá como pan caliente, está el hecho de que la encuesta para Presidente y Secretario General del CEN, será del 29 de Junio al 01 de Julio y el Consejo Nacional deberá tomar protesta el 5 de Julio.

Y para que se despejen dudas, los cargos de Consejeros estatales, nacionales, así como dirigentes estatales y nacionales, serán por un periodo de 3 años y no podrán ser renunciables para asumir canidaturas e el proceso electoral 2021, así que desde ahora los que aspiren y suspiren por algún cargo de elección popular deben olvidar la idea de asumir un cargo en las dirigencias. ¿Será?

AUNQUE LA FISCALÍA General del Estado confirmó que no existen órdenes de aprehensión en contra de los alcaldes que se levantaron en contra de la decisión de la 4T de duplicar la extracción de agua de la presa La Boquilla, sí se supo que quien anda tras el fuego y los huesos del diputado federal del PAN, Mario Mata, es gente del gobierno federal que traen atravesado al legislador deliciense, el cual se les ha convertido en una piedra en el zapato para hacer lo que les plaza con el agua de los chihuahuenses, es así que los malosos nos enteraron que uno de los que más anda promoviendo ponerle la cazadora al diputada panista es Juan Carlos Loera, el súper delegado que el viernes pasado lo acuso a él, al senador del PAN Gustavo Madero y al de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, de estar detrás de las protestas de los campesinos, las cuales doblaron a la CONAGUA de la 4T.

Es así que la guerra interna entre Loera y Cruz se recrudece, mientras que Mario Mata ya se convirtió en uno de los peores enemigos del gansismo que lleva a cabo la “Cuarta Transformación”.

Vaya molestia que generó en la familia LeBarón el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya saludado a la mamá del “Chapo” Guzmán, cuestión que el tabasqueño denostó y hasta culpó a los “conservadores” de hacer un escándalo de la nada, sin embargo, su atrevimiento molestó sobre todo a las víctimas de la violencia que provocó y sigue provocando el cártel de Sinaloa, que tan sólo en Chihuahua y durante la narcoguerra, dejó 10 mil huérfanos y una estela de sangre difícil de borrar, aunque con esto queda demostrado que López Obrador siente mayor empatía y compasión por las familias de los criminales, que por las de las víctimas del narco.