Advertencia duartista-Tufos financieros-Maru y Monreal

Sobre aviso no hay engaño, y a un año de la aprehensión del exgobernador César Duarte en Miami, la defensa del oriundo de Balleza advirtió que van por el que hizo del odio su sello personal durante su quinquenio, además de por aquellos que con tal de quedar bien con el poder en turno, le hicieron el caldo gordo y ayudaron a Javier Corral a buscar por todas las formas, legales o no, castigar a Duarte y a los duartistas, es así que a dos meses de que deje el cargo de gobernador, a Corral ya lo están esperando sus enemigos. Y ojo, no es que César Duarte sea inocente, los actos de corrupción que cometió hablan por sí solos, pero las formas que utilizó Corral para llegar al fondo, es lo que ocasionó que ya lo estén esperando a la salida… porque bien dicen que los carniceros de hoy, serán las reses del mañana.

******

Cómo andará de trabado el proceso de entrega-recepción, sobre todo en el aspecto financiero, que ya hasta Morena, sí Morena, de voz de su coordinador de diputados locales, Miguel Colunga, acusó al secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, de no transparentar la situación de las finanzas estatales y no sólo de ocultarles los números al equipo de transición de Maru Campos, la gobernadora electa, sino que el responsable financiero del gobierno estatal, anda haciendo lo mismo contra el Poder Legislativo local, es decir, rechazando cualquier solicitud que muestre las cifras reales de las finanzas de Chihuahua.

Es así que de nueva cuenta vuelve la polémica, pues mientras el gobernador Javier Corral se llena la boca con su lucha anticorrupción, criticando a propios y extraños, estigmatizando a sus enemigos, llamándolos corruptos, algo extraño sucede al interior de su administración, hay cierto tufo que ya provocó que existan dudas al respecto, y es que por qué esa insistencia de no mostrar los números, ¿acaso ocultan algo?

******

Mientras acá su equipo de transición se desespera con los berrinches de los funcionarios corralistas, que siguen negados a entregar la administración, la gobernadora electa Maru Campos continuó con su gira de trabajo en la Ciudad de México de cara a lo que se le viene cuando tome protesta como mandataria estatal, tanto, que desde ya ha comenzado a trabajar para lo que se viene en septiembre, es así que ayer, Maru visitó el Senado de la República, en donde aprovechó para reunirse con el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, uno de los presidenciables para el 2024.

Y si de presidenciables se trata y continuando con Maru Campos, la gobernadora electa ha comenzado a aparecer en encuestas que la colocan como una posible carta del PAN en el 2024, que si bien lo más seguro es que no sucederá ese año, que se agarren porque sí puede suceder en el 2030, pues digan lo que digan, Maru ya se codea desde hace rato en las Grandes Ligas de la grilla.

******

Hablando del PAN y de lo que se viene para el añorado 2024, quien continúa buscándole por todas las formas meterle el pie a la reelección de Marko Cortés como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de los azulados, es el senador Gustavo Madero, el cual ha buscado posicionar a los otros aspirantes a sucederlo, como lo son Adriana Dávila, Gerardo Priego y Francisco Domínguez, el todavía gobernador de Querétaro que es quien pudiera competirle la dirigencia a Marko, al cual ya lo están apurando para que les inicie un proceso de sanción y posterior expulsión a los traidores que se dicen panistas.