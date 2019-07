Aclaraciones ministeriales-Kamel en espera-A pie de guerra-Sangrienta estadística

LAS VACACIONES SON las vacaciones y el gobernador Javier Corral no apareció en la inauguración del Segundo Seminario de Seguridad Municipal que encabezó la presidenta municipal Maru Campos. La asistencia del mandatario estatal era la gran incógnita del evento, misma que permanecerá hoy debido a que tiene una duración de dos días. Así que a esperar la llegada del Góber, quien ayer fue cubierto por el fiscal César Augusto Peniche.

AYER CORRIÓ COMO reguero de pólvora la supuesta salida del viejo lobo de mar tricolor, Kamel Athie Flores, de la delegación estatal de Conagua, y hasta nombre de su relevo se difundió en redes sociales.

Cercanos al economista y ex funcionario de casi todas las administraciones estatales emanadas de la familia revolucionaria en las últimas tres décadas, confirmaron que los mensajes desde el centro del País hacia el chamaco no son otros más que aguante “tantito” el relevo porque ya se va, pero en el corazón de la 4T no han definido al sustituto.

Así es que el ruido de esta semana se debió a uno más de los intentos por grupos locales dentro del propio partido Morena, por adelantar algo que sin duda sucederá de un momento a otro, pero con un perfil que ni siquiera le han comunicado al Súper Delegado, Juan Carlos Loera.

Así las cosas, si el relevo se llama Antonio Valdemar o Héctor Porras, no es más que los jaloneos morenos locales que afanosamente buscan quedarse con ese jugoso pastel que año tras año se reparte en esa oficina federal.

A SEMANAS DE que sacudiera al país la noticia del secuestro de Norberto Ronquillo, se comenzaron a develar los asegunes del crimen, donde la exnovia, según el papá del joven, de nombre Yuri, fue la que animó a sus secuaces a cometer el hecho ilícito, al argumentar que a ella le debía 700 mil pesos y que por su retención podían cobrar ellos, hasta cinco millones de pesos.

Los malosos nos comentan que una de las piezas fundamentales de la investigación ha sido la exprocuradora Patricia González, mano derecha de la procuradora de la ciudad de México. De acuerdo a las indagatorias, la ex novia convenció del secuestro al evidenciarles a los captores que el tío de Norberto era de “billete”, ya que tenía bodegas en la Central de Abastos.

Hasta el momento hay siete detenidos y buscan a dos más, entre ellas, a la ex novia. Así que poco a poco el caso ha ido develando y la chihuahuense justiciera dejó muy bien parados a los investigadores de la ciudad de México.

SI DE POR SI no pueden juntos, menos separados, eso es lo que dicen los malosos al tiempo de sopesar las divisiones en el PRI nacional y por consiguiente en el estado. Poco se ha dicho que la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, consiguió que 15 Comités Estatales la apoyan en la búsqueda de la dirigencia nacional. Sin embargo, el dato que sonaba vacío antes de la salida de Pepe Narro, ahora cobra relevancia.

Le explico, resulta y resalta que el candidato oficial Alejandro Moreno “Alito”, ha logrado ciertamente conjuntar a los gobernadores a su favor, pero en todos los estados donde no existe primer mandatario la disidencia va ganando camino. Ese es el caso de Chihuahua, donde todos aquellos que no fueron convidados a la mesa del campechano, ya se organizan para aguarle la fiesta.

Y es que, en el caso de Chihuahua, si no gana Alito, la suerte del dirigente estatal, Omar Bazán estará marcada, ya que significará que no domina su estado y que un líder sin liderazgo sirve lo mismo que nada. Así que los duartistas y reyistas, andan con gran algarabía tratando de aguar la fiesta.

HABLANDO DE FIESTAS, y aunque andan de vacaciones, los malosos nos confirmaron que son por lo menos tres los jueces que le han metido la mano al cajón con aquello de las fianzas no cobradas por los inculpados, y que como nadie regresó por ellos, los juzgadores dijeron esta primavera es mía. Los malosos nos confirman que ya hay una persona en la cárcel por el caso, pero que a los jueces todavía no se les aparece el largo brazo de la ley

EN LA VÍSPERA el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, difundió la cifra preliminar del número de homicidios por estado en el año 2018. Con este dato se pudo conocer de manera formal que el sexenio del gavioto, Enrique Peña Nieto, fue en definitiva el más violento en la época reciente de México, incluso llevándose de calle al de Felipe Calderón, con todo y su publicitada narcoguerra.

Chihuahua pudo ser reconocida por el trato que recibió de la Federación del 2012 al 2016, gracias a la estrecha comunicación del ex gobernador César Duarte y Peña Nieto. Pero también debe establecerse que ocupó en la estadística de la muerte sexenal un contundente tercer lugar, solamente por debajo del Estado de México y Guerrero.

Lo que reveló ayer el INEGI pudo cerrar los números globales de cómo se repartieron en el sexenio de EPN esos 156 mil homicidios, 34 mil más que con Felipe Calderón.

En esa negra cifra los primeros tres aportantes, como ya se registró arriba, fueron: Edomex que sumó 17 mil 891; Guerrero con 13 mil 979, y en tercer lugar Chihuahua que contabilizó 12 mil 421.

Lo cierto es que en este año, Chihuahua ha caído hasta en esta cifra, pues en el reacomodo de la guerra por las drogas, la entidad descendió en homicidios al cuarto lugar nacional, cómo está misma semana también se dio a conocer. En definitiva esto no puede ser más que un consuelo de tontos porque nadie niega que sea un mal de muchos.