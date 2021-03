Urgente desmarque-¿A tirar montón?-Maru, arropada-Azules vs naranjas

DATO DURO MATA especulación. Es ley en el medio periodístico. Y es que tras 5 años y medio de gobierno consecutivo, los números que ayer presentó la Alcaldía de Chihuahua retratan en un tajante comparativo las figuras de María Eugenia Campos Galván y Javier Corral Jurado. La deuda del Municipio es cero pesos y la del Estado ronda los 60 mil millones de pesos.

Vaya, entre Corral y su némesis César Duarte, dejaron igual de comprometidas las finanzas estatales. De hecho, siendo estrictos y crudos, el erario en estos momentos sangra más que en el cierre del duartismo.

Maru Campos se ha mantenido al margen de emprenderla de frente en contra de Corral Jurado, pero ayer desde el Ayuntamiento capitalino el desmarque fue con la contundencia que obsequian los números fríos y no envueltos en berrinches y gritoneos como los que se acostumbran en Palacio.

Además, una de las principales propuestas que llevará Campos Galván a los diversos sectores que sí mueven la economía en la entidad, es el rescate de una administración que se encuentra a pique y saqueada durante 11 años consecutivos por dos chamacos que salieron igualitos para el desorden financiero. De uno dicen que se llevó hasta el vitrolero, del otro queda la experiencia de dudar sobre qué es más pernicioso para un Gobierno: la corrupción o la ineficiencia. La pintada de raya era más que urgente, pues.

DEBIDO A QUE nuestro pecho no es bodega y el de las redes sociales tampoco, ayer se filtró un mensaje que fue enviado a militantes y simpatizantes de Morena, mismo que es atribuido al candidato morenista a la gubernatura, Juan Carlos Loera, y en el que sin empacho alguno, convocan a su gente a que acudan a hacer bola y denostar a su contrincante más fuerte, la candidata del PAN-PRD al gobierno estatal, Maru Campos, previo al inicio de la audiencia de vinculación o no a proceso que se realizará este día a las 9 de la mañana en el Tribunal Superior de Justicia del Estado. La “invitación” es clara, aunque más bien es una orden, y dice lo siguiente: “Buen día chicos, el día de mañana tendremos un evento al cual es obligatorio asistir por el juicio de Maru Campos en la cd Judicial. Tendremos 3 puntos. Parque triangular 7:30 AM. Secundaria 62 7:45 AM. Canchas campesina 8:00 AM. NO debemos llevar nada que represente a MORENA. Cada uno de ustedes deberá llevar por lo menos un invitado (sic)”. Es decir, pretenden tirar la piedra y esconder la mano, lo mismo que hace su mesías todas las mañanas desde Palacio Nacional, además de aprovechar para tirar montón, sin embargo, todavía falta que les resulte.

Y es que el pasado 24 de febrero pretendieron hacer algo similar, cuando el morenista y abogado Óscar Castrejón, llamó a los suyos para “protestar” por supuestos favoritismos por parte del Poder Judicial hacia los hoy imputados, cuestión que no resultó y hasta merecieron el regaño de Lucha Castro, la exconsejera de la Judicatura que ha estado operando tácticas sucias en contra de la alcaldesa con licencia, pues tanto a morenistas y corralistas, el sólo hecho de imaginar que Maru sea gobernadora, les produce un tremendo vértigo. ¿Por qué será?

EN ESPERA DE lo que suceda hoy con la vinculación o no a proceso de la candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos, el panismo todo se ha volcado para arroparla, con excepción de aquellos altos mandos que están en Palacio de Gobierno y que le tienen lealtad a la nómina, quienes todavía guardan la esperanza de que la candidatura se le caiga a la alcaldesa con licencia, sin embargo, la seguridad de los abogados defensores de Maru, encabezados por Paco Molina, le ha brindado confianza a los azules y simpatizantes de la candidata, de que la justicia puede volverles a sonreír y este día sea definitorio para enterrar el principal problema que ha enfrentado la candidata, quien a pesar de toda la guerra sucia y la persecución política en su contra, aun así permanece arriba en las encuestas, pero por su bien y el de su campaña, ya es justo y necesario que el domingo 4 de abril llegue al arranque con un pendiente menos. Hoy se sabrá.

Por lo pronto, quienes andan con todo en reuniones aquí y allá, precisamente alistando el inicio de la campaña de Maru, son su coordinador Arturo García Portillo y Roberto “El Pony” Lara, el exaspirante a la candidatura panista a la alcaldía, quien tal como le habíamos adelantado en este espacio, es uno de los encargados de tejer la estructura, por lo que así ha sido en los últimos días, desde Cuauhtémoc, la capital y Camargo, “El Pony” ya se metió de lleno en apoyo a la alcaldesa con licencia, a pesar de que cuando iniciaron las precampañas, eran de equipos diferentes.

YA QUE ANDAMOS en los azulados terrenos de Acción Nacional y de panistas que están tejiendo de cara a la campaña de Maru Campos, su candidata a la gubernatura, mañana presentarán de manera oficial Edgar Díaz, delegado estatal juvenil de Movimiento Ciudadano que dejó el naranja para apoyar el azul, y es que el mozuelo se decidió por apoyar a la alcaldesa con licencia y dejar de lado a su partido de nacimiento, el cual, a decir de los emecistas de antaño, está siendo cooptado por un grupo que busca imponerse. Así que para no desentonar y continuar sumando liderazgos, en la presentación del chamaco naranja estarán Ricardo Huerta, secretario de Acción Juvenil y coordinador de la campaña joven de Maru Campos; el presidente del Comité Directivo Municipal, Paco Navarro; Roberto “El Pony” Lara, coordinador de Alianzas y Leticia Salinas, secretaria municipal de Acción Juvenil.

Y PARA NO soltar a los azules y naranjas, quien se subió al tren del golpeteo político en contra de Maru Campos, candidata del PAN a la gubernatura, debido al asunto de la mentada “nómina secreta”, fue el candidato de MC al gobierno estatal, Alfredo “El Caballo” Lozoya, el cual se había mantenido al margen, a pesar de Lucha Castro, la exconsejera de la Judicatura Estatal que se siente jefa de todos, de él y hasta del gobernador Javier Corral, lo había inmiscuido en aquel audio que exhibió la guerra contra Maru. El caso es que el también alcalde con licencia de Parral ya no se aguantó las ganas y emitió su opinión en sus redes sociales, pero desde una perspectiva que no respeta la presunción de inocencia y asumiendo que todo lo que dijo el Ministerio Público es real, sin escuchar lo que la defensa tenga que decir, y fue eso lo que le terminó por costar al parralense, al menos de decenas de personas que le comentaron ese “pequeño” detalle. Lo que es cierto es que conforme se acerquen e inicien las campañas, los trancazos entre los candidatos se van a agudizar.

DESDE HACE SEMANAS que se rumoraba, pero finalmente salió a decir esta boca es mía el candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua, Marco Bonilla, pues ayer oficializó la incorporación del exsecretario del Ayuntamiento en el trienio de Marco Quezada, Eloy García Tarín. Se trata pues de movimientos de ajedrez de los Marcos. Primero fueron secciónales y ahora su excompañero de mil batallas y exdiputado local. ¿Quién será el próximo fichaje de Bonilla? Se preguntan los malosos.