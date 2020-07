4T vs campesinos-Corral y el tope-Encampañados-Semáforo rojo

Y LA INDOLENCIA de la 4T hacia los campesinos de Chihuahua no tiene límites. No conforme con vaciar la presa El Granero a una velocidad de 22 metros cúbicos por segundo y así dejar el ciclo agrícola en riesgo para los municipios de Aldama, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, el gobierno federal, de la mano de la Comisión Nacional del Agua, envió a decenas de elementos de la Guardia Nacional a la presa Las Vírgenes, en el municipio de Rosales, para extraer millones de metros cúbicos más y, según ellos, enviarla como pago a los Estados Unidos por el Tratado de 1944, sin embargo, ya son tantas las versiones y rumores de los acuerdos políticos y de negocios que altos funcionarios de la 4T presuntamente tejieron con empresarios de Nuevo León y Tamaulipas, que sólo los alienados y aplaudidores de Andrés Manuel López Obrador, se creen la excusa de la Conagua para pagar un Tratado, un pago que bien podría posponer con los acuerdos diplomáticos necesarios, sobre todo porque la sequía se agudiza día con día.

Pero no, en vez de buscar apoyar a los campesinos de Chihuahua, la 4T está empecinada en “cumplir” la ley, vaya paradoja, los mismos que tomaron Reforma durante meses porque un resultado electoral no los favorecía; los mismos que conminaron durante los sexenios anteriores a tomar casetas, a incendiarlo todo, a romper la ley, ahora sí pretenden cumplirla. No cabe duda que la izquierda hipócrita se ha apoderado de los legisladores locales y federales de Morena, quienes nada hacen y hasta celebran las mentiras de la Conagua y su titular Blanca Jiménez. Todo sea por no hacer enojar y aplaudirle las benditas ocurrencias al jefe tabasqueño. Bendito coraje.

******

EL GOBERNADOR JAVIER Corral lo que hizo este fin de semana fue viralizar una imagen que ya está siendo utilizada como foto de perfil por políticos panistas, de todas las tribus, en donde se muestra el puño derecho y la frase “¡Hasta donde tope! No al duartismo”, además, al postearla, el góber también advirtió que va tras todos aquellos vinculados con el exgobernador César Duarte, haciendo énfasis que el ballezano les compró las voluntades a grillos de los diversos partidos políticos, a organizaciones sociales, empresariales y religiosas, a legislador@s, así lo escribió el mismísimo gobernador, e incluso, dijo, a medios de comunicación. Así que agárrense, que las órdenes de tacos vienen con extra salsa.

Por cierto, la alcaldesa Maru Campos se sumó a la fiebre de la foto de perfil antes mencionada, colocándola en su perfil oficial de Facebook, a pesar de las ácidas palabras que el gobernador Javier a Corral le dedicó la semana pasada por sus supuestos vínculos con Duarte, sin embargo, con esto, la Presidenta de Chihuahua capital exhibió que no hay rencores y que si desde la Fiscalía General del Estado tienen algo que decir en su contra, que primero se lo demuestren, así, apegados al estado de derecho, concepto con el que no están muy familiarizados en la corporación.

******

POR CIERTO QUE ese “¡Hasta donde tope!”, nos cuentan los malosos que en la Fiscalía General de Justicia del Estado, tocará a una figura que hasta ahora parecía inalcanzable por el criterio de oportunidad del que goza desde el año 2016.

Fue el primer testigo protegido y -sin que la Fiscalía lo desmienta al día de hoy-, derivado de sus declaraciones descansa prácticamente todo el caso armado bajo el nombre de “Expedientes X”.

Exacto, se trata del exsecretario de Hacienda, Jaime Herrera, quien también se llevará su rebanada del pastel “¡Hasta donde tope!”, pues en la mesa donde se arman los dichosos expedientes existe un escenario de condena, pago y reparación del daño exclusivo para quien gracias a su mente fotográfica privilegiada, logró armarles a los chamacos del Nuevo Amanecer una historia que hoy tiene judicializados decenas de expedientes, incluídos los que sirven como base para mantener tras las rejas al exgobernador César Duarte.

Los alcances de esa condena, pago y reparación del daño es una negociación abierta entre la Fiscalía y la defensa del exsecretario de Hacienda, con la novedad que la semana pasada surgió la posibilidad de que el ex funcionario pueda tocar base por algún tiempo en prisión. Así las cosas en la campaña “¡Hasta donde tope!”.

******

HABLANDO DE ASPIRANTES a la gubernatura a los que el gobernador Javier Corral trae en capilla, el que continúa en reuniones con la militancia y la no tanto es el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar, quien no ha cesado en su afán de lograr la candidatura, por lo que este fin de semana, los malosos nos enteraron que estuvo en Rosales y en Aldama, en donde charló con militantes y empresarios para convencerlos de subirse a su barco, a pesar de que lo buscan hundir.

******

POR CIERTO QUE los morenos nuevamente se reunieron este fin de semana que pasó en las instalaciones de su partido en pleno centro de la capital, para seguir deliberando sobre los perfiles que deberán ser tomados en cuenta para el próximo proceso electoral 2021.

De acuerdo a los informes de malosas fuentes, decenas de consejeros estatales de Morena se dieron discreta cita este sábado pasado para continuar en la línea de las discusiones internas donde buscan establecer mecanismos de selección interna de cara al 2021, pues es un hecho que están a la espera de un momento a otro por parte de la dirección nacional para dar comienzo con el escauteo de los próximos candidatos.

La epidemia del COVID-19 fue la perfecta cobertura para que Morena definitivamente no le entre a la renovación de sus dirigencias, por lo que la designación, ratificación o elección de las mismas será con base a procesos administrativos y casi, casi de “quédense los mismos mientras pasa todo esto”, y un escenario igual se configura para la elección de candidatos, donde el rechazo a quienes no tengan militancia acreditada desde antes del 2017 en el padrón interno tan llevado y traído, será descartado como abanderado.

Por cierto que en ese aspecto los malosos cercanos a Rafael Espino, dejaron en claro que el chamaco sí cuenta con esa militancia y más añeja todavía, pues tuvo la previsión de afiliarse dentro de la primera oleada hace ya años, pero los adversarios dentro del partido lo quisieron meter en el mismo costal del senador Cruz Pérez Cuéllar, quien no cuenta con filiación partidista. Los pleitos intestinos en Morena se avisoran de alto calibre.

******

Y MIENTRAS UNOS se pelean y lanzan vituperios hasta con la cubeta del trapeador, en el PRI quien se movió intensamente en redes sociales fue el exsenador y exalcalde de Juárez, Héctor “El Teto” Murguía, ya que sus aguerridos seguidores dispersaron un meme con la silueta del famoso personaje tricolor, con la leyenda de la necesidad de un contendiente con el empuje del ya no tan chamaco juarense.

Sin rubor se pregunta en el meme que quién no conoce al Teto Murguía y de lo entrón que es, por lo que la campaña del chaval fronterizo no tiene freno y va por las canicas que le sea necesario arrebatar al interior de su deteriorado partido.

******

VAYA REVUELO QUE causó este fin de semana las declaraciones de los representantes de la Secretaría de Salud que todos los días salen a dar la cara ante la pandemia por el coronavirus, y es que la doctora Lety Ruiz afirmó que estamos a nada de regresar a semáforo rojo ante tanto contagio de COVID-19, lo que vendría a darle al traste a los negocios que volvieron bajo la nueva normalidad y que sobrevivieron a la jornada de sana distancia, sin embargo, los médicos verán siempre por la salud y después la economía, eso de encontrar el equilibrio deberá hacerlo el líder del gobierno estatal. Dura decisión la que se viene.