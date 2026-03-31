Entregan a detenido buscado por tráfico de personas en EU

En cumplimiento de una solicitud de colaboración con autoridades de seguridad de los Estados Unidos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, entregaron a un ciudadano americano que cuenta con una orden de arresto por el delito de tráfico de personas en el vecino país.

Los agentes investigadores del destacamento de Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión, junto con personal del Instituto Nacional de Migración, pusieron a disposición a Flavio César H. B., ante oficiales del Customs and Border Protection (CBP).

La acción ocurrió ayer lunes, cerca de las 18:30 horas, en el cruce fronterizo de Puerto Palomas de Villa y Columbus, Nuevo México, en donde se fijó la entrega de la mencionada persona de 24 años de edad.

La Fiscalía General del Estado reitera su disposición y colaboración con las autoridades de Estados Unidos para combatir delitos y detener a criminales que actúan en ambos lados de la frontera, para brindar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía.