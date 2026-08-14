Entrega Secretaría de Turismo 30 Distintivos de Calidad Turística en el Pueblo Mágico de Hidalgo del Parral

_• Dieciocho empresas recibieron 22 Distintivos Punto Limpio y 8 Moderniza_

La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, en coordinación con el Pueblo Mágico de Hidalgo del Parral, llevó a cabo la entrega de 30 Distintivos de Calidad Turística a 18 empresas prestadoras de servicios, como parte de las acciones para fortalecer la profesionalización y calidad de los servicios turísticos en el Pueblo Mágico.

Se entregaron 22 Distintivos Punto Limpio a 11 empresas: Museo Francisco Villa, Centro Cultural Palacio Alvarado, Hotel Los Arcos, Los Remedios, American Inn Hotel & Suites Parral, El Sazón de Parral, Casino de Parral, Heladería La Michoacana, La Casa del General Hotel Boutique, Hotel La Mina Parral y Hotel Boutique El Viejo Mundo.

Asimismo, se otorgaron 8 Distintivos Moderniza a Hotel Los Arcos, Hotel Real de Biezma, Restaurant Real de Biezma, Mude Coffee House, Operadora Turística del Mineral de Parral S.C., Mónaco Viajes y Visas, IV X PARRAL y La Casa del General Hotel Boutique, empresa que recibió ambos distintivos.

Los Distintivos Punto Limpio y Moderniza forman parte de los programas de calidad turística que permiten a las empresas fortalecer sus procesos, mejorar la atención al visitante y ofrecer servicios bajo estándares establecidos, con mayor certeza y confianza para quienes visitan los destinos.

La ceremonia fue encabezada por el subsecretario de Turismo, Enrique Toledo García, en representación del secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos; acompañado por la directora de Calidad Turística, María Jesús Soto Sánchez; la presidenta del DIF Municipal de Hidalgo del Parral, Nora Sarahí Carrillo de Calderón; el director de Turismo, Emmanuel Espinosa Hernández; y el titular de los espacios museográficos de Hidalgo del Parral, Martín Raúl Márquez Barrón.

A través de estas certificaciones, la Secretaría de Turismo, en coordinación con cámaras y asociaciones del sector, facilita a las empresas de la cadena de valor turística el acceso a herramientas de profesionalización que contribuyen a elevar la calidad y competitividad de los servicios que se ofrecen en Chihuahua.