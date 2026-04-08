Entrega Marco Bonilla apoyos en Colonia Soto; entre estos, amplían 140 m en red de alumbrado público

El edil capitalino Marco Bonilla encabezó este miércoles la ampliación de alumbrado público en la zona rural de la Colonia Soto con 140 metros de red, seis postes y seis luminarias con una inversión de medio millón de pesos.



En Educación y salud, el mandatario hizo entrega de cuatro camiones escolares con la inversión de un millón y medio de pesos. También entregaron tres ambulancias con inversión de 974 mil pesos.

En cuanto a los apoyos sociales, en la zona rural antes mencionada se beneficiaron a 64 personas de la tercera edad. En el apoyo al campo se hizo entrega de semillas de chile chilaca, melón, acelga, tomate, cilantro, zanahoria, calabaza y rábano.

Finalmente, Bonilla Mendoza entregó mil pacas de rastrojo para 65 comunidades con 450 mil pesos y alimento para ganado, concentrado lechero y maíz rolado con inversión de 4 millones de pesos.

