Entrega Estado 6 toneladas de alimento a familias del municipio de Ocampo

Con el propósito de reforzar la atención social y mejorar la calidad de vida de las familias indígenas de la región serrana, el Gobierno del Estado entregó en Basaseachi, municipio de Ocampo, 6 toneladas de alimento a familias de distintas comunidades de la región.

Durante la actividad se distribuyeron además 300 cobijas y 300 chamarras, para los habitantes de la zona que enfrentan las bajas temperaturas propias de la temporada invernal.

Las localidades beneficiadas fueron Chauisori, Cajurichi, Baquiriachi, La Casita y Las

Estrellas, cuyos habitantes recibieron de manera directa los apoyos.

Estas acciones forman parte de la estrategia de atención integral en comunidades indígenas, enfocada en garantizar el acceso a alimentos básicos y protección ante el frío, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad.

En el evento se contó con la presencia del presidente municipal de Ocampo, Rafael Solís; del gobernador indígena de Basaseachi, Mario Lozano; así como de los secretarios de Salud, y de Pueblos y Comunidades Indígenas, Gilberto Baeza y Enrique Rascón, respectivamente.