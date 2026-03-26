Entrega Educación equipamiento a preparatorias que atienden a estudiantes con discapacidad

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) entregó equipamiento y materiales, a directivos de escuelas preparatorias en las que son atendidos estudiantes con algún tipo de discapacidad.

El evento se desarrolló en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios (CBTis) No. 122, en la capital, y fue encabezada por el director de Educación Media Superior, Gustavo Zabre Ochoa.

Los insumos fueron adquiridos con recursos del Programa para la Atención de Planteles Públicos de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (Pappems), que proporciona a los planteles recursos para atender necesidades específicas de estudiantes con alguna diversidad funcional.

“Hoy damos un paso firme hacia una educación más justa, más equitativa y verdaderamente incluyente”, expresó Zabre Ochoa.

Dijo que este programa tiene el propósito de reducir las brechas que históricamente han limitado el acceso, la permanencia, y el desarrollo educativo de las y los jóvenes con alguna discapacidad.

El funcionario detalló que con una inversión superior a los 650 mil pesos, se beneficiará a 653 estudiantes de diversos subsistemas de Educación Media Superior que operan en el estado.

La entrega incluyó material de construcción, equipo de cómputo, recursos en sistema Braille, sillería especializada, entre otros, lo que significa oportunidades, dignidad y el reconocimiento pleno de los derechos de todas y todos, añadió Zabre Ochoa.

Fueron beneficiados 22 planteles de seis subsistemas de Educación Media Superior, en los que se atiende a 653 estudiantes con discapacidad física y motora, sensorial, auditiva, intelectual o del desarrollo, psicosocial o de salud mental, neurológica, y múltiple o compleja.

Los subsistemas beneficiados fueron el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua y el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT).

Además de la Dirección General del Bachillerato (DGB), la Dirección General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios (Dgeti) y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati).