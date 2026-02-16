Entrega Carla Rivas más de 70 apoyos alimentarios en la colonia 11 de febrero

Como parte de su trabajo cercano y permanente en el sur de la ciudad, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carla Rivas, realizó la entrega de más de 70 apoyos alimentarios a familias de la colonia 11 de Febrero.

Acompañada de su equipo de trabajo, la legisladora visitó a vecinas y vecinos del sector, quienes le agradecieron su respaldo constante y reconocieron que es una diputada que no los deja solos y que siempre está dispuesta a apoyar cuando más lo necesitan.

“Seguimos recorriendo las colonias, escuchando y atendiendo directamente a las familias. Nuestro compromiso es estar presentes, no solamente en campaña, sino todos los días, trabajando y dando resultados”, expresó Rivas.

Durante la jornada, además de la entrega de apoyos alimentarios, la diputada levantó diversas gestiones en materia de alumbrado público, con el objetivo de mejorar la seguridad y calidad de vida en la colonia.

Carla Rivas reiteró que continuará gestionando ante las instancias correspondientes para dar seguimiento puntual a cada una de las solicitudes recibidas.

“Las familias merecen atención y soluciones. Vamos a dar seguimiento a cada gestión porque el trabajo no termina cuando nos vamos de la colonia, ahí es donde realmente empieza”, concluyó.