Entrega alcalde Marco Bonilla calle pavimentada a vecinos de la colonia Nuevo Triunfo

–La obra fue posible gracias a las familias que votaron por el proyecto en el Presupuesto Participativo 2025

El alcalde Marco Bonilla entregó la pavimentación de la calle Óscar González a vecinos de la colonia Nuevo Triunfo, obra que fue posible gracias a la participación de las familias que votaron por este proyecto dentro del Presupuesto Participativo 2025, promovido por Diego Ponce Cepeda.

Durante el recorrido, el presidente Municipal estuvo acompañado por integrantes del Comité de Vecinos, quienes destacaron que este proyecto no solo mejoró la infraestructura vial, sino que fortaleció la organización comunitaria. Diego Ponce, junto con Lupita y Eva, integrantes del comité, compartieron que a raíz del proyecto se conocieron mejor como vecinos e incluso formaron un grupo de WhatsApp para mantenerse comunicados.

Vecinos de la zona expresaron su agradecimiento al alcalde por la obra. El señor Antonio comentó que, durante la temporada de lluvias, la calle se encontraba en muy malas condiciones, situación que hoy quedó resuelta por el pavimento.

Por su parte, Héctor, quien vive en la colonia desde hace 33 años, señaló que desde la fundación de la colonia no se había logrado pavimentar la calle, y aprovechó para agradecer también la construcción del Polideportivo, al considerar que cambió positivamente la imagen de la zona.

Asimismo, Felipe y Eduwiges, quienes llegaron a la colonia hace más de 30 años, coincidieron en que la pavimentación transformó por completo la imagen de la calle y mejoró la calidad de vida de quienes ahí habitan.

La obra contó con una inversión superior a los 5 millones de pesos y beneficia de manera directa a 776 ciudadanos que viven a lo largo de esta vialidad. Los trabajos realizados incluyeron la construcción de pavimento hidráulico con un espesor de 12 centímetros en más de 3 mil metros cuadrados, así como la compactación del terreno natural y la colocación de una base hidráulica de 20 centímetros de espesor.

Además, se llevó a cabo la sustitución de líneas existentes de agua potable de 4 y 3 pulgadas de diámetro, la construcción de guarniciones y la colocación de señalamiento horizontal y vertical, para garantizar una obra integral y duradera para beneficio de las familias de Nuevo Triunfo.