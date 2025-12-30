Entre información y desinformación: FMyCB-UACH llama a confiar en la ciencia y en la consulta médica

En la era digital, el acceso inmediato a información sobre salud a través de redes sociales y motores de búsqueda ha transformado la manera en que las personas se informan y toman decisiones sobre el cuidado de la salud; sin embargo, la secretaria de Extensión y Difusión de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH, Dra. Andrea Rivera Morales, advierte que este fenómeno también ha propiciado la difusión de desinformación que puede poner en riesgo la salud de la población.

De acuerdo con Rivera Morales, uno de los hechos científicos más sólidos que es fundamental que toda la población comprenda es que la medicina basada en evidencia es el pilar del cuidado de la salud; los tratamientos, diagnósticos y recomendaciones médicas confiables se sustentan en estudios clínicos, revisiones sistemáticas y consensos científicos, no en testimonios aislados, tendencias virales o experiencias personales difundidas en internet.

De igual forma, subraya que no todo lo que circula en redes sociales tiene sustento científico, y que la información de salud debe evaluarse y considerar la fuente, actualización del contenido y respaldo institucional: “La ciencia avanza con método, prueba y verificación; ese proceso no puede sustituirse por opiniones sin fundamento”, coinciden académicos de la Facultad.

El impacto del “Dr. Google” en la consulta médica.

En cuanto a la dinámica de la consulta, señala que esta ha cambiado notablemente; cada vez es más común que los pacientes acudan a consulta después de haber buscado información en internet, fenómeno conocido como “Dr. Google”. Esta situación, explican, tiene un doble efecto.

Por un lado, pacientes mejor informados pueden participar de manera más activa en su atención, formular preguntas y comprender mejor su diagnóstico. No obstante, cuando la información consultada es errónea o incompleta, puede generar ansiedad, autodiagnósticos incorrectos y expectativas poco realistas sobre tratamientos o tiempos de recuperación.

Ante este escenario, el rol del médico se ha fortalecido como orientador y traductor de la información científica, ayudando al paciente a distinguir entre datos confiables y contenidos sin respaldo. Los especialistas de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas enfatizan que la consulta médica sigue siendo insustituible, ya que permite una valoración integral que considera historia clínica, exploración física, contexto emocional y social del paciente.

Finalmente, desde la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH, hace un llamado a la población a utilizar internet como una herramienta de apoyo, pero nunca como un sustituto del diagnóstico profesional, la confianza en la ciencia, la formación médica y la comunicación médico-paciente continúan siendo elementos clave para una atención en salud segura y responsable.